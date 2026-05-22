Gorenje a Planeo podporuje fotbalové kluby napříč republikou

Autor:
  13:10
Praha 22. května 2026 (PROTEXT) - Společnost Gorenje, přední evropský výrobce domácích spotřebičů, navazuje na fotbalové dědictví skupiny Hisense a stává se patronem a podporovatelem menších fotbalových klubů a talentů nižších ligových tříd. Gorenje se zároveň nově stává oficiálním sponzorem mistrovství světa ve fotbale.

Lokální tah na branku

Pilotní projekt byl spuštěn v průběhu dubna ve spolupráci s klubem FK Čáslav, pod který spadá třináct mládežnických celků, dva týmy mužů a jeden tým žen. V rámci sponzoringu obdrží FK Čáslav a následně další kluby brandové materiály a velké domácí spotřebiče, jako jsou lednice, pračky a sušičky. Celý projekt přitom odráží hlavní ideu značky, která zní Život jednoduše. Klubům má zajistit jednodušší každodenní fungování, a to pod novým mottem: Jednoduše doma i na hřišti.

V souladu s vizí značky Gorenje „Život jednoduše“ věříme, že stejně jako si domácnost zaslouží pohodlí a podporu, zaslouží si ji i sportovní kluby – bez ohledu na jejich velikost. Naší ambicí je podpořit nejen profesionální týmy, ale také regionální oddíly 2. a 3. ligy, mládežnické kategorie, dorost i dětské týmy, které tvoří základ budoucnosti českého fotbalu,“ říká Regina Netolická, marketingová ředitelka společnosti Gorenje spol. s r. o. CZ/SK.

Spolupráce mne osobně velice těší, soustředíme se na fotbalové kluby, které nemají tak velkou podporu a jsou často závislé na lokálních zdrojích. FK Čáslav je jen jedním z mnoha klubů, kterých se naše podpora dotkne. Aktuálně komunikujeme s celkem 33 fotbalovými týmy a v dalších letech plánujeme tento počet navyšovat. Jsme rádi, že můžeme pomoc prostřednictvím našich spotřebičů, bannerů a dalších materiálů. V rámci spolupráce s vybranými kluby a značkami chystáme do budoucna také fotbalově laděné eventy,“ doplňuje Karolína Zdanowská, Brand Managerka značky Gorenje CZ/SK.

Z domácího hřiště na mistrovství světa

Gorenje se stává oficiálním sponzorem mistrovství světa ve fotbale. Navazuje tak na partnerství své mateřské skupiny s největšími fotbalovými událostmi světa, včetně UEFA EURO 2016, 2020 a 2024 a FIFA World Cup 2018, 2022 a 2026. Propojením nižších fotbalových lig se světovým šampionátem chce značka připomenout, že všichni profesionálové někde začínali, a právě díky odhodlání a zázemí domova se vypracovali do první ligy i na světové turnaje.

Chorvatská fotbalová legenda

Gorenje se světu fotbalu věnuje několik let, ale o to intenzivněji – od podpory lokálních klubů až po sponzoring světových turnajů. Vedle těchto aktivit má značka také globálního ambasadora. Tváří Gorenje se v rámci celosvětové multi-kanálové kampaně stal Luka Modrić, chorvatský držitel Zlatého míče a záložník italského klubu AC Milán. Jeho zapojení plně odráží hodnoty značky Gorenje, tedy přesvědčení, že skutečný úspěch, osobní naplnění a trvalá velikost začínají v pohodlí a inspiraci domova. Prostřednictvím tohoto partnerství navíc Gorenje podporuje nejen sportovce, ale i rodiny – tím, že dělá každodenní život jednodušším a umožňuje plné soustředění na to, na čem skutečně záleží.

O společnosti Gorenje

Gorenje je jedním z předních výrobců domácích spotřebičů s více než 75letou tradicí a zastoupením ve více než 160 zemích světa. Značka je známá spojením pokročilých technologií s osobitým evropským designem a vytváří intuitivní a energeticky úsporné spotřebiče, které usnadňují každodenní život. Provozuje výrobní závody i po celé Evropě a od roku 2018 je součástí skupiny Hisense Group, jednoho z nejvýznamnějších světových hráčů v oblasti inovací ve spotřební elektronice a domácích spotřebičů. Gorenje i nadