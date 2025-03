Google učinil průlom na německém trhu. Nasadil do vyhledávání odpovědi od AI

Největší světový provozovatel vyhledávačů Google zásadně reorganizuje svůj nejdůležitější produkt v Německu. O půlnoci byly v Německu a dalších zemích EU do klasického internetového vyhledávání integrovány souhrny vytvářené pomocí umělé inteligence (AI). Google chce na zadané otázky odpovídat přímo nad obvyklým seznamem odkazů na další webové stránky.

"Tohle je teprve začátek,“ řekla novinářům Liz Reidová, vedoucí oddělení vyhledávání společnosti Google. Cílem Googlu je poskytnout uživatelům co nejvíce znalostí. "Dnes můžete klást mnohem lepší přirozené otázky – umělá inteligence vám na ně pomůže odpovědět,“ řekla Reidová.

Generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai poprvé představil souhrny AI loni v květnu na výroční vývojářské konferenci v Mountain View. "Nacházíme se v dramatickém bodu obratu,“ řekl tehdy Pichai. Google následně ukázal reorganizaci vyhledávání nejprve v USA a poté i v dalších zemích.

Funkce umělé inteligence nyní poprvé přichází do Evropské unie. V Německu a Rakousku se souhrny zobrazují v němčině a angličtině. Google tuto funkci nazývá "Přehled s AI“. K dispozici je také v Belgii, Irsku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku.

Podle společnosti Google je shrnutí poskytováno vždy, "když naše systémy určí, že je to nejpřínosnější odpověď“. Reidová však nechtěla uvést, jak často tomu je. Podle analýzy platformy SE Ranking se texty s umělou inteligencí v listopadu zobrazovaly přibližně v 19 procentech všech vyhledávání v USA.

Google zůstává dominantní ve vyhledávání na internetu

Odborný časopis MIT Technology Review hodnotí internetové vyhledávání s podporou AI jako jednu z deseti přelomových technologií roku 2025 a uvádí, že společnost Google už zavedla souhrny s umělou inteligencí u uživatelské základny čítající více než jednu miliardu lidí.

Také konkurenti, jako je Microsoft a OpenAI uvedly na trh vyhledávání s umělou inteligencí. "Globální dominance Googlu v oblasti vyhledávání však činí z této společnosti nejdůležitějšího hráče,“ píše v časopise odborník na AI Scott J. Mulligan.

Ano, Google je dominantní, konstatuje Handelsblatt. Jenže rivalové ho dohánějí. Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella integroval vyhledávání s umělou inteligencí do vlastní platformy Bing rok před Googlem, připomíná německý list.

V únoru 2025 činil podíl Googlu na trhu internetového vyhledávání v Německu 87 procent. To bylo o tři procentní body méně než v době spuštění nového Bingu. Ve stejném období dokázalo vyhledávání společnosti Microsoft zvýšit svůj podíl na trhu z 5,8 na 6,6 procenta.

Skupina Alphabet, mateřská společnost Googlu, se prostřednictvím tradičního internetového vyhledávání vyšvihla mezi nejmocnější společnosti na světě. Jen v posledním finančním roce se reklamní byznys podílel na celkových příjmech zhruba 265 miliardami dolarů. To byly přibližně tři čtvrtiny jejích příjmů.

Společnosti Google se podařilo zpeněžit celý proces vyhledávání. Seznam navštívených webových stránek je prošpikován reklamami. Současně Google zobrazuje reklamy i na mnoha dalších webových stránkách. Technologická společnost sleduje uživatele na internetu a doprovází je reklamami.

Shrnutí za pomoci umělé inteligence může tento princip zásadně změnit. Kdo dostane správnou odpověď na svou otázku přímo v textu, nebude ji dlouho hledat a také spotřebuje méně reklam. Šéfka vyhledávače Google Liz Reidová nicméně zdůrazňuje: "Shrnutí s umělou inteligencí ještě více zpopularizuje vyhledávání Google.“ Uživatelé považují vyhledávání za relevantnější, a jsou proto spokojenější.

