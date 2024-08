Globus Lepší svět poosmé podpořil v regionech neziskové organizace, aby mohly pomáhat znevýhodněným lidem

Globus Lepší svět je charitativní program, skrze který hypermarkety Globus finančně podporují neziskové organizace. Díky této podpoře organizace lépe financují nákupy nového vybavení a realizují aktivity, které vedou ke zlepšení kvality života jejich klientů. Těmi jsou nemocní, handicapovaní, nemohoucí, senioři či děti. „Podpora neziskových organizací v okolí našich hypermarketů je pro nás nesmírně důležitá. Chceme pomáhat tam, kde působíme a chceme se podílet na zlepšování funkčnosti služeb pro potřebné. To, že se nám to skrze Globus Lepší svět daří, svědčí již stovky příkladů a příběhů. Mnoho organizací s námi spolupracuje letos prvně, ale jsou i takové, kterým pomáháme budovat dlouhodobější projekty. Globus Lepší svět letos pomohl 28 organizacím souhrnnou částkou 2,4 milionu korun,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus. Dodala, že hlavním tématem programu Globus Lepší svět je již po mnoho let hlavně podpora zdraví ve společnosti.

Jaké konkrétní projekty hypermarkety v programu Globus Lepší svět letos podpořily:

Globus Brno – Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Globus Černý Most – Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

Globus České Budějovice – Městská Charita České Budějovice

Globus Havířov – SANTÉ Havířov, Armáda spásy – Sbor a komunitní centrum a Dětské centrum Pluto

Globus Chomutov – Alsa, z.s., Unie Roska reg.org. Roska Chomutov z.p.s.

Globus Chotíkov – Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., Centrum Hájek, z.ú. a Diecézní charita Plzeň

Globus Jenišov – Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje – Vzdělávací a výcvikové středisko

Globus Liberec – Hospic sv. Zdislavy a Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Globus Olomouc – P-Centrum, MŠ Blanická

Globus Opava – Domov Bíla Opava, p. o., Charita Opava a Domov pro seniory Vila Vančurova o.p.s.

Globus Ostrava – Mikasa a Míša pomáhá, z.s.

Globus Pardubice – Fond ohrožených dětí – Klokánek

Globus Praha Čakovice – BONA o.p.s.

Globus Praha Štěrboholy – Alsa, z.s. a Sdružení SRAZ, z.s.

Globus Praha Zličín – CZEPA – Česká asociace paraplegiků

Globus Trmice – Ústecké Miniděti, z.s. a Domov pro osoby zdravotním postižením Trmice

Všechny letos podpořené projekty po celé ČR lze najít na globus.cz.