Globální gigant BAIC otevírá novou kapitolu na českém trhu

Autor:
  11:19
Praha 9. dubna 2026 (PROTEXT) - Automobilová skupina BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), stabilní člen prestižního žebříčku Fortune Global 500 a jeden z největších světových výrobců vozidel, oficiálně zahajuje novou éru svého působení na trzích České republiky a Slovenska. Značka s roční produkcí přesahující 1,7 milionu vozidel a vyspělým technologickým zázemím upevňuje svou pozici ve střední Evropě. Zákazníkům přináší novou úroveň transparentnosti a péče: prémiovou kvalitu opřenou o úzké partnerství s Mercedes-Benz, rozvíjející se servisní infrastrukturu a unikátní cenovou politiku eliminující skryté příplatky díky maximální výbavě v základní ceně.

Dvě tváře značky: Prémiový komfort i čistokrevný off-road

Portfolio pro český a slovenský trh je strategicky rozděleno do dvou jasně profilovaných linií, které pokrývají široké spektrum zákaznických potřeb. Prvním pilířem je řada X, zahrnující kompaktní model X35, dynamické SUV pro aktivní životní styl X55 a vlajkovou loď X7. Tato městská a rodinná SUV se zaměřují na vynikající poměr ceny a užitné hodnoty. Druhým pilířem je off-roadová řada BJ. Tu aktuálně na trh uvádí model BJ30.

Maximální výbava - jedna cena

V rámci své obchodní strategie pro český trh představuje BAIC ráznou odpověď na složité ceníky a nekonečné vysedávání u konfigurátorů. Značka zavádí naprosto transparentní cenovou politiku, která se opírá o jasnou filozofii: maximální výbava - jedna cena. Modely dodávané českým a slovenským zákazníkům disponují maximální technologickou, bezpečnostní i komfortní výbavou již v základním provedení. BAIC tak nabízí prémiový prostor a vyspělé technologie bez nutnosti jakýchkoliv dalších investic.

Globální síla korporace s tržbami přes 480 miliard čínských jüanů představuje pro českého i slovenského zákazníka garanci dlouhodobé stability. Už dnes má BAIC v Česku 6 oficiálních zastoupení. Otevření dalších je plánováno postupně tak, aby do konce roku měl BAIC zázemí v každém krajském městě.

“Budování stabilní dealerské a servisní infrastruktury je pro nás strategickou prioritou. Silné lokální zastoupení totiž garantuje úroveň služeb, kterou evropští řidiči vyžadují. Jsme rádi, že nyní může i český zákazník naplno využít stabilní zázemí, jistotu dodávek náhradních dílů a technologické know-how jedné z nejstarších a největších asijských automobilek,“ říká Pavel Tilšer, Brand manager BAIC pro Českou republiku a Slovensko.

Průmyslová tradice a sdílené inženýrské know-how

Automobilka BAIC se opírá o průmyslovou tradici trvající od roku 1958. Schopnost mezinárodní kooperace značka prokázala již v 80. letech, kdy jako vůbec první čínská automobilka založila společný podnik se zahraničním partnerem a stála u zrodu společnosti Beijing Jeep. Následná technologická evoluce, přísné inženýrské standardy a důraz na bezpečnost byly urychleny nákupem duševního vlastnictví od švédské automobilky Saab. Právě z jejích bezpečnostních platforem konstrukce automobilka těží dodnes. Kvalitu a vybavení současných vozů BAIC dotváří intenzivní provázání s koncernem Mercedes-Benz Group AG. Obě společnosti jsou dnes propojeny strategickým křížovým vlastnictvím – BAIC drží přibližně 10 % akcií Mercedes-Benz Group AG, čímž je jeho největším samostatným akcionářem, zatímco německý koncern vlastní zhruba 10 % akcií v rámci struktur BAIC.

 

Zdroj: BAIC Czechia

 

 

 

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Cestovatelé přiblíží zážitky z Arménie i Zanzibaru, výtěžek jde dětem

Klášter Chor Virap leží v bezprostřední blízkosti tureckých hranic. V jeho...

