Globus slaví 30 let v Česku: 30 aut pro handicapované a milionové výhry

Autor:
  7:20
Praha 29. dubna 2026 (PROTEXT) - Hypermarkety Globus letos slaví významné jubileum – 30 let od vstupu na český trh. Oslavy kulatých narozenin se ponesou v duchu poděkování zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům. Hlavním pilířem kampaně je unikátní charitativní projekt ve spolupráci s Kontem Bariéry, jehož cílem je nákup 30 automobilů pro regionální organizace pečující o handicapované. Na zákazníky navíc čekají hry o ceny v hodnotě přesahující 7 milionů korun. Výročí 30 let bude provázet zákazníky Globusu na každém kroku. Jak v prodejnách, tak i v televizi, v propagačních materiálech, na billboardech či v online prostředí.

Před třiceti lety Globus otevřel v Brně první hypermarket v Česku a definoval tak nový standard nakupování postavený na vlastních řemeslných výrobách. Své zákazníky první hypermarket společnosti Globus přivítal 4. listopadu roku 1996 v Brně-Ivanovicích a nabídl jim na ploše 9 tisíc metrů čtverečních na tehdejší dobu neuvěřitelných 60 tisíc položek potravinářského i nepotravinářského zboží. Trvalo několik dní, než se před hypermarketem Globus přestaly tvořit fronty. Desítky tisíc lidí z Brna a širokého okolí přijížděly vybírat a nakupovat právě sem. Vedle nezvyklého množství sortimentu se ale setkali lidé s dalším fenoménem. Na někdejší dobu vybírali z obrovské nabídky čerstvě nabouraného masa a zde vyrobených uzenin.

Globus se postupně stal stálicí českého retailového trhu. Po třech dekádách je nyní k dispozici zákazníkům v Česku 16 hypermarketů Globus, 4 maloformátové prodejny Fresh a několik Bister. Významné jubileum oslaví společnost Globus heslem: „Slavíme 30 let díky Vám!“. Oslavy nebudou postrádat ani charitativní rozměr.

Mobilita pro ty, kteří ji potřebují: 30 aut pro Konto Bariéry

Globus je jedním z nejstarších partnerů Nadace Charty 77, konkrétně jejího projektu Konto Bariéry. U příležitosti výročí se obě organizace spojily k dosud největší společné aktivitě. Cílem je darovat 30 nových vozů lokálním organizacím, které se starají o handicapované spoluobčany napříč Českem. Zákazníci se do projektu zapojí nákupem označených produktů, skrze které mohou přispět na dobrou věc. Na každé účtence tak zákazník uvidí, jakou částkou k nákupu vozů pomohl. Aktuální stav finančních příspěvků bude možné sledovat v reálném čase prostřednictvím „živého čísla“ v aplikaci Můj Globus a na webových stránkách.

Hlavní ambasadorkou této velké charitativní akce se stala Lucie Bílá. Akci podpoří i další známé osobnosti spolupracující s Kontem Bariéry.

„Naše třicetiletá cesta v Česku byla vždy o lidech, o našich pekařích, řeznících, kuchařích, obchodních partnerech a především o věrných zákaznících. Všem chceme poděkovat tím, že společně uskutečníme něco velikého. Darování třiceti aut je symbolickým vyvrcholením naší dlouhodobé pomoci handicapovaným. Od dubna se budou zákazníci setkávat s našimi speciálními logy a mohou výběrem produktů s tímto označením přispívat na dobrou věc,“ uvádí Petr Chmelař, jednatel společnosti Globus. Dodal, že předání 30 vozů handicapovaným spolu s Kontem Bariéry se uskuteční v září.

„Mít vedle sebe v dnešní době někoho, na koho se můžete spolehnout a kdo při vás stojí i desítky let, je opravdová vzácnost. Konto Bariéry má už od roku 2002 takového partnera v Globusu. Společně podporujeme organizace, které pečují o lidi s nejrůznějším typem zdravotního postižení, a jde o spolupráci, která nemá svým trváním ani objemem, který přesahuje 60 milionů korun, na poli charity obdoby. Přeji Globusu k 30. výročí i do dalších let hodně úspěchu, spokojených zákazníků a ať máte srdce stále na tom pravém místě,“ říká Jolana Voldánová, ředitelka Nadace Charty 77/ Konta Bariéry.

Oslavy i pomoc v jednom

Pro účely kampaně vznikla dvě speciální výroční loga. Všeobecné „Slavíme 30 let díky Vám!“ připomíná 30 let Globusu na českém trhu a srdečně laděné „Pomáháme 30 let díky Vám!“ označuje charitativní projekt. Tato loga budou zákazníky provázet na prodejní ploše, v letácích i na limitované edici nákupních tašek, tedy ekologické tašce z recyklátu Dura bag 30 let a klasické charitativní tašce Konto Bariéry.

Hry o 7,000.000 Kč i exkluzivní hra od Albi

Kromě dobrého pocitu z pomoci čeká na zákazníky i bohatý doprovodný program. V rámci věrnostního programu Můj Globus odstartují dvě velké hry o ceny v celkové hodnotě přes 7 milionů korun. Nově se do soutěží Globusu zapojí i jeho dodavatelé.

Milovníky her potěší i spolupráce se společností Albi, která pro Globus připravila speciální tematický set produktů pro celou rodinu. „Abychom naše výročí se zákazníky řádně oslavili, připravili jsme pro zákazníky, a hlavně jejich děti, unikátní edici produktů s naším maskotem Globínkem, které budeme prodávat za zvýhodněné ceny v rámci programu Slevobody. Produkty jsme připravili s naším partnerem Albi. Jedná se o speciální edici rodinné společenské hry Obchod – hra o nakupování, zábavnou knihu Kouzelného čtení o tom, jak to funguje v hypermarketech Globus a dále kvízové a zábavné hry pro děti i dospělé,“ uzavřel Petr Chmelař, jednatel společnosti Globus.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=X4jv40d0ajE

 

Zdroj: Globus

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

29. dubna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

29. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

29. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

28. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  29. 4. 9:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.