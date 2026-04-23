Google Cloud na konferenci Next ‘26 představil éru firem poháněných AI agenty

„Gemini Enterprise je nyní komplexním systémem pro éru agentů – pojivovou tkání mezi vašimi daty, lidmi a všemi aplikacemi a agenty, která transformuje vaše procesy do jediného inteligentního toku," uvedl Thomas Kurian, CEO společnosti Google Cloud. „Nenabízíme pouze jednotlivé služby, které je třeba složitě propojovat; nabízíme vertikálně optimalizované a ucelené řešení, kde je vše vyvíjeno společně, aby bylo dosaženo výkonu a efektivity vyžadované pro tuto novou éru produkční AI."
Hlavní oznámení z konference Next 2026:
- Gemini Enterprise Agent Platform: Komplexní nová platforma, která technickým týmům umožňuje vytvářet, orchestrovat, spravovat a optimalizovat AI agenty. Spojuje to nejlepší z Vertex AI s novými funkcemi, jako jsou Agent Studio, Agent-to-Agent Orchestration nebo Agent Identity.
- Aplikace Gemini Enterprise: Zahrnuje nové funkce, které umožňují každému zaměstnanci tvořit s využitím AI – nový Agent Designer pro vytváření pokročilých agentů spouštěných plánem nebo událostí, dlouhodobě běžící agenty pro komplexní obchodní procesy, Inbox pro správu aktivit agentů, Skills pro vytváření opakovaných úkonů a Canvas pro tvorbu a úpravu souborů bez přepínání mezi aplikacemi.
- 8. generace procesorů TPU: Zahrnuje čipy TPU 8t pro zrychlený trénink a TPU 8i pro nákladově efektivní inferenci s téměř nulovou latencí. Inovace doplňují úložiště Lustre s propustností 10 TB/s a síťová technologie Virgo Networking.
- Agentic Data Cloud: AI-nativní architektura pro využití dat v rychlosti vyžadované agentní AI. Mezi klíčové novinky patří Knowledge Catalog pro ukotvení agentů v obchodním kontextu a Data Agent Kit pro datové specialisty v roli orchestrátorů.
- Agentic Defense: Kyberbezpečnostní platforma poháněná AI, která kombinuje Google Threat Intelligence se zabezpečením od společnosti Wiz. Noví agenti pro detekci hrozeb a automatizovanou nápravu poskytují autonomní ochranu od kódu až po runtime napříč multicloudovými prostředími.
- Agentic Taskforce: Nové možnosti v rámci Google Workspace a Gemini Enterprise pro zákaznickou zkušenost. Funkce Drive Projects mění úložiště v aktivního spolupracovníka a nákupní agenti zvládají celý proces od výběru až po zaplacení pomocí přirozeného jazyka.
Gemini Enterprise: Éra autonomních agentů přichází
Google Cloud představuje Gemini Enterprise Agent Platform – sofistikované prostředí pro vytváření, orchestraci a správu agentů. Platforma nabízí přednostní přístup ke špičkovým modelům, včetně Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash Image (využívající technologii Nano Banana 2) a Lyria 3, a také k předním modelům od společnosti Anthropic, jako jsou Claude Opus, Sonnet a Haiku. Dnes navíc doplňuje podporu pro model Claude Opus 4.6 od Anthropicu. Gemini Enterprise Agent Platform stojí na čtyřech hlavních pilířích:
- Budování: Nasazování agentů v měřítku pomocí Agent Developer Kit a Agent Studio (low-code rozhraní). Integrace skrze Agent Marketplace umožňuje okamžitě využít agenty od partnerů jako Atlassian, Box, Oracle, ServiceNow či Workday.
- Škálování: Runtime vylepšení s odezvou pod jednu sekundu, podpora pro dlouhodobě běžící agenty (až 7 dní) a perzistentní paměťové banky.
- Správa: Řízení flotil agentů s maximální přesností díky Agent Identity a Agent Gateway (poháněné technologií Model Armor).
- Optimalizace: Zvyšování přesnosti a kontrola nákladů díky pokročilé telemetrii a automatizovaným uživatelským simulacím pro zátěžové testování.
Doplňkem platformy Gemini Enterprise Agent Platform je aplikace Gemini Enterprise, která nově nabízí jednotné prostředí pro spolupráci týmů s agenty. Mezi klíčové novinky patří Gemini Enterprise Projects pro společné plnění cílů, Canvas Mode pro interaktivní úpravy dokumentů v Google Workspace a Microsoft 365, a rozšířená konektivita pro integraci systémů jako Salesforce, Slack či Jira.
Závazek k otevřenosti
Google Cloud nadále sází na možnost volby. Zákazníci si mohou vybrat z nejširší nabídky výpočetních možností (Google TPU, Axion CPU, NVIDIA GPU) a rozmanitých modelů, včetně Gemini 3.1 Pro, Claude 4.x od Anthropic nebo otevřených modelů jako Mistral a Gemma. „Transformace na agentní podnik je budoucností každé organizace," uzavřel Kurian. „Náš AI Hypercomputer tvoří základ, náš Data Cloud poskytuje kontext a naše platforma pro agenty zajišťuje orchestraci. Technologie je připravena – nyní je čas vybudovat váš motor růstu.“
