GoodAI uvádí Prometheus: autonomní drony s AI, bez GPS i pilota

Autor:
  17:05
Praha 21. listopadu 2025 (PROTEXT) - Pražská společnost GoodAI představuje Promethea, nový systém pro plně autonomní droní roje, který míří k tomu, aby fungoval bez pilota, bez GPS a bez rádio signálu. Každý dron má mít na palubě vlastní multimodální LLM, které se stará o vnímání, plánování, rozhodování a komunikaci v přirozeném jazyce.

Vize: drony jako parťáci, ne nástroje

Cílem Promethea je, aby drony přestaly být jen dálkově řízené kamery a staly se inteligentními týmovými parťáky:

  • Bez pilota a bez GPS – drony se samy pohybují v budovách, úzkými chodbami či zakouřenými prostory.
  • LLM na palubě – sleduje okolí, plánuje mise, dělá rozhodnutí, ptá se na upřesnění a koordinuje se s ostatními drony.
  • Přirozené zadávání úkolů – uživatel řekne: „Prohledej tuto budovu a najdi ležící osoby,“ roj si práci rozdělí, vše provede a vrátí srozumitelný report.
  • Autonomní dobíjení – drony létají z dokovací stanice, samy přistávají a nabíjejí se pro 24/7 provoz.
  • Swarm-first – systém je od začátku navržený tak, aby se choval jako koordinovaný roj, ne jen banda jednotlivých dronů.

„Chceme, aby drony pracovaly podobně jako lidský tým – rozuměly cíli, uměly se domluvit a zvládly práci i v situaci, kdy infrastruktura selže,“ říká Marek Rosa, zakladatel a CEO GoodAI.

Kde jsme dnes: funkční prototyp a první zájemci

Aktuálně má GoodAI funkční prototyp systému Prometheus:

  • vlastní indoor dron
  • autonomní navigaci v budově pomocí LiDARu a V-SLAM,
  • real-time 3D point cloud zobrazovaný v groundstation,
  • LLM agenta, který umí dronu zadávat úkoly v přirozeném jazyce.

Prototyp je zatím technologické demo – krátká výdrž baterie, omezený rozsah funkcí a LLM běžící mimo dron. Základní schopnost ale už existuje: dron se dokáže sám zorientovat v neznámém prostoru, vytvořit 3D mapu a bezpečně se v ní pohybovat.

Na konferenci DroneEdge 2025 prototyp zaujal zástupce hasičů, průmyslové inspekce i geodetických firem, kteří projevili zájem o pilotní testy – například o nahrazení DJI Avata při prvním průzkumu nebezpečných budov nebo o rychlé indoor 3D skenování bez složitého postprocessingu.

První cílové oblasti

GoodAI se v první fázi zaměřuje na několik oblastí:

  • Hasiči a záchranné týmy (SAR) – autonomní průzkum nebezpečných objektů před vstupem jednotek.
  • Inspekce a průmysl – mapování skladů, hal a technologických celků v prostředí, kde GPS nefunguje nebo je signál nespolehlivý.
  • Stavebnictví – průběžné 3D mapování stavby, kontrola postupu a bezpečnosti.
  • Bezpečnost a obrana – průzkum budov, tunelů a dalších GPS-denied prostor.

Další kroky: od prototypu k produktu

Následující měsíce se GoodAI soustředí na:

  • Pilotní projekty s prvními partnery v ČR – ověření spolehlivosti, ergonomie a reálné hodnoty v terénu.
  • Přesun LLM na palubu – tak, aby plánování a rozhodování běželo plně lokálně bez závislosti na cloudu.
  • Zvýšení výdrže a robustnosti – delší letový čas, lepší obsluha, odolnost vůči nárazům, kouři a horším světelným podmínkám.
  • Hledání CEO / Co-Foundera – který převezme byznysovou část: piloty, fundraising a škálování firmy.

„Tohle je teprve začátek,“ dodává Marek Rosa. „Máme funkční prototyp, který nám dává jistotu, že je naše architektura správná. Teď je cílem z něj udělat spolehlivý produkt, který budou denně používat hasiči, průmysl a další zákazníci v reálném světě.“

O GoodAI

GoodAI je pražská společnost založená v roce 2014 Markem Rosou. Zaměřuje se na výzkum a vývoj umělé inteligence, multiagentních systémů a robotiky.
Pod značkou GoodAI Swarm Robotics vyvíjí projekt Prometheus, který propojuje LLM, autonomní navigaci a vlastní dronovou platformu s cílem vybudovat evropského lídra v oblasti inteligentních droních rojů.

 

Sociální sítě:

Marek Rosa ‘s Blog

Twitter

Instagram

Facebook

Linkedin

 

Licencování

Média mohou hostovat a upravovat trailery a obrázky s uvedením zdroje: „© GoodAI, použito se svolením.“

 

 

 

 

Cílem Promethea je, aby drony přestaly být jen dálkově řízené kamery a staly se inteligentními týmovými parťáky:

- Bez pilota a bez GPS – drony se samy pohybují v budovách, úzkými chodbami či zakouřenými prostory.

- LLM na palubě – sleduje okolí, plánuje mise, dělá rozhodnutí, ptá se na upřesnění a koordinuje se s ostatními drony.

- Přirozené zadávání úkolů – uživatel řekne: „Prohledej tuto budovu a najdi ležící osoby,“ roj si práci rozdělí, vše provede a vrátí srozumitelný report.

- Autonomní dobíjení – drony létají z dokovací stanice, samy přistávají a nabíjejí se pro 24/7 provoz.

- Swarm-first – systém je od začátku navržený tak, aby se choval jako koordinovaný roj, ne jen banda jednotlivých dronů.

„Chceme, aby drony pracovaly podobně jako lidský tým – rozuměly cíli, uměly se domluvit a zvládly práci i v situaci, kdy infrastruktura selže,“ říká Marek Rosa, zakladatel a CEO GoodAI.

Kde jsme dnes: funkční prototyp a první zájemci

Aktuálně má GoodAI funkční prototyp systému Prometheus:

- vlastní indoor dron

- autonomní navigaci v budově pomocí LiDARu a V-SLAM,

- real-time 3D point cloud zobrazovaný v groundstation,

- LLM agenta, který umí dronu zadávat úkoly v přirozeném jazyce.

Prototyp je zatím technologické demo – krátká výdrž baterie, omezený rozsah funkcí a LLM běžící mimo dron. Základní schopnost ale už existuje: dron se dokáže sám zorientovat v neznámém prostoru, vytvořit 3D mapu a bezpečně se v ní pohybovat.

Na konferenci DroneEdge 2025 prototyp zaujal zástupce hasičů, průmyslové inspekce i geodetických firem, kteří projevili zájem o pilotní testy – například o nahrazení DJI Avata při prvním průzkumu nebezpečných budov nebo o rychlé indoor 3D skenování bez složitého postprocessingu.

První cílové oblasti

GoodAI se v první fázi zaměřuje na několik oblastí:

- Hasiči a záchranné týmy (SAR) – autonomní průzkum nebezpečných objektů před vstupem jednotek.

- Inspekce a průmysl – mapování skladů, hal a technologických celků v prostředí, kde GPS nefunguje nebo je signál nespolehlivý.

- Stavebnictví – průběžné 3D mapování stavby, kontrola postupu a bezpečnosti.

- Bezpečnost a obrana – průzkum budov, tunelů a dalších GPS-denied prostor.

Další kroky: od prototypu k produktu

Následující měsíce se GoodAI soustředí na:

- Pilotní projekty s prvními partnery v ČR – ověření spolehlivosti, ergonomie a reálné hodnoty v terénu.

- Přesun LLM na palubu – tak, aby plánování a rozhodování běželo plně lokálně bez závislosti na cloudu.

- Zvýšení výdrže a robustnosti – delší letový čas, lepší obsluha, odolnost vůči nárazům, kouři a horším světelným podmínkám.

- Hledání CEO / Co-Foundera – který převezme byznysovou část: piloty, fundraising a škálování firmy.

„Tohle je teprve začátek,“ dodává Marek Rosa. „Máme funkční prototyp, který nám dává jistotu, že je naše architektura správná. Teď je cílem z něj udělat spolehlivý produkt, který budou denně používat hasiči, průmysl a další zákazníci v reálném světě.“

 

O GoodAI

GoodAI je pražská společnost založená v roce 2014 Markem Rosou. Zaměřuje se na výzkum a vývoj umělé inteligence, multiagentních systémů a robotiky.Pod značkou GoodAI Swarm Robotics vyvíjí projekt Prometheus, který propojuje LLM, autonomní navigaci a vlastní dronovou platformu s cílem vybudovat evropského lídra v oblasti inteligentních droních rojů.

 

Press kit & Kontaktní údaje

Press kit: Zde

Web: goodai.com/swarm-robotics

Kontakt pro média: info@goodai.com

 

Sociální sítě:

Marek Rosa ‘s Blog

Twitter

Instagram

Facebook

Linkedin

 

Licencování

Média mohou hostovat a upravovat trailery a obrázky s uvedením zdroje: „© GoodAI, použito se svolením.“

Zdroj: GoodAI

 

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

V Brně se rozsvítila dvanáctimetrová jedle, ozdoby jsou vyrobené z PET lahví

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle (21....

Rozsvícením rovnou tří vánočních stromů v centru Brna v pátek slavnostně začínají v plné šíři zdejší vánoční trhy. Na hlavním náměstí Svobody stojí dvanáctimetrová jedle, kterou zdobí 3,5 kilometru...

21. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  18:25

Neplať víc, než musíš! Kampaň PID připomíná lednové zdražení jízdného i způsoby, jak ušetřit

Autobusy PID mohou nově mohou jezdit po tramvajovém pásu středem křižovatky na...

Nový tarif Pražské integrované dopravy (PID) začne platit od 1. ledna 2026. Zvýšení cen jízdného se dotkne především Středočechů, v Praze zdraží jen jednorázové jízdné. Na výhodnější možnost nákupu...

21. listopadu 2025  18:13

Na Chebsku se opět chvěje země, některé otřesy přesáhly dva stupně

ilustrační snímek

Na pomezí Chebska a Sokolovska mohli lidé opět pocítit slabé zemětřesení. Ve čtvrtek a dnes znovu některé otřesy přesáhly sílu 2,5 stupně. Ve čtvrtek večer...

21. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Marie Rottrová rozzáří Pardubice vánočním galakoncertem

Marie Rottrová má za sebou dobrý rok. Nedávno převzala od prezidenta...

V sobotu 22. listopadu rozezní prostory kulturního centra IDEON sváteční tóny. Do Pardubic totiž zavítá Marie Rottrová se svým Vánočním galakoncertem.

21. listopadu 2025  17:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GoodAI uvádí Prometheus: autonomní drony s AI, bez GPS i pilota

21. listopadu 2025  17:05

Liberec zavede placené parkování u univerzity, kvůli studentům chybí místa

ilustrační snímek

Liberec zruší bezplatné parkování na pozemcích města v ulicích, které jsou v areálu univerzity okolo Univerzitního náměstí. Zdůvodňuje to tím, že chce zajistit...

21. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře v dubnu, nabídne nové expozice

ilustrační snímek

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře příští rok v dubnu. Nabídne nové expozice. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní...

21. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

V Benešově začne stavba nového výjezdového stanoviště záchranářů

ilustrační snímek

V Benešově začne příští týden stavba nového stanoviště záchranné služby. Výjezdová základna bude v areálu oblastní nemocnice, kde je i současné stanoviště....

21. listopadu 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy....

Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují...

21. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Svaz měst a obcí: Obce nedostanou ani korunu

21. listopadu 2025  16:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Úsvit vítězství: Nést pochodeň dál na nové cestě

21. listopadu 2025  16:33

Do konce listopadu bude oficiálně otevřena cyklostezka ze Svitav do Koclířova

ilustrační snímek

Do konce listopadu bude oficiálně otevřena cyklostezka ze Svitav do sousedního Koclířova. Jedinou překážkou bude cyklistům nepříznivé počasí, uvedla mluvčí...

21. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.