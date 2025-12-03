Gočárova galerie odhaluje program roku 2026: Anna Zemánková, mezinárodní projekt Learning from the Landscape i řada dalších výstav

Pardubice 3. prosince 2025 (PROTEXT) - Gočárova galerie Pardubice vstupuje do roku 2026 s pestrým výstavním plánem, který propojuje mezinárodní projekty s výraznými osobnostmi výtvarného umění. Po rekordní návštěvnosti v roce 2025 připravil kurátorský tým další ambiciózní sezónu. Návštěvníky čeká setkání s dílem Anny Zemánkové, Hanuše a Zlaty Lamrových, projektem Learning from the Landscape i řadou site-specific instalací v prostorách Winternitzových automatických mlýnů a Domu U Jonáše.

Rok 2026 nabídne pestrou škálu témat a přístupů. Od mezinárodního projektu Learning from the Landscape, přes rozsáhlou výstavu věnovanou Anně Zemánkové, až po mladé soudobé autory. Chceme ukázat, jak různorodé může být umění a jak dokáže oslovit široké publikum," říká ředitelka galerie Klára Zářecká.

Jedním ze stěžejních projektů jara bude mezinárodní výstava Learning from the Landscape / Lekce krajinou, vznikající pod kurátorským vedením Pavla Lišky a Piotra Sikory. Výstava nabídne současný pohled na krajinu jako prostor paměti, změny i politiky. Představí současné autory a propojí sbírku Gočárovy galerie s Galerií města Pardubic (GAMPA). Součástí projektu je i intervence ve stálé expozici Transmise, která bude v návaznosti na tuto výstavu ukončena.

Hlavní letní událostí bude rozsáhlá výstava Plody s chutí bramborových šišek: Anna Zemánková, připravovaná kurátorským tandemem Natálie Drtinové a Pavla Lišky. Zemánková (1908–1986), původně zubní asistentka, začala tvořit až ve zralém věku. Výstava nabídne reprezentativní průřez všemi médii, která autorka používala: temperovými, pastelovými a propiskovými kresbami, kolážemi z papírových výřezů, textilií a výšivek i rekonstruovanou stěnou kreseb na dřevěných destičkách. Její organické a fantaskní motivy byly prezentovány také na prestižním Benátském bienále v letech 2013 a 2024. Výstava obsadí všechna tři podlaží Gočárovy galerie a potrvá od června do září.

Jarní sezónu v prostoru Silo otevře výstava Jsme v zahradě manželské dvojice Hanuše a Zlaty Lamrových. V otevřeném depozitáři plastiky se představí Stanislav Malý s dílem Orchidej. Podzim přinese první samostatnou pardubickou prezentaci mladé autorky Cindy Kutíkové, která ve své tvorbě propojuje grafiku, oděv a sklo.

Dům U Jonáše nabídne v roce 2026 několik výstavních projektů. V první části roku zde bude pokračovat výstava Vladimíra Vély a studentů Sutnarky, zaměřená na současnou malbu.

V létě se poprvé společně představí autorky Lucie Rosická a Nikola Emma Ryšavá v projektu Soft Touches. Paralelně proběhne výstava Neznámé město: Tomáš Němec, reflektující autorovu tvorbu od zátiší a portrétů až po intimní krajiny a akty.

Od konce září se návštěvníci mohou těšit na fotografickou výstavu New Liquidities: Sisters in Photography. Ve spolupráci s Turčianskou galérií v Martine vzniká edukativně-zážitkový projekt Za obrazem. Od červené ke žluté a zase zpět, který pod vedením kurátora Adama Galka a Tamary Kubečkové přiblíží principy práce s barvou prostřednictvím interaktivních prvků.

Podzimní sezóna vyvrcholí rozsáhlým mezinárodním projektem Hra-nic-e / Přes Polní, který vede ředitelka Klára Zářecká. Česká multidisciplinární umělkyně Jana Matějková Middleton, dlouhodobě žijící ve Velké Británii, bude skrze monumentální instalace reflektovat původní funkci budovy Gočárovy galerie. Ve třetím nadzemním podlaží se zároveň otevře výstava Mezera proměny autorů Artura Magrota a Adama Trbuška pod kurátorským vedením Mateje Pancuráka. Projekt zkoumá, jak se architektonický prostor v čase proměňuje a získává nové významy.

Gočárova galerie je sbírkotvorná kulturní instituce zřízená Pardubickým krajem. V rámci Pardubického kraje i v kontextu celé České republiky patří se svou sedmdesátiletou tradicí (do 31. prosince 2022 Východočeská galerie v Pardubicích) k předním galeriím. Gočárova galerie se primárně zaměřuje na prezentaci svých rozsáhlých uměleckých sbírek mapujících české výtvarné umění od konce 19. století po současnost a umělecké tvorby současných výtvarných umělců.