Jak ovlivní agenti umělé inteligence společnost Google?

Google nemá zájem zapojit se do zásadně odlišného internetového vyhledávání s umělou inteligencí, míní Aravind Srinivas. Je zakladatelem start-upu Perplexity, který vyvinul internetové vyhledávání s umělou inteligencí a řídí ho společně se společností Google.

Technologicky je Google schopen pomocí AI uživatelům masivně zjednodušit například rezervaci letenek. "Google o to nemá zájem, protože chce, aby mu letecké společnosti i nadále platily za reklamy,“ řekl Srinivas.

"Obchodní model Googlu s reklamami ve vyhledávání je zničen,“ řekla Claudia Bünteová, profesorka obchodní administrativy na univerzitě SRH v Berlíně. "Až dosud jsme byli při vyhledávání bombardováni reklamami, ale s tím je konec.“

Jedním z nejdůležitějších zdrojů informací se stanou agenti umělé inteligence. "Vidím to na sobě, vyhledávám pouze pomocí Perplexity nebo ChatGPT,“ řekl profesor Bünte.

Analytik Mark Mahaney z investiční banky Evercore ISI vidí situaci společnosti Google jinak. Souhrny AI jsou prvním krokem do nové éry umělé inteligence. "Googlu se daří všudypřítomnou internetovou aplikaci ještě vylepšovat,“ je přesvědčen Mahaney. Předpovídá, že lidé budou díky tomu více využívat služby společnosti. "Google bude toto zvýšené využívání zpeněžovat.“

Dirk Cohausz, partner BCG X, technologické a designové jednotky Boston Consulting Group, zatím také nevidí pro Google velké nebezpečí. "Kina by již měla být nahrazena televizí nebo noviny internetem.“ Stejně tak labutí píseň pro Google by byla předčasná. Cohausz však říká: "Google už nebude tak všudypřítomný. Mimochodem, Google si to také uvědomil a investuje velké prostředky do umělé inteligence.“

Nasazení umělé inteligence mění internet

Dnešní internet v Evropě a USA je založen na tiché dohodě. Google skenuje téměř všechny webové stránky na webu, analyzuje jejich obsah a kontroluje, kam uživatelé chodí. Poskytovatelé obsahu tolerují, aby jejich texty, obrázky a videa analyzoval Google, protože uživatelé jsou na oplátku přesměrováni na ně. Poskytovatelé pak mohou tyto návštěvy zpeněžit.

Tato nevyřčená dohoda by nyní mohla skončit. "Google Zero“ je název pro scénář, kdy se v USA jednoduše zastaví příliv uživatelů přes Google.

Příkladem je portál "Housefresh“, který analyzuje vzduchové filtry. V dlouhém příspěvku na blogu provozovatelé rozebrali, jak se přísun jeho návštěvníků zhroutil, když Google začal integrovat recenze produktů přímo do vyhledávací stránky.

Každý, kdo hledal nejlepší vzduchový filtr, dostal odpověď přímo od Googlu. Už nebylo nutné přecházet na stránky provozovatele.

Téma mohlo přijít také do Německa se souhrny umělé inteligence. Právník Thomas Höppner, který proti Googlu podal antimonopolní žalobu, před několika měsíci v rozhovoru pro Handelsblatt varoval: "Neexistuje žádná motivace k prokliknutí se na jiný zdroj.“

To je problematické zejména pro mediální společnosti. Pokud Google shrnuje články přímo ve svých přehledech s umělou inteligencí, je zde malý prostor pro monetizaci. Ačkoli Google tvrdí, že původní zdroje získávají větší viditelnost, Höppner zůstává skeptický: "Pokud si uvědomíte, co to všechno znamená v praxi, je to důvod k velkým obavám.“