Cestovatelé se potkají v sobotu 11. dubna od 16 hodin v budově obecního úřadu v Horních Rybníkách na Náchodsku. Dominik Zerzán na Cestománii promluví o Estonsku, Petr Šupich přiblíží hory Arménie,...

9. dubna 2026  13:10

Metro.cz vyletělo do nové dimenze. Návštěvnost vzrostla o více než 100 procent

Metro.cz vyletělo do nové dimenze: návštěvnost vzrostla o více než 100 %

Redesign, nová platforma Moje Metro a rozšířený tým přinesly výsledky. Na webu Metro.cz nejčtenějšího deníku v Praze nacházejí čtenáři perličky ze současnosti i historie, servisní informace a prostor...

9. dubna 2026  13:06

O Velikonocích nevydržel bez pití, opilce za volantem chytili během tří dnů třikrát

Policie přistihla muže opilého za volantem třikrát za tři dny, jezdil půjčeným...

Třikrát za prodloužený velikonoční víkend přistihli policisté v ostravské části Vratimov pětadvacetiletého řidiče za volantem opilého. Dechové zkoušky ukázaly, že měl pokaždé více než jedno promile...

9. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Dronař létal nad hnízdem čápů. Mohlo to mít osudové následky, zní kritika

Čapí dvojici na komíně ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku ohrozil dron. (6. dubna...

Čápi na komíně na bývalém pivovaru ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku už pilně pracují na nové generaci. Jejich hnízdění ale narušily letecké manévry dronaře, který se pohyboval v jejich těsné blízkosti....

9. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

9. dubna 2026  7:02,  aktualizováno 

Pec obnovuje úpravnu vody. Chce zvládat nápor rekreantů a rozrůstat se

Úpravna vod na Velké Pláni v Peci pod Sněžkou prochází renovací.

Zvenku se nezmění, zato zevnitř bude úpravna vody v Peci pod Sněžkou ze začátku 90. let jako nová. Modernizace začala v zimě a potrvá do července, Vodovody a kanalizace (VAK) Trutnov za ni zaplatí...

9. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Kralupy nad Vltavou chystají bourání tělocvičny u bývalého učiliště

ilustrační snímek

Kralupy nad Vltavou na Mělnicku chystají demolici tělocvičny u bývalého učiliště v části Lobeček. Budova už nevyhovuje moderním požadavkům. Učiliště v...

9. dubna 2026  10:47,  aktualizováno  10:47

Bude to drahé, ale nemůžeme přivírat oči, řekl soudce k policejním únikům

Expolicista Michal Ratajský u soudu v kauze Vork týkající se úniku informací z...

Olomoucký vrchní soud ve čtvrtek v rozsáhlé kauze úniků policejních informací potvrdil vinu u devíti z 23 obžalovaných a mírně jim upravil podmíněné a peněžité tresty. Část případu znovu vrátil na...

9. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Binance Academy a Open Campus spouští kurz na decentralizované vzdělávání

9. dubna 2026  12:14

Chtěl jen přeparkovat, zloději mu mezitím ukradli lyžařské vybavení za šedesát tisíc

Policie hledá zloděje lyžařského vybavení

Lyžařské vybavení v hodnotě šedesáti tisíc korun někdo ukradl na konci února ve Fajtlově ulici v Praze 6. Poškozený si před odjezdem do Itálie vyložil své věci na ulici, aby následně přeparkoval auto...

9. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Skvělý nápad, ale měl přijít dřív. Rodiče řeší komplikace s dřívějším koncem školy

ilustrační snímek

Oznámení dřívějšího konce školního roku zastihlo rodiče pražských dětí pozdě. I přesto, že část škol na tento termín plánovala ředitelské volno a změnu vítají, rodiče školáků tvrdí, že jim pozdní...

9. dubna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

9. dubna 2026  11:34,  aktualizováno  12:10

