Globální studie společnosti Dyson: Více než dvě třetiny Čechů pravidelně používají k úklidu podlah mop, často ale jen rozetřou špínu po povrchu

První globální studie týkající se mokrého čištění podlah, kterou provedla technologická společnost Dyson, se zaměřila na úklidové návyky lidí ze všech koutů světa. Zjišťovala, co respondenty v souvislosti s běžně používanými úklidovými nástroji frustruje i co účastníky průzkumu nejčastěji k úklidu motivuje. Výzkum, kterého se zúčastnilo 23 311 respondentů z 28 zemí, ukazuje zajímavé skutečnosti: zatímco 93 % domácností má tvrdé podlahy, pouze 48 % využívá přístroje na mokré čištění. „Na základě 20letého výzkumu mikroskopického prachu potvrzujeme, že vysávání je nejúčinnějším způsobem, jak odstranit nečistoty z domácnosti. Pokud jde o zaschlé skvrny, je však nezbytné použít tekutinu, která je zvlhčí a umožní jejich snadnější odstranění,“ vysvětluje Matthew Lee, vědec společnosti Dyson. Více než polovina lidí k úklidu využívá mokré čištění, primárně kvůli hygieně a odstranění nečistot. Platí to i pro Čechy, protože dvě třetiny účastníků v průzkumu uvedlo jako hlavní motivaci právě likvidaci nánosů špíny. Ale používají skutečně ty nejúčinnější metody? Studie naznačuje, že možná je čas přehodnotit přístupy k úklidu.

Staré zvyklosti, nové problémy: Proč mopování nestačí pro úklid moderní domácnosti?

Tradiční metody mokrého čištění podlah zůstávají běžnou volbou v mnoha domácnostech – studie zjistila, že 52 % lidí používá mop s kbelíkem (v Česku dokonce 69 %), 41 % vlhký hadr (v Česku 61 %) a 24 % čistič na mokré vytírání (v Česku 28 %). Je vidět, že Češi jsou v tomto ohledu poměrně konzervativní, přitom ale tyto nejčastější nástroje mnohdy nezajišťují skutečně čisté podlahy. „Hlavní nevýhodou tradičních nástrojů, jako jsou mopy, mokré zametače a jednokotoučové přístroje, je jejich sklon pouze roztírat nečistoty po povrchu. K tomu dochází, když se mop ponoří do špinavé vody nebo když mokré zametače nedokáží nečistoty úplně odstranit,“ vysvětluje Ketan Patel, manažer designu ve společnosti Dyson. „Naopak Dyson WashG1™ využívá systém dvou protiběžných rotačních válečků, které zajistí důkladné vyčištění bez zanechání skvrn.“ Před samotným mokrým čištěním nejdříve 45 % lidí podlahu vysává, zametá nebo kartáčuje. V Česku je to dokonce 71 %. Celý tento proces může dobu úklidu prodloužit až na 109 minut – téměř dvě hodiny! Pro početné domácnosti, kde je neustálý ruch a podlahy se snadno zašpiní, je proto zásadní hledat efektivnější řešení, která spojují suché i mokré čištění do jednoho kroku.

Nejčastější problémy spojené se stávajícími nástroji na mokré čištění:

Přibližně každý třetí člověk uvádí, že jejich zařízení nedokáže důkladně vyčistit okraje podlahy.

uvádí, že jejich zařízení nedokáže důkladně vyčistit okraje podlahy. Každý čtvrtý tvrdí, že údržba těchto nástrojů je příliš časově náročná.

tvrdí, že údržba těchto nástrojů je příliš časově náročná. Čtvrtina lidí si stěžuje na krátkou výdrž baterie svého zařízení.

si stěžuje na krátkou výdrž baterie svého zařízení. Čtvrtina dotázaných poukazuje na to, že jejich nástroje nejsou dostatečně efektivní při odstraňování skvrn.

Od šmouh ke skutečnému lesku: Revoluční úklid podlah s Dyson technologií

Díky pokročilým znalostem prachu v domácnostech a mokrého čištění podlah přináší Dyson WashG1™ průlom v úklidu. Jako první podlahová myčka svého druhu dokáže účinně odstraňovat prach a nečistoty stejně jako vysavač, navíc je nejhygieničtější na trhu – nevyužívá výfukové emise ani mokré filtry, které mohou způsobovat nepříjemný zápach a podporovat množení bakterií.

Jak Dyson WashG1TM funguje?

Dvě protiběžné, vysoce absorpční mikrovláknové válečky umožňují Dyson WashG1™ čistit podlahu ze všech stran, čímž zajišťují důkladnější a rychlejší hloubkové čištění. Výsledkem je o 30 % rychlejší odstranění skvrn a až o 80 % kratší doba schnutí ve srovnání s mopem.

