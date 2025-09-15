Gordic a Cybrela společně posouvají kybernetickou bezpečnost na vyšší úroveň

Kybernetické hrozby jsou dnes realitou každé organizace, ať už jde o výrobní podnik, finanční instituci nebo veřejnou správu. Rostoucí tlak legislativy v podobě nZoKB, nařízení DORA a GDPR, či normy ISO 27001 zároveň klade na organizace nové povinnosti, jejichž nesplnění může vést nejen k finančním sankcím, ale i k ohrožení pověsti či trestněprávní odpovědnosti. Společnosti Gordic a Cybrela proto přicházejí s unikátním společným řešením, které kombinuje špičkový software s odborným poradenstvím a zpracováním bezpečnostní dokumentace.
Společnost Gordic je přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů. Cybrela je poradenská firma specializující se na kybernetickou a informační bezpečnost. Nové řešení, jehož základem je technologie Cyber Security Audit (CSA) od Gordicu a expertíza konzultantů s právnickým vzděláním společnosti Cybrela, nabízí ucelený rámec, který organizacím umožní bez zbytečné administrativní zátěže řídit rizika, prokázat soulad s legislativou a mít kybernetickou bezpečnost plně pod kontrolou.
Problém: složitost a roztříštěnost
Většina organizací dnes řeší kybernetickou bezpečnost izolovaně – na jedné straně analyzuje rizika, na druhé straně složitě připravuje interní směrnice a dokumentaci. Tento přístup je časově náročný, zvyšuje chybovost a často vede k tomu, že organizace nesplní všechny povinnosti nebo nemají data připravená v požadované kvalitě pro audit a regulátory.
Řešení: synergie Gordicu a Cybrely
Technologickým základem společného řešení je software CSA, který dokáže v souladu s legislativou nZoKB, DORA, GDPR a ISO27001 provádět detailní analýzy rizik. CSA umožňuje identifikovat hrozby a zranitelnosti, určit jejich pravděpodobnost a vyčíslit případné dopady, navrhnout vhodná opatření a dodat srozumitelné podklady, na základě kterých mohou vedení i dozorové orgány činit informovaná rozhodnutí.
Řešení CSA obohacuje know how expertního týmu společnosti Cybrela. Zkušení analytici rizik, kyberbezpečnostní konzultanti, odborníci na procesy a právo a specialisté na tvorbu bezpečnostní dokumentace v rámci komplexní analýzy rizik připravují bezpečnostní dokumentaci, a to od systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) přes řízení incidentů a kontinuitu činností až po dokumentaci podle nZoKB nebo nařízení DORA. Všechny výstupy přitom odpovídají reálnému fungování organizace i nárokům regulátorů a auditorů.
„Organizace, které zvolí kombinované řešení Gordicu a Cybrely, se vyhnou složitému hledání kompromisu mezi pouhým naplněním zákonných požadavků a snahou mít systém skutečně praktický a využitelný pro byznys. Ať už jde o správu aktiv, řízení rizik, bezpečnost dodavatelského řetězce nebo o zajištění kontinuity provozu a minimalizaci dopadů na byznys při výpadku – celý tento ekosystém lze nastavit srozumitelně a dlouhodobě udržitelně. Výsledkem je pro organizace méně administrativní zátěže, jasně definované procesy a především jistota, že jejich kybernetická bezpečnost odpovídá jak skutečným potřebám jejich podnikání a osvědčeným oborovým postupům, tak legislativním požadavkům,“ říká Kateřina Hůtová ze společnosti Cybrela.
„Naším cílem je poskytnout organizacím nástroje i metodiku v jednom balíčku. Nejen, že jim odhalíme, kde mají slabá místa, ale zároveň jim ukážeme cestu, jak je jednoduše vyřešit,“ říká Vojtěch Hvězda, Team Leader CyberSec společnosti Gordic.
O společnosti Cybrela
Cybrela je česká konzultační společnost specializovaná na kyberneticko-informační bezpečnost, která poskytuje své služby v rámci Evropy. Tým tvoří zkušení konzultanti s právním nebo IT vzděláním. Cybrela přistupuje ke kybernetické bezpečnosti pro-byznysově, s cílem, aby byla praktická, srozumitelná a zapadla do běžného provozu.
Díky kombinaci právního porozumění a praktické zkušenosti pomáhá Cybrela společnostem zajistit soulad s kybernetickými normami (např. DORA, zákonem o kybernetické bezpečnosti), připravit se na certifikaci a dlouhodobě plnit požadavky dle norem jako je ISO 27001, TISAX a SOC 2. Dále provádí audity informační bezpečnosti a realizuje outsourcing klíčových bezpečnostních rolí (např. CISO, auditor kybernetické bezpečnosti).
Vedle praktických a pro-byznysově orientovaných řešení se Cybrela věnuje také osvětě – například prostřednictvím jednoduchého online průvodce urci.se, který společnostem v Česku pomáhá rychle zjistit, zda se na ně vztahují povinnosti podle nového zákona o kybernetické bezpečnosti.
Více informací najdete na webu www.cybrela.com nebo na LinkedIn.
O Gordicu
Ryze česká společnost Gordic s.r.o. již od roku 1993 vytváří prostor a nástroje pro srozumitelnou komunikaci lidí a organizací. Vizí předního českého tvůrce a dodavatele informačních systémů je propojená společnost, ve které bezpečné technologie usnadňují život. Produktové portfolio a služby společnosti Gordic zahrnují informační systémy určené pro veřejnou správu, včetně uznávané platformy GINIS, kterou využívá více než 6 000 organizací české veřejné správy; otevřené modulární informační systémy pro soukromý sektor, včetně DMS, řešení fyzické i kybernetické bezpečnosti a integrační platformy pro ovládání IoT technologií a efektivní sběr dat.
Gordic získal v loňském roce certifikaci nejvyšší bezpečnostní úrovně komerčního cloudu – bezpečnostní úrovně 3 (BÚ3). Tato certifikace, udělená v rámci Katalogu cloud computingu, potvrzuje, že cloudové služby společnosti splňují nejpřísnější kritéria bezpečnosti a ochrany dat. Firma v roce 2024 úspěšně uplatnila v komerčním i veřejném sektoru i své aplikace pro systematické řízení kybernetické bezpečnosti a splnění požadavků normy NIS2. Gordic je provozovatelem a koordinátorem platformy pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem KYBEZ. Pro více informací navštivte stránky www.gordic.cz nebo sledujte Gordic na LinkedINu a Facebooku.