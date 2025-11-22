Globální vědecká cena za palladium: Hongkong hostí slavnostní ceremoniál ocenění nejinovativnějších technologií využívajících palladium

  19:09
Hongkong 22. listopadu 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V Hongkongu se konalo slavnostní předávání úvodních Globálních vědeckých cen za palladium, které oslavilo nejmodernější inovace v oblasti průmyslového využití palladia. Tato mezinárodní vědecká soutěž, založená v roce 2025, si klade za cíl stimulovat a podporovat průkopnický výzkum v oblasti nových technologií využívajících palladium. Laureáty se stalo pět vědců z Kanady, Japonska, Indie, Spojených států a Saúdské Arábie, kteří si rozdělili celkovou finanční odměnu ve výši 350.000 USD.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili přední vědci, zástupci podnikatelské sféry, vládní činitelé a mezinárodní partneři. Účastníci byli svědky oficiálního vyhlášení vítězů a ocenili vysokou úroveň inovací, které formují budoucnost aplikací palladia. Akce zdůraznila globální rozsah soutěže a její roli v rozvoji špičkových technologií využívajících palladium.

V prvním ročníku soutěže bylo přihlášeno téměř 100 příspěvků z více než 30 zemí, které pokrývaly oblasti jako tradiční a alternativní energie, metalurgie, chemie, nanotechnologie, lékařství, elektronika a environmentální technologie. Mezinárodní rada odborníků hodnotila každý příspěvek na základě vědecké novosti, technologické proveditelnosti a průmyslové použitelnosti.

Vítězové byli oceněni ve třech nominacích:

  • Nejlepší vědecké objevy v oblasti nových aplikací palladia
  • Nejlepší vědecký článek v oblasti nových aplikací palladia
  • Nejlepší aplikovaný koncept v oblasti nových aplikací palladia

V nominaci Nejlepší vědecké objevy zvítězil profesor Chao-Jun Li (McGill University, Kanada) s palladiovým katalyzátorem, který přeměňuje metan a oxid uhličitý na methanol, klíčovou chemickou surovinu. Tato technologie snižuje emise skleníkových plynů, lépe využívá suroviny a minimalizuje výrobní odpad, čímž vytváří udržitelnější a ekologičtější proces. Druhé místo obsadil významný profesor Makoto Fujita (Univerzita v Tokiu a Ústav pro molekulární vědu, Japonsko), který vyvinul novou metodu pro konstrukci nanostruktur palladia. Jeho práce otevírá dveře materiálům s jedinečnými vlastnostmi pro elektroniku, medicínu a pokročilé průmyslové technologie.

V kategorii Nejlepší vědecký článek získal první místo profesor Natesan Thirupathi (Delhi University, Indie) za svůj výzkum v oblasti organické chemie palladia, který urychluje vývoj léčiv a činí farmaceutickou výrobu ekologičtější. Druhé místo obsadil profesor Michael Joseph Krische (University of Texas at Austin, USA) za metodu, která využívá palladium současně pro hydrogenační a párovací reakce, čímž urychluje syntézu důležitých lékařských sloučenin.

Cenu za nejlepší aplikovaný koncept získal docent Safa Faris Kayed (Prince Sattam bin Abdulaziz University, Saúdská Arábie) za PalladClear, systém na bázi palladia pro čištění odpadních vod. Zařízení účinně čistí vodu, získává kovy pro opětovné použití a snižuje dopad na životní prostředí, což je zásadní pro vytváření čistších a bezpečnějších měst.

„Hodnotili jsme nejen originální nápady, ale také jejich reálný dopad, kde hluboké vědecké poznatky nacházejí praktické uplatnění. Již od prvních přihlášek bylo jasné, že palladium překračuje rámec svých tradičních použití. Viděli jsme inovace, které je transformují ze suroviny na strategický, funkční zdroj – od nových tříd antimikrobiálních molekul až po přesné nástroje pro farmaceutický průmysl a čistou energii. Tyto vývojové trendy nejen zlepšují stávající procesy, ale také vytvářejí nové trhy, které se dříve zdály nemožné. Uznáním práce, která kombinuje vědeckou hloubku s rozmanitou aplikací, stanovujeme standard, který může určovat globální priority v oblasti výzkumu a vývoje a formovat způsob, jakým bude palladium využíváno k řešení výzev nadcházejících desetiletí," řekl Francis Verpoort, předseda Mezinárodní odborné rady Globální vědecké ceny za palladium.

Soutěž se koná za podpory jejího generálního partnera, Čínského výboru pro průmysl drahých kovů (CPMIC), a dále Šanghajské burzy kovů, Severozápadní univerzity (Jižní Afrika) a Výzkumného centra MDX pro strategii prvků (Japonsko).

Další ročník soutěže Globální vědecké ceny za palladium bude zahájen na jaře 2026. Vědci a inženýři z celého světa jsou vyzváni, aby předložili nové projekty, které mohou transformovat technologii, zvýšit environmentální udržitelnost a posílit roli palladia v průmyslu budoucnosti.

