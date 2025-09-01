Good Governance: Byznys v nejisté sezóně, registrace na konferenci je spuštěna

Právě na tyto otázky budeme hledat odpovědi na konferenci Good Governance: BYZNYS v nejisté sezóně, kterou 22. října 2025 v PressCentru ČTK pořádá ČTK Connect ve spolupráci s odborným garantem S-cope s.r.o. “Ke Good Governance existuje plejáda ISO norem, ale klíčová je praxe. Proto jsme pozvali řečníky, kteří mají co předat a kultivují svou oblast podnikání nejenom dobrým řízením, ale i vedením založeném na etickém chováním a respektu jak ke svým lidem, tak i obchodním partnerům a životnímu prostředí,” říká za S-cope Veronika Soukupová.
Lídři z praxe: od Y Soft po Veolii
Program zahájí blok věnovaný příkladům dobré správy firem. Václav Muchna, zakladatel a CEO Y Soft, se podělí o zkušenosti s fungováním tzv. managerless organizace. Lenka Žlebková z Kongresového centra Praha představí, jak řídit velký areál s ohledem na životní prostředí. A Rostislav Čáp z Veolie ukáže, jak v praxi funguje compliance a řízení rizik v jedné z největších infrastrukturních firem.
Změna jako příležitost
Jedním z vrcholů konference bude panelová diskuze na téma „Změna jako příležitost“. Gabriela Hrbáčková (Hofmann Personal ČR), Jan Lát (Beneš a Lát) a Michal Horňák (FORVIA) se podělí o své zkušenosti s řízením změn v personálních službách, rodinném strojírenském podniku i mezinárodní automotive společnosti.
Inspiromat i kybernetická bezpečnost
Odpolední části nabídneme tzv. GG Inspiromat – sérii krátkých a úderných příspěvků z firemní praxe, které přinesou inspiraci v oblasti ESG, řízení a rozvoje firem.
Na konferenci se otevře také zásadní téma informační bezpečnosti. V panelu „Dobrá informace má cenu zlata“ vystoupí Petr Orálek (ČTK), etický hacker Pavel Spajk Matějíček a Roman Fišer (ATTIS). Diskutovat budou o významu ověřených zdrojů, ochraně proti kyberútokům i konceptu GRC – Governance, Risk, Compliance.
Networking i exkurze po ČTK
Konference klade důraz na networking – účastníci budou mít prostor pro osobní setkání s řečníky i kolegy z dalších odvětví. Na závěr je navíc připravena exkurze v ČTK, která účastníkům nabídne unikátní pohled do fungování největší zpravodajské agentury v Česku.
Monika Jindrová z ČTK Connect k tomu dodává:
„Naším cílem je propojit inspiraci z firemní praxe s aktuálními výzvami, kterým dnes manažeři čelí. Chceme, aby si účastníci odnesli konkrétní nápady, ale i nové kontakty.“
Praktické informace
• 22. října 2025
• PressCentrum ČTK, Opletalova 5, Praha
• Registrace a vstupenky: https://akademie.ctk.cz/kurz.php?id=268
• Program: https://www.ctk.cz/2g-meetup2025/
Zdroj: ČTK Connect