K ještě vyšší čistotě přispívá i vhodný přípravek

Nejčastěji Češi při mokrém čištění podlah v domácnosti používají přípravky s čistícím roztokem určeným speciálně na podlahy – tyto přípravky volí více než třetina respondentů, univerzální prostředek používá necelá čtvrtina. Ve společnosti Dyson vyvinuli unikátní čisticí roztok Dyson 02 Probiotic, který obsahuje přibližně 250 miliard probiotických mikroorganismů, které nejenže rozpouštějí nečistoty na podlaze, ale také pomáhají udržovat čistotu uvnitř zařízení. Na rozdíl od běžných čisticích prostředků s krátkodobým účinkem tyto probiotické mikroorganismy pokračují v rozkladu organických nečistot i po aplikaci.

Kombinace vysávání a mokrého čištění

Dyson V15s Detect Submarine™ kombinuje technologii osvětlení prachu, silného sání a ochrany proti namotávání vlasů s mokrou čisticí hlavicí Dyson Submarine™, která efektivně umyje tvrdé podlahy. Díky výkonnému motoru Dyson Hyperdymium™ poskytuje důkladný hloubkový úklid. Obsahuje tři vyměnitelné hlavice, Fluffy Optic™ odhaluje neviditelný prach, Digital Motorbar™ efektivně rozmotává vlasy během úklidu a Dyson Submarine™ účinně odstraňuje rozlité tekutiny a skvrny. Nízký profil a široký kartáč mokré čisticí hlavice Dyson Submarine™ umožňují snadný pohyb pod nábytkem, což zajišťuje důkladný úklid i v těžko přístupných místech.

Jak Češi dopadli v průzkumu o ůklidu?

Tvrdé podlahy v domácnostech suverénně vedou – celosvětově je má doma 93 % lidí (v ČR je to 89 %), zatímco koberce byste našli jen u třetiny (v ČR 44 %).

– celosvětově je má doma 93 % lidí (v ČR je to 89 %), zatímco koberce byste našli jen u třetiny (v ČR 44 %). Čím jsou Češi oproti zbytku světa výjimeční? Mají doma linoleum! Našli byste jej v domácnostech více než 40 % českých účastníků průzkumu, což je výrazně více než u jiných Evropanů. Pro zajímavost: ve Španělsku nebo Turecku je to jen 1 %, v Řecku, Itálii nebo Portugalsku 2 %.

Našli byste jej v domácnostech více než 40 % českých účastníků průzkumu, což je výrazně více než u jiných Evropanů. Pro zajímavost: ve Španělsku nebo Turecku je to jen 1 %, v Řecku, Itálii nebo Portugalsku 2 %. Češi obvykle provádějí mokré čištění podlah pravidelně , ale ne při každém úklidu (takto odpovědělo 40 % respondentů), anebo příležitostně, v závislosti na potřebě (32 %).

, ale ne při každém úklidu (takto odpovědělo 40 % respondentů), anebo příležitostně, v závislosti na potřebě (32 %). Při výběru čistícího prostředku na podlahy zajímá Čechy nejvíce účinnost čištění (18 %) a hygiena (12 %), až pak řeší poměr ceny a výkonu (11 %).

(18 %) a hygiena (12 %), až pak řeší poměr ceny a výkonu (11 %). Třetina Čechů mění při vytírání vodu po úklidu každé místnosti, téměř polovina (48 %) pouze pokud se voda viditelně zašpiní. A 14 % ji během úklidu nemění vůbec.

téměř polovina (48 %) pouze pokud se voda viditelně zašpiní. A 14 % ji během úklidu nemění vůbec. Některé typy nečistot se z povrchů odstraňují obtížně. Češi nejvíce bojují s lepivými látkami, jako jsou žvýkačky, vosk či pryskyřice (32 %), na druhém místě je mastnota (29 %). O třetí příčku se dělí skvrny a minerální usazeniny od tvrdé vody (20 %).

(32 %), na druhém místě je mastnota (29 %). O třetí příčku se dělí skvrny a minerální usazeniny od tvrdé vody (20 %). Více než pětině (22 %) Čechů vadí, že je pro ně mokré čištění podlah časově náročné , čtvrtinu trápí těžko přístupná místa, 20 % uvedlo, že jim vadí, když podlaha příliš dlouho schne a že je pro ně celý proces fyzicky únavný či nepohodlný.

, čtvrtinu trápí těžko přístupná místa, 20 % uvedlo, že jim vadí, když podlaha příliš dlouho schne a že je pro ně celý proces fyzicky únavný či nepohodlný. Kdyby si Češi měli koupit svůj první přístroj na mokré čištění, značka Dyson by pro ně byla druhou volbou – sáhlo by po ní 14 % respondentů.

