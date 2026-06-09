Gočárova galerie hostí největší výstavu Anny Zemánkové v ČR: Plody s chutí bramborových šišek

Autor:
  14:18
Sledovat Metro na Googlu
Pardubice 9. června 2026 (PROTEXT) - Co skrývají plody Anny Zemánkové - Gočárova galerie představí v Automatických mlýnech rozsáhlou monografickou výstavu Plody s chutí bramborových šišek: Anna Zemánková. Jde o největší výstavu Anny Zemánkové, která kdy byla v České republice realizována – a zároveň o nejambicióznější projekt od otevření Gočárovy galerie procházející napříč všemi patry Automatických mlýnů. Výstava představuje ojedinělou příležitost setkat se s dílem Anny Zemánkové v rozsahu, který nemá na českém území obdoby.

Projekt nabídne komplexní pohled na tvorbu Anny Zemánkové (1908–1986) a představí její dílo v širším uměleckohistorickém kontextu – mimo tradiční rámce kategorie art brut. Vernisáž se koná 20. 6. 2026 v 15 hodin a výstava trvá až do 28. 9. 2026. Letošní sezona v Gočárově galerii nemá pro výstavu Anny Zemánkové konkurenci: jde o highlight celého roku.

„Výstava je od otevření Gočárovy galerie rozsahem největším projektem, jaký naše krajská galerie zatím realizovala. Zároveň jde o největší soustředění děl Anny Zemánkové v České republice. S takovým počtem prací se návštěvníci v České republice pravděpodobně jen tak nesetkají,“ říká radní Pardubického kraje pro kulturu Roman Línek, který nad výstavou převzal záštitu. „Navíc je dílo Anny Zemánkové důkazem toho, že díla takzvaného art brut, která vznikají mimo tradiční umělecké vzdělání a instituce, často spontánně a bez vědomého kalkulu pro komerční úspěch, mohou mít obrovský umělecký i společenský potenciál,“ dodává Línek.

Anna Zemánková zaujímá v českém i světovém umění 20. století zcela výjimečné místo. Začala tvořit až v padesáti letech po vychování čtyř dětí a to nejčastěji v časných ranních hodinách. Bez formálního výtvarného vzdělání vytvořila během třiceti let dílo výjimečné jak svou vizuální silou, tak vnitřní konzistencí. Její práce dnes visí ve světových sbírkách a těší se stále většímu mezinárodnímu uznání. Přesto zůstává v Čechách mnoha lidem málo známá – a právě tato výstava má šanci to změnit.

O výstavě

Výstava opouští tradiční interpretace, které Annu Zemánkovou rámovaly především prostřednictvím kategorie art brut, a nahlíží na její dílo v širším uměleckohistorickém kontextu. Tvorbu Anny Zemánkové představuje coby vizuálně i myšlenkově mimořádně vrstevnatý celek, zasazený do souvislostí se současným uměním i s vybranými díly ze sbírky Gočárovy galerie.

Expozice nabídne průřez celou tvorbou Anny Zemánkové – od raných velkoformátových temperových a pastelových kreseb na papíře přes koláže z malovaných výřezů papíru a saténu, práce kombinující kresbu, výšivku, korálky a textilní aplikace až po pozdní prostorově úsporná, avšak detailně propracovaná miniaturní díla s plastickými prvky. Ukáže proměnu jejího výtvarného jazyka od přírodních a organických forem směrem k abstrahovaným ornamentálním a geometrickým kompozicím.

Název výstavy Plody s chutí bramborových šišek odkazuje k jednomu z děl Anny Zemánkové, které bude k vidění přímo na výstavě. Zároveň se stává metaforou vzájemných vztahů a tendencí, které prostupují napříč generacemi umělců a umělkyň. Plody zde představují pomyslné výhonky a rezonance – někdy zjevné, jindy subtilní – mezi tvorbou Zemánkové a zejména současným uměním.

Součástí výstavy jsou intervence šesti umělkyň a umělců: Argišta Alaverdyana, Petry Jandy, Barbory Lungové, Karla Malicha, Kristíny Navrátil a Judith Raum. Jejich výběr nebyl náhodný: kurátorský tým Natálie Drtinová a Pavel Liška hledali tvůrce, jejichž dílo vstupuje do skutečného dialogu se Zemánkovou – nikoli jako ilustrace jejího odkazu, ale jako jeho živá ozvěna. Intervence se vztahují k tvorbě Anny Zemánkové prostřednictvím témat přírody, imaginace, péče, tělesnosti, kolektivní zkušenosti nebo vztahu člověka a krajiny. Výstava nesleduje lineární genealogii vlivů, ale vytváří otevřené pole vztahů a asociací.

Doprovodná publikace

Součástí výstavy bude vydání rozsáhlé dvoudílné monografie vznikající ve spolupráci se spolkem ABCD a nakladatelstvím Kant, editorkou publikace je kurátorka Natálie Drtinová. Publikace vyjde v české i anglické jazykové mutaci a nabídne nové odborné texty českých i zahraničních autorů a autorek. Monografie se stane důležitým výzkumným zdrojem i prostředkem mezinárodní prezentace díla Anny Zemánkové. Knihu si budete moci koupit na křtu, který se uskuteční v letních měsících výstavy.

