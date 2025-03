Globální partneři společně zveřejnili nejlepší praktiky a průvodce nasazením sítí Net5.5G

Ryan Qiu, viceprezident produktové řady pro datové komunikace společnosti Huawei, ve svém hlavním projevu na kongresu uvedl, že integrace umělé inteligence do strategií operátorů nabírá na obrátkách, přičemž Net5.5G slouží jako katalyzátor hloubkové konvergence sítí a umělé inteligence. Společnost Huawei v reakci na tento trend představila AI WAN, špičkové řešení, které komplexně posiluje IP sítě v éře Net5.5G pomocí umělé inteligence. Toto řešení umožňuje operátorům odemknout novou hodnotu sítě v různých oblastech, včetně aplikací pro jednotlivce, domácnosti a firmy.

Během diskuze „Fireside Chat: Dialog o výhledu vývoje sítí nové generace" uspořádané v rámci kongresu se vedoucí představitelé světového průmyslu z organizací, jako je WBBA, IPv6 Forum, ITU a IETF, shodli, že Net5.5G má širokou podporu celého odvětví a činí významné pokroky v oblastech, jako je rozvoj odvětví, tvorba politiky a obchodní postupy. Lídři vyzvali k posílení spolupráce v rámci odvětví a k pokračujícímu společnému úsilí o komerční úspěch Net5.5G, a tím i udržitelný rozvoj internetového průmyslu.

WBBA, IPv6 Forum, ITU, IETF a NIDA spolupracují na vytvoření mechanismu spolupráce v oblasti sítí nové generace. Zatímco WBBA a IPv6 Forum podporují průmyslový konsensus, ITU-T zkoumá budoucí potřeby sítí, IETF stojí v čele formulování standardů síťových technologií a NIDA definuje standardy pro výstavbu sítí a usnadňuje zavádění nových technologií.

Celosvětový program Net5.5G Pioneer postupuje neustále kupředu. Na kongresu vedoucí představitelé odvětví společně představili jeho nejnovější pokroky. K dnešnímu dni se na celém světě objevilo několik vynikajících průkopníků Net5.5G, včetně 18 vizionářských průkopníků, dvou regionálních a 18 průkopníků z řad podnikatelů.

Několik operátorů se podělilo o své zkušenosti a úspěchy při komerčním nasazení sítě Net5.5G. Španělský integrovaný operátor MasOrange se zaměřuje na efektivní růst kapacity, uživatelskou spokojenost a automatizovanou konvergovanou IP síť Net5.5G. Technologie 400GE/800GE, protokol SRv6 a slicing splňují požadavky na zvládání nárůstu provozu a automatické plánování sítě a do budoucna podporují nové služby, jako je edge computing. Na základě síťové digitální mapy a s podporou umělé inteligence se MasOrange vydává na cestu k AN L4, nové fázi inteligentní evoluce. Kromě toho WBBA zveřejnila dokument Net5.5G Best Practices & Deployment Guide Whitepaper (Nejlepší praktiky a průvodce nasazením sítí Net5.5G), která představuje celosvětově osvědčené postupy v oblasti Net5.5G a poskytuje cenné poznatky a inspiraci pro celé odvětví.

S pokračujícím vývojem sítě Net5.5G WBBA vyzývá globální průmyslové organizace, aby posílily spolupráci v odvětví a společně podporovaly inovace v oblasti technických norem, politik a obchodních postupů s cílem napomoci k rozvoji prosperujícího ekosystému datových komunikací.

