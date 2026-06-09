Gočárova galerie hostí největší výstavu Anny Zemánkové v ČR: Plody s chutí bramborových šišek

Projekt nabídne komplexní pohled na tvorbu Anny Zemánkové (1908–1986) a představí její dílo v širším uměleckohistorickém kontextu – mimo tradiční rámce kategorie art brut. Vernisáž se koná 20. 6. 2026 v 15 hodin a výstava trvá až do 28. 9. 2026. Letošní sezona v Gočárově galerii nemá pro výstavu Anny Zemánkové konkurenci: jde o highlight celého roku.
„Výstava je od otevření Gočárovy galerie rozsahem největším projektem, jaký naše krajská galerie zatím realizovala. Zároveň jde o největší soustředění děl Anny Zemánkové v České republice. S takovým počtem prací se návštěvníci v České republice pravděpodobně jen tak nesetkají,“ říká radní Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek, který nad výstavou převzal záštitu. „Navíc je dílo Anny Zemánkové důkazem toho, že díla takzvaného art brut, která vznikají mimo tradiční umělecké vzdělání a instituce, často spontánně a bez vědomého kalkulu pro komerční úspěch, mohou mít obrovský umělecký i společenský potenciál,“ dodává Línek.
Anna Zemánková zaujímá v českém i světovém umění 20. století zcela výjimečné místo. Začala tvořit až v padesáti letech po vychování čtyř dětí a to nejčastěji v časných ranních hodinách. Bez formálního výtvarného vzdělání vytvořila během třiceti let dílo výjimečné jak svou vizuální silou, tak vnitřní konzistencí. Její práce dnes visí ve světových sbírkách a těší se stále většímu mezinárodnímu uznání. Přesto zůstává v Čechách mnoha lidem málo známá – a právě tato výstava má šanci to změnit.
O výstavě
Výstava opouští tradiční interpretace, které Annu Zemánkovou rámovaly především prostřednictvím kategorie art brut, a nahlíží na její dílo v širším uměleckohistorickém kontextu. Tvorbu Anny Zemánkové představuje coby vizuálně i myšlenkově mimořádně vrstevnatý celek, zasazený do souvislostí se současným uměním i s vybranými díly ze sbírky Gočárovy galerie.
Expozice nabídne průřez celou tvorbou Anny Zemánkové – od raných velkoformátových temperových a pastelových kreseb na papíře přes koláže z malovaných výřezů papíru a saténu, práce kombinující kresbu, výšivku, korálky a textilní aplikace až po pozdní prostorově úsporná, avšak detailně propracovaná miniaturní díla s plastickými prvky. Ukáže proměnu jejího výtvarného jazyka od přírodních a organických forem směrem k abstrahovaným ornamentálním a geometrickým kompozicím.
Název výstavy Plody s chutí bramborových šišek odkazuje k jednomu z děl Anny Zemánkové, které bude k vidění přímo na výstavě. Zároveň se stává metaforou vzájemných vztahů a tendencí, které prostupují napříč generacemi umělců a umělkyň. Plody zde představují pomyslné výhonky a rezonance – někdy zjevné, jindy subtilní – mezi tvorbou Zemánkové a zejména současným uměním.
Součástí výstavy jsou intervence šesti umělkyň a umělců: Argišta Alaverdyana, Petry Jandy, Barbory Lungové, Karla Malicha, Kristíny Navrátil a Judith Raum. Jejich výběr nebyl náhodný: kurátorský tým Natálie Drtinová a Pavel Liška hledali tvůrce, jejichž dílo vstupuje do skutečného dialogu se Zemánkovou – nikoli jako ilustrace jejího odkazu, ale jako jeho živá ozvěna. Intervence se vztahují k tvorbě Anny Zemánkové prostřednictvím témat přírody, imaginace, péče, tělesnosti, kolektivní zkušenosti nebo vztahu člověka a krajiny. Výstava nesleduje lineární genealogii vlivů, ale vytváří otevřené pole vztahů a asociací.
Doprovodná publikace
Součástí výstavy bude vydání rozsáhlé dvoudílné monografie vznikající ve spolupráci se spolkem ABCD a nakladatelstvím Kant, editorkou publikace je kurátorka Natálie Drtinová. Publikace vyjde v české i anglické jazykové mutaci a nabídne nové odborné texty českých i zahraničních autorů a autorek. Monografie se stane důležitým výzkumným zdrojem i prostředkem mezinárodní prezentace díla Anny Zemánkové. Knihu si budete moci koupit na křtu, který se uskuteční v letních měsících výstavy.
Kurátorský tým: Natálie Drtinová, Pavel Liška
Místo konání: Automatické mlýny, Pardubice
Trvání výstavy: 21. 6. 2026 – 28. 9. 2026
Vernisáž: 20. 6. 2026 v 15:00
Otevírací doba: Úterý – neděle: 10:00 – 18:00 | Pondělí: zavřeno
O Gočárově galerii
Gočárova galerie je sbírkotvorná kulturní instituce zřízená Pardubickým krajem. V rámci Pardubického kraje i v kontextu celé České republiky patří se svou sedmdesátiletou tradicí (do 31. prosince 2022 Východočeská galerie v Pardubicích) k předním galeriím. Gočárova galerie se primárně zaměřuje na prezentaci svých rozsáhlých uměleckých sbírek mapujících české výtvarné umění od konce 19. století po současnost a umělecké tvorby současných výtvarných umělců. www.gocarovagalerie.cz
Fotografie jsou k dispozici na https://www.gocarovagalerie.cz/pro-media/tiskove-zpravy .
Zdroj: Gočárova galerie
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