Kurátorský tým: Natálie Drtinová, Pavel Liška

Praktické informace   
Místo konání: Automatické mlýny, Pardubice   
Trvání výstavy: 21. 6. 2026 – 28. 9. 2026   
Vernisáž: 20. 6. 2026 v 15:00   
Otevírací doba: Úterý – neděle: 10:00 – 18:00 | Pondělí: zavřeno 

O Gočárově galerii   
Gočárova galerie je sbírkotvorná kulturní instituce zřízená Pardubickým krajem. V rámci Pardubického kraje i v kontextu celé České republiky patří se svou sedmdesátiletou tradicí (do 31. prosince 2022 Východočeská galerie v Pardubicích) k předním galeriím. Gočárova galerie se primárně zaměřuje na prezentaci svých rozsáhlých uměleckých sbírek mapujících české výtvarné umění od konce 19. století po současnost a umělecké tvorby současných výtvarných umělců. www.gocarovagalerie.cz  

Fotografie jsou k dispozici na https://www.gocarovagalerie.cz/pro-media/tiskove-zpravy .

Zdroj: Gočárova galerie  
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují. Projekt několika kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi vstupuje do další fáze povolování a...

Postup ČSK ve věci mediálně zveřejněného odsouzení člena ČSK

9. června 2026  14:56

Řidič na Kutnohorsku vjel do protisměru, po střetu s kamionem zemřel

Smrtelná nehoda na silnici 38 na Kutnohorsku. (9. června 2026)

Krátce před jedenáctou hodinou dopolední zasahovaly záchranné složky u nehody u obce Třebešice na Kutnohorsku. Řidič osobního automobilu vjel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím kamionem. a...

9. června 2026  14:53

Podnikatel Janoušek podal ústavní stížnost kvůli ušlému zisku v kauze Chambon

ilustrační snímek

Podnikatel Roman Janoušek podal ústavní stížnost ve sporu o náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. Kvůli trestnímu stíhání, které skončilo osvobozením, měl...

9. června 2026  13:15,  aktualizováno  13:15

V Praze 1 na Starém Městě na Mariánském náměstí byla dnes k vidění mobilní raketa Spacebuzz. Dále bylo možné vidět i výstavu v souvislosti s budoucí cestou Aleše Svobody do vesmíru.

vydáno 9. června 2026  14:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Transparentnost jako nový standard ve světě FKI

9. června 2026  14:38

Tučňáci ve zlínské zoo mají novou expozici s větším výběhem i bazénem

Zlínská zoo přesunula tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky...

Zlínská zoo přestěhovala tučňáky Humboldtovy z původní expozice poblíž Zátoky rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve obývali lachtani hřivnatí. Tučňáci si polepšili, získali...

9. června 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

OneRepublic míří do Prahy. V Letňanech zazní Counting Stars i hit z Top Gunu

Koncert kapely One Republic v pražské O2 areně, 10. 5. 2022

Necelý rok po vyprodaném koncertu v O2 areně se OneRepublic vrací do Česka. Tentokrát fanoušky čeká letní atmosféra pod širým nebem – americká kapela vystoupí 27. června na letišti Letňany v Praze.

9. června 2026  14:33

Promenáda pro pěší a cyklisty se konečně dočká proměny. Má však tři roky zpoždění

Ikonický projekt Vršovické drážní promenády, která má proměnit opuštěnou trať...

Praha odkoupí od Správy železnic další pozemky klíčové pro realizaci stavby tzv. Drážní promenády. Nákup, který hlavní město vyjde na 275 milionů korun, odhlasovali v pondělí pražští radní a nyní ho...

9. června 2026  14:33

Havlíčkův Brod loni hospodařil s menším schodkem, než plánoval, dluhy nemá

ilustrační snímek

Město Havlíčkův Brod ukončilo loňské hospodaření deficitem 25,9 milionu korun. Byla to nižší částka, než radnice původně plánovala, schválený roční rozpočet...

9. června 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Litovel začne v létě opravovat Svatojánský most, do jehož konstrukce zatéká

Litovel zaÄŤne v lĂ©tÄ› opravovat SvatojĂˇnskĂ˝ most, do jehoĹľ konstrukce zatĂ©kĂˇ

Radnice v Litovli na Olomoucku plánuje v létě začít s dlouho připravovanou opravou Svatojánského mostu, do jehož konstrukce několik let zatéká. Obnova...

9. června 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Gočárova galerie hostí největší výstavu Anny Zemánkové v ČR: Plody s chutí bramborových šišek

9. června 2026  14:18

Město Ostrov spouští program startovacích bytů pro mladé do 35 let

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku spouští v polovině června program startovacích bytů pro mladé do 35 let. ČTK to řekl starosta Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní)....

9. června 2026  12:40,  aktualizováno  12:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.