GNS a TECHNODAT zakládají společný podnik v oblasti PLM, CAE a inženýrského IT

Díky spojení rozsáhlých zkušeností a technologické expertízy mohou obě společnosti poskytnout klientům podporu při digitální transformaci jejich vývojových procesů v automobilovém, leteckém, strojírenském a v energetickém sektoru. Společný podnik se zaměří na integraci simulačních metod do prostředí PLM, automatizaci inženýrských pracovních postupů a vývoj přizpůsobených IT řešení pro komplexní ekosystémy vývoje produktů.
„Tento krok nám umožňuje spojit naše silné stránky a nastavit nové standardy v digitálním vývoji produktů,“ uvedl Christopher Woll, generální ředitel GNS Group. „Naši zákazníci budou těžit z rozšířeného portfolia, které zahrnuje poradenství, implementaci i provozování všech služeb z jednoho místa.“
„Spojení našich odborných znalostí v oblasti PLM s know-how společnosti GNS Group v oblasti simulace a inženýrství otevírá zcela nové možnosti pro bezproblémovou integraci, optimalizované procesy a inovativní řešení s dlouhodobou udržitelností,“ zdůraznil strategický význam spolupráce Roman Lisičan, generální ředitel TECHNODAT Group.
Společný podnik bude mít sídlo v Praze, Česká republika, a plánuje zahájení prvních společných zákaznických projektů ve 3. čtvrtletí 2025.
O GNS Group
GNS Group je mezinárodně působící společnost specializující se na numerickou simulaci, inženýrské služby a softwarová řešení pro virtuální vývoj produktů.
O TECHNODAT Group
TECHNODAT Group je přední poskytovatel řešení a služeb v oblasti PLM, CAD/CAE a inženýrského IT, se sídlem v České republice, s dlouholetými zkušenostmi v digitalizaci technických procesů.
Zdroj: TECHNODAT