GoodWe posiluje své prvenství na evropském trhu domácích systémů pro skladování energie představením světově prvního certifikovaného tichého řešení v Amsterdamu

Na akci se sešli partneři z oboru, instalační technici a odborníci na trh, kteří se zde společně věnovali měnící se roli skladování energie v rámci energetické transformace Evropy či rostoucímu významu integrovaných a inteligentních řešení pro domácnosti, která podporují flexibilnější a odolnější energetický systém.
Hlavní myšlenka: Nová fáze energetické transformace
Viceprezident společnosti GoodWe Yingge Wang ve svém úvodním projevu popsal energetický sektor jako odvětví vstupující do nové fáze transformace, kterou charakterizuje „elektrifikace mobility a vytápění, rychlý růst v oblasti skladování energie a propojení obnovitelných zdrojů energie s digitální inteligencí".
Zdůraznil, že dalším krokem energetické transformace je integrace výroby, sítě, skladování a spotřeby prostřednictvím inteligentního energetického managementu, který umožní více zákazníkům stát se tzv. prozumenty energie. Tento vývoj přináší jak větší energetickou nezávislost, tak lepší kontrolu nad náklady na elektřinu a jejími dodávkami.
Průkopník rezidenční energetiky v Evropě
V rámci portfolia společnosti zahrnujícího výrobu, síť, zátěž, skladování a inteligenci (Generation-Grid-Load-Storage-Intelligence) hraje klíčovou roli v udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou energie a fungováním sítě právě skladování energie.
Na evropském trhu se skladováním energie pro domácnosti figuruje společnost GoodWe jako průkopník. V roce 2014 uvedla na trh svůj první hybridní měnič pro domácnosti, řadu ES, a založila své první evropské servisní středisko v Nizozemsku.
Také v současné době se kapacita pro skladování energie v tomto regionu nadále rychle rozšiřuje. Kumulativní i roční instalace v Nizozemsku stabilně rostou, což zároveň přináší významné příležitosti pro rozvoj pokročilých řešení skladování energie pro domácnosti.
Čtyři „S", jeden systém skladování energie
V rámci akce společnost GoodWe upozornila na konstrukci řady ESA, zaměřenou na inteligentní, spolehlivou a uživatelsky přívětivou domácí energetiku.
Díky speciálním tichým ventilátorům, přizpůsobení provozním podmínkám v reálném čase a možnosti aktivovat ultra tichý režim pracuje systém při hlučnosti pouhých 30 dB*. Společnost GoodWe zároveň na akci převzala jako první na světě certifikaci kategorie A pro tichý výkon ESS od TÜV Rheinland.
Systém ESA, integrovaný s inteligentní platformou pro hospodaření s energií společnosti GoodWe, optimalizuje nabíjení a vybíjení podle úrovně solární produkce, spotřeby domácnosti a dynamických tarifů za elektřinu, což umožňuje majitelům nemovitostí maximalizovat spotřebu vlastní produkce a snížit náklady na energii.
Řada ESA kombinuje šestivrstvou bezpečnostní architekturu – od článku až po úroveň systému – s komplexními ochrannými mechanismy a schopností rychle zcela převzít zásobování energií (full-backup), čímž zajišťuje spolehlivé a nepřerušované napájení domácností i během výpadků sítě.
Systém s robustním vnějším provedením, odnímatelnými rukojeťmi a nižší hmotností se skládá stejně snadno jako lego. Díky plug-and-play designu, který společnost GoodWe představila během akce, jej navíc lze nainstalovat během pouhých 10 minut.
Strategické partnerství pro dlouhodobý růst
Společnost GoodWe zároveň podepsala dohody o strategické spolupráci s klíčovými hráči v oboru, včetně společností Beebop, Frank Energie a Tibber. Cílem těchto partnerství je posílit spolupráci v rámci energetického ekosystému pro domácnosti a kombinovat pokročilou technologii skladování energie s inovativními službami virtuálních elektráren (VPP), které pomáhají domácnostem lépe zvládat dynamické ceny elektřiny a urychlují zavádění inteligentní energetiky.
Odborné uznání
Během akce udělila společnosti GoodWe organizace EUPD Research certifikát leadershipu a udržitelnosti značky (Brand Leadership & Sustainability) kategorie AA+ v Evropě za rok 2025/26, čímž ocenila silnou tržní reputaci společnosti i její závazek k udržitelným energetickým řešením.
„Také do budoucna jsme připraveni nadále naslouchat potřebám trhu a podporovat inovace," poznamenal Yingge Wang. „Naším cílem je umožnit co největšímu počtu zákazníků stát se prozumenty energie."
*5–8 kW | Provozní hlučnost při okolní teplotě 25 °C pouhých 30 dB
