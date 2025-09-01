Good Governance: Byznys v nejisté sezóně, registrace na konferenci je spuštěna

Autor:
  11:38
Praha 1. září 2025 (PROTEXT) - Nejistota se stala každodenní realitou byznysu. Firmy čelí rychlým změnám na trhu práce, novým regulacím i tlaku na udržitelnost a digitální bezpečnost. Jak se s tím vypořádat? Jak řídit organizace v prostředí, které se mění dřív, než stihnete dokončit strategický plán?

Právě na tyto otázky budeme hledat odpovědi na konferenci Good Governance: BYZNYS v nejisté sezóně, kterou 22. října 2025 v PressCentru ČTK pořádá ČTK Connect ve spolupráci s odborným garantem S-cope s.r.o. “Ke Good Governance existuje plejáda ISO norem, ale klíčová je praxe. Proto jsme pozvali řečníky, kteří mají co předat a kultivují svou oblast podnikání nejenom dobrým řízením, ale i vedením založeném na etickém chováním a respektu jak ke svým lidem, tak i obchodním partnerům a životnímu prostředí,”  říká za S-cope Veronika Soukupová.

Lídři z praxe: od Y Soft po Veolii

Program zahájí blok věnovaný příkladům dobré správy firem. Václav Muchna, zakladatel a CEO Y Soft, se podělí o zkušenosti s fungováním tzv. managerless organizace. Lenka Žlebková z Kongresového centra Praha představí, jak řídit velký areál s ohledem na životní prostředí. A Rostislav Čáp z Veolie ukáže, jak v praxi funguje compliance a řízení rizik v jedné z největších infrastrukturních firem.

Změna jako příležitost

Jedním z vrcholů konference bude panelová diskuze na téma „Změna jako příležitost“. Gabriela Hrbáčková (Hofmann Personal ČR), Jan Lát (Beneš a Lát) a Michal Horňák (FORVIA) se podělí o své zkušenosti s řízením změn v personálních službách, rodinném strojírenském podniku i mezinárodní automotive společnosti.

Inspiromat i kybernetická bezpečnost

Odpolední části nabídneme tzv. GG Inspiromat – sérii krátkých a úderných příspěvků z firemní praxe, které přinesou inspiraci v oblasti ESG, řízení a rozvoje firem.

Na konferenci se otevře také zásadní téma informační bezpečnosti. V panelu „Dobrá informace má cenu zlata“ vystoupí Petr Orálek (ČTK), etický hacker Pavel Spajk Matějíček a Roman Fišer (ATTIS). Diskutovat budou o významu ověřených zdrojů, ochraně proti kyberútokům i konceptu GRC – Governance, Risk, Compliance.

Networking i exkurze po ČTK

Konference klade důraz na networking – účastníci budou mít prostor pro osobní setkání s řečníky i kolegy z dalších odvětví. Na závěr je navíc připravena exkurze v ČTK, která účastníkům nabídne unikátní pohled do fungování největší zpravodajské agentury v Česku.

 

Monika Jindrová z ČTK Connect k tomu dodává:

„Naším cílem je propojit inspiraci z firemní praxe s aktuálními výzvami, kterým dnes manažeři čelí. Chceme, aby si účastníci odnesli konkrétní nápady, ale i nové kontakty.“

 

Praktické informace

• 22. října 2025

• PressCentrum ČTK, Opletalova 5, Praha

• Registrace a vstupenky: https://akademie.ctk.cz/kurz.php?id=268

• Program: https://www.ctk.cz/2g-meetup2025/

 

Zdroj: ČTK Connect

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Základní škola Litvínovská 500 Praha 9

První den nového školního roku se před ZŠ Litvínovská 500 v Praze 9 shromáždili prvňáčci se svými rodiči i prarodiči. Svou třídou našli podle písmenka, které zobrazoval velký stříbrný balonek.

vydáno 1. září 2025  13:56

Fiala: Vláda musí najít rovnováhu mezi prioritami a danými požadavky rozpočtu

Vláda musí najít rovnováhu mezi prioritami a danými požadavky státního rozpočtu na příští rok, řekl dnes premiér Petr Fiala (ODS) v Brně, kde se zúčastnil...

1. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

V pátek začnou ve Vysokém Mýtě Městské slavnosti

V pátek začnou ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku Městské slavnosti. Zahájí je oficiálně v 19:00 odhalení pamětní desky k 200. výročí uvedení prvního...

1. září 2025  12:03,  aktualizováno  12:03

Místo koní a mléka sál i bistro. Karviná opravuje poslední ruiny v zámeckém parku

Ještě poslední třetinu letošního a takřka celý příští rok budou stavbaři v parku Boženy Němcové v Karviné měnit bývalé zámecké konírny s mléčnicí v místo vzdělávání a kultury. Jde o poslední objekty,...

1. září 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ŘSD finišuje s přípravou stavby D55 na Přerovsku, vybralo i archeology

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce příští rok začít se stavbou další části dálnice D55. Pro šest kilometrů dlouhý úsek mezi Kokory a Přerovem má již vykoupeno 95 procent pozemků a běží první...

1. září 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Kinobus 2025 se blíží ke konci. Zbývají poslední čtyři večery pod širým nebem

Pražané si letos už poosmnácté užívali letní kino Kinobus, které každoročně pořádá Dopravní podnik hlavního města Prahy.

1. září 2025  13:30

Jak pacientská advokacie posiluje hlas pacientů: od tabulek a rozpočtů k lidskému rozměru

1. září 2025  13:26

Český trh práce v pohybu: bez cizinců by zpomalil, mladí chtějí flexibilitu a zkušení míří do důchodu

1. září 2025  13:02

Nehoda tramvaje a auta v pražských Dejvicích. Dva lidé se zranili

Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde se v pondělí dopoledne střetl osobní automobil s tramvají. Auto také...

1. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:54

Senior s elektrovozíkem zabloudil na dálnici do protisměru, pomohli mu celníci

Seniora s elektrickým vozíkem na dálnici D35 v protisměru si všimla hlídka celníků na Olomoucku. Byla to scéna jako vystřižená z akční komedie, přiblížil okolnosti jejich mluvčí David Kubenz. Celníci...

1. září 2025  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Turnov vyčlenil první nájemní byty pro policisty a další tzv. potřebné profese

Turnov na Semilsku vyčlenil první nájemní byty pro policisty, hasiče, učitele, úředníky, zdravotníky a další takzvané potřebné profese. Určené jsou hlavně pro...

1. září 2025  11:14,  aktualizováno  11:14

Od školky po gymnázium: VIA Beroun otevírá rozsáhlý vzdělávací kampus. Bilingvní a s důrazem na kritické myšlení

1. září 2025  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.