Google Cloud rozšiřuje výběr modelů, zákazníkům přináší modely OpenAI

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  16:28
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Praha 21. října 2026 (PROTEXT) - Google Cloud dnes oznámil spuštění modelů OpenAI v rámci platformy model garden Gemini. Google Cloud se tak stává jediným poskytovatelem hyperscale cloudu, který nabízí přístup k modelům Gemini, Claude a GPT, a spolu s nimi i k více než 200 vlastním modelům, modelům třetích stran a otevřeným modelům na jednotné podnikové platformě pro umělou inteligenci.

Google Cloud se vždy vyznačoval širokou nabídkou možností, správou na podnikové úrovni a špičkovým poměrem ceny a výkonu na trhu. Toto oznámení navazuje na tyto základy a poskytuje zákazníkům flexibilitu při plnění agentních pracovních úkolů s využitím modelů a infrastruktury podle jejich vlastního výběru, aby mohli dosáhnout správné rovnováhy mezi náklady, funkcemi a výkonem.

"Google Cloud je důvěryhodná platforma pro vývojáře a firmy, které vytvářejí agenty umělé inteligence, vyvíjejí software a zavádějí umělou inteligenci do praxe. Toto partnerství představuje důležitý krok k tomu, abychom naše nejvýkonnější modely a platformu Codex zpřístupnili tam, kde zákazníci již pracují, a poskytli jim tak ještě širší možnosti, jak využívat špičkovou umělou inteligenci, zatímco společně rozvíjíme ekosystém agentů," uvedl Greg Brockman, prezident a spoluzakladatel společnosti OpenAI.

"Snažíme se zákazníkům nabídnout široký výběr modelů, včetně těch od OpenAI, aby si mohli vybrat ten správný model pro daný úkol, což přispívá k dosažení optimální kvality a snížení nákladů," uvedl Thomas Kurian, generální ředitel společnosti Google Cloud.

Správný model pro každý úkol

Přidáním nejnovějších modelů OpenAI do model garden po boku modelů Gemini a Claude nabízí Google Cloud týmům možnost volby pro celé spektrum firemních potřeb a pracovních zátěží:

  • GPT-Astra: Navržen pro náročnou práci v oblasti programování, ovládání počítačových systémů, profesních úkolů a vědeckého výzkumu. 
  • GPT 6.1 Sol: Inteligence téměř na úrovni modelu Astra při nižších nákladech v oblasti agentního programování, ovládání počítačových systémů a profesní práce. 
  • GPT 6.0 Luna: Rychlý a nákladově efektivní model pro rozsáhlou každodenní práci.  

Pomocí platformy mohou zákazníci dynamicky vybírat a střídat optimální modely pro jakýkoli případ použití podle výkonu, latence a nákladové efektivity, aniž by se museli vázat na jednu technologii nebo uzavírat samostatné smlouvy s dodavateli. Vývojáři navíc získávají svobodu vytvářet řešení s výběrem ze stovek možností v model garden. Protože se s modely OpenAI obchoduje přímo přes Google Cloud Marketplace, veškeré využití se promítne na jedné faktuře Google Cloud, čerpá stávající cloudové závazky a započítává se do Flexible Savings Plans (FSP), tedy flexibilních plánů úspor, napříč poskytovateli modelů.

Integrovaná správa dat a firemní zabezpečení

Škálování generativní umělé inteligence by nikdy nemělo vyžadovat kompromisy v oblasti dodržování předpisů ani bezpečnosti. Platforma Gemini je od základu navržena s ohledem na požadavky firem na správu a řízení a už dnes jí důvěřují přední organizace z celého světa. Google Cloud zajišťuje, že provoz jakékoli pracovní zátěže na modelech třetích stran nebo OpenAI splňuje nejpřísnější firemní standardy:

  • Přísně vymezený datový prostor: Zadání zákazníků, kontext a výstupy zůstávají zcela uvnitř jejich určeného datového prostoru a nikdy se nepoužívají k trénování základních modelů. Brzy budou k dispozici také možnosti nulového uchovávání dat.  
  • Izolované prostředí a zabezpečený přístup: Modely OpenAI běží na vyhrazené infrastruktuře Google Cloud s technologií Confidential Compute, která bude brzy k dispozici. Všechny dotazy jsou směřovány přes zabezpečené, izolované brány, což zajišťuje, že přenos dat zůstává výhradně v zabezpečeném prostředí Google Cloud a poskytovatelé modelů třetích stran nemají neoprávněný přístup do cloudového prostředí zákazníka. 
  • Jednotný audit a identita: Každá interakce agenta i modelu probíhá pod ověřenou identitou. Správci IT tak získávají úplný přehled, ochranu pomocí VPC Service Controls a jednotné auditní protokolování napříč celým firemním prostředím. 

První kroky

  • Modely GPT-Astra, GPT 6.1 Sol a GPT 6.0 Luna od společnosti OpenAI se nyní postupně zpřístupňují vybraným firemním zákazníkům v rámci neveřejné testovací verze v prostředí Google Cloud model garden, přičemž další modely budou brzy následovat. 
  • Od dnešního dne mohou zákazníci s těmito modely vytvářet řešení prostřednictvím rozhraní API Google Cloud a své lokální pracovní postupy v nástrojích Codex CLI a Codex Desktop propojit přímo s platformou Gemini, která jim umožní modely spouštět. 
  • Již brzy budou modely OpenAI k dispozici také ve službách Gemini for Business a Google Antigravity od Google Cloud, což firemním zákazníkům a vývojářům poskytne flexibilitu při výběru modelů a umožní jim vybrat ten nejvhodnější model pro každý úkol.  

Více informací o této novince najdete na blogu Google Cloud a OpenAI.

O společnosti Google Cloud

Google Cloud nabízí výkonný a optimalizovaný soubor technologií pro umělou inteligenci, který organizacím umožňuje transformovat jejich podnikání pro éru agentní AI. Zahrnuje infrastrukturu pro AI, špičkové modely, jako je Gemini, nástroje pro správu dat, bezpečnostní řešení pro multicloudová prostředí, vývojářské nástroje a platformu, stejně jako agenty a aplikace. I proto se na Google Cloud jako na svého důvěryhodného technologického partnera obracejí zákazníci ve více než 200 zemích a oblastech.

Zdroj: Google Cloud

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59724.

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