Google Cloud má certifikaci pro veřejný sektor v ČR, podpoří eGovernment i AI

Veřejné instituce v České republice dosud při zavádění veřejných cloudových technologií čelily náročným regulačním a bezpečnostním požadavkům, které často vedly k zdlouhavým schvalovacím a zadávacím procesům. Zařazení technologií Google Cloud do oficiálního Katalogu cloud computingu tuto překážku odstraňuje. Veřejným institucím poskytuje předem ověřený a certifikovaný rámec, který urychlí digitální transformaci, podpoří budování bezpečných služeb eGovernmentu a umožní nasazování technologií v prostředí splňujícím regulační požadavky.
Díky této certifikaci mohou česká ministerstva, obce i další státní instituce přímo využívat řešení Google Cloud při modernizaci veřejných služeb a zvyšování efektivity veřejné správy. Nabízí také širokou škálu technických i právních nástrojů, které podporují digitální odolnost organizací v celé Evropě. Instituce využívající Google Cloud mohou implementovat pokročilé bezpečnostní mechanismy, například architekturu Zero Trust nebo integrovanou detekci kybernetických hrozeb, a lépe tak chránit veřejná data i provozované systémy.
Registrace zároveň otevírá českému veřejnému sektoru přístup ke generativní a agentní umělé inteligenci, včetně platformy Gemini Enterprise. Tyto technologie pomáhají automatizovat administrativní procesy, zefektivňovat chod úřadů a zlepšovat komunikaci s občany při zachování správy dat a jejich svrchované kontroly.
„Česká republika se řadí mezi evropské lídry v oblasti digitálních inovací,“ říká Boris Georgiev, ředitel Google Cloudu pro střední a východní Evropu. „Jsme rádi, že můžeme podpořit tempo tohoto rozvoje a umožnit české veřejné správě využívat služby Google Cloud i pokročilé technologie umělé inteligence. Bezpečným a certifikovaným prostředím chceme pomoci České republice upevnit její vedoucí postavení v zavádění AI napříč Evropou.“
O společnosti Google Cloud
Google Cloud nabízí komplexní a optimalizovanou AI platformu zahrnující infrastrukturu pro umělou inteligenci, špičkové modely, jako je Gemini, nástroje pro správu dat, multicloudová bezpečnostní řešení, vývojářské nástroje a platformy i AI agenty a aplikace. Organizacím tak umožňuje transformovat jejich fungování v éře agentní umělé inteligence (Agentic Era). Společnosti ve více než 200 zemích a teritoriích využívají Google Cloud jako svého důvěryhodného technologického partnera.
Zdroj: Google Cloud
PROTEXT