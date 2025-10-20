Good Governance: Byznys v nejisté sezóně

Praha 20. října 2025 (PROTEXT) - Ve středu 22. října se v PressCentru ČTK uskuteční další konference, tentokrát na téma Good Governance: BYZNYS v nejisté sezóně. Garantkou akce je, stejně jako u ESG meetupů, Veronika Soukupová.

Veroniko, s ČTK jste připravila sérii ESG meetupů. Nyní chystáte další akci, proč právě téma Good Governance?

Good Governance je základní kámen všeho — stojí za důvěrou, stabilitou i reputací firem. Bez kvalitního řízení a rozhodovacích procesů nemůže dlouhodobě fungovat žádná strategie, ať už jde o ESG, digitalizaci nebo inovace. Governance je vlastně rámec, který dává firmám jistotu v nejisté době. Právě proto jsme toto téma postavili do centra — protože dobré řízení dnes rozhoduje o tom, které organizace obstojí, a které ne.

Akce má podtitul Byznys v nejisté sezóně, co si pod tím mám představit?

Žijeme v době, kdy se mění pravidla hry - a to doslova každý měsíc. Globální napětí, tlak regulací, nové technologie, AI, kyberhrozby… to vše zásadně ovlivňuje způsob, jak firmy fungují i rozhodují. Nejistota je nová norma, a právě schopnost reagovat, přetvářet procesy a řídit změnu je dnes nejcennější manažerská dovednost. Na konferenci proto ukazujeme konkrétní příklady, jak se tomu dá čelit – od bezmanažerského řízení ve společnosti Y Soft po řízení rizik ve Veolii, která řídí vodohospodářství a odpadové hospodářství pro miliony lidí nebo environmentální transformaci Kongresového centra Praha.

S kým se můžeme 22. 10. na konferenci v PressCentru ČTK potkat?

Na pódiu se objeví osobnosti, které v praxi dokazují, že dobré řízení není teorie. Vystoupí například Věra Jourová, která přiblíží, jak se „řídí“ Evropa v turbulentní době, Václav Muchna z Y Softu představí model firmy bez tradiční hierarchie a Lenka Žlebková z Kongresového centra Praha ukáže, jak lze řídit velkou instituci s ohledem na udržitelnost i efektivitu.

Dále se přidají experti z Veolie, společnost Beneš a Lát či MSM Group, kteří otevřeně popíší, jak zvládají změny, rizika, kybernetickou bezpečnost i leadership v praxi. Celý program je velmi dynamický — od inspirativních 7minutových stand-upů po diskusní panely o tom, jak přetavit změnu v příležitost.

Proč by měli naši čtenáři na konferenci přijít?

Protože Good Governance není jen „další konference“. Je to místo, kde se propojují myšlenky lidí, kteří dnes skutečně formují směr českého byznysu.

Načerpáte inspiraci od lídrů, kteří řídí firmy v praxi — ne z powerpointů, ale z reálných rozhodnutí a dat. A kromě know-how získáte i cenné kontakty, protože networking je klíčovou součástí dne.

Je to akce pro ty, kteří chtějí řídit organizaci chytře, odolně a s respektem k lidem i prostředí. Zkrátka — pro ty, kdo nechtějí jen přežít nejistou sezónu, ale využít ji ve svůj prospěch.

Veronika Soukupová

  • Zakladatelka S-cope, sítě expertů na systémy řízení ISO, IATF, TISAX aj. v různých sektorech průmyslu. 
  • Spolu s týmem pomáhá firmám propojovat systémy řízení s požadavky ESG a připravuje je na certifikaci. 
  • Členka Technické normalizační komise ISO a mezinárodního týmu IWA/ISO (BSI) pro tvorbu normy k implementaci ESG. Autorka knihy ISO a ESG pro udržitelný růst organizace (Wolters Kluwer, 2023).

Konference Good Governance: Byznys v nejisté sezóně

22. října 2025 | 8:30–15:00

PressCentrum ČTK, Praha / on-line

Program a vstupenky: www.ctk.cz/2g-meetup2025

 

Zdroj: ČTK Connect

 

PROTEXT

 

