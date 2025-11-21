GoodAI uvádí Prometheus: autonomní drony s AI, bez GPS i pilota

Vize: drony jako parťáci, ne nástroje
Cílem Promethea je, aby drony přestaly být jen dálkově řízené kamery a staly se inteligentními týmovými parťáky:
- Bez pilota a bez GPS – drony se samy pohybují v budovách, úzkými chodbami či zakouřenými prostory.
- LLM na palubě – sleduje okolí, plánuje mise, dělá rozhodnutí, ptá se na upřesnění a koordinuje se s ostatními drony.
- Přirozené zadávání úkolů – uživatel řekne: „Prohledej tuto budovu a najdi ležící osoby,“ roj si práci rozdělí, vše provede a vrátí srozumitelný report.
- Autonomní dobíjení – drony létají z dokovací stanice, samy přistávají a nabíjejí se pro 24/7 provoz.
- Swarm-first – systém je od začátku navržený tak, aby se choval jako koordinovaný roj, ne jen banda jednotlivých dronů.
„Chceme, aby drony pracovaly podobně jako lidský tým – rozuměly cíli, uměly se domluvit a zvládly práci i v situaci, kdy infrastruktura selže,“ říká Marek Rosa, zakladatel a CEO GoodAI.
Kde jsme dnes: funkční prototyp a první zájemci
Aktuálně má GoodAI funkční prototyp systému Prometheus:
- vlastní indoor dron
- autonomní navigaci v budově pomocí LiDARu a V-SLAM,
- real-time 3D point cloud zobrazovaný v groundstation,
- LLM agenta, který umí dronu zadávat úkoly v přirozeném jazyce.
Prototyp je zatím technologické demo – krátká výdrž baterie, omezený rozsah funkcí a LLM běžící mimo dron. Základní schopnost ale už existuje: dron se dokáže sám zorientovat v neznámém prostoru, vytvořit 3D mapu a bezpečně se v ní pohybovat.
Na konferenci DroneEdge 2025 prototyp zaujal zástupce hasičů, průmyslové inspekce i geodetických firem, kteří projevili zájem o pilotní testy – například o nahrazení DJI Avata při prvním průzkumu nebezpečných budov nebo o rychlé indoor 3D skenování bez složitého postprocessingu.
První cílové oblasti
GoodAI se v první fázi zaměřuje na několik oblastí:
- Hasiči a záchranné týmy (SAR) – autonomní průzkum nebezpečných objektů před vstupem jednotek.
- Inspekce a průmysl – mapování skladů, hal a technologických celků v prostředí, kde GPS nefunguje nebo je signál nespolehlivý.
- Stavebnictví – průběžné 3D mapování stavby, kontrola postupu a bezpečnosti.
- Bezpečnost a obrana – průzkum budov, tunelů a dalších GPS-denied prostor.
Další kroky: od prototypu k produktu
Následující měsíce se GoodAI soustředí na:
- Pilotní projekty s prvními partnery v ČR – ověření spolehlivosti, ergonomie a reálné hodnoty v terénu.
- Přesun LLM na palubu – tak, aby plánování a rozhodování běželo plně lokálně bez závislosti na cloudu.
- Zvýšení výdrže a robustnosti – delší letový čas, lepší obsluha, odolnost vůči nárazům, kouři a horším světelným podmínkám.
- Hledání CEO / Co-Foundera – který převezme byznysovou část: piloty, fundraising a škálování firmy.
„Tohle je teprve začátek,“ dodává Marek Rosa. „Máme funkční prototyp, který nám dává jistotu, že je naše architektura správná. Teď je cílem z něj udělat spolehlivý produkt, který budou denně používat hasiči, průmysl a další zákazníci v reálném světě.“
O GoodAI
GoodAI je pražská společnost založená v roce 2014 Markem Rosou. Zaměřuje se na výzkum a vývoj umělé inteligence, multiagentních systémů a robotiky.
Pod značkou GoodAI Swarm Robotics vyvíjí projekt Prometheus, který propojuje LLM, autonomní navigaci a vlastní dronovou platformu s cílem vybudovat evropského lídra v oblasti inteligentních droních rojů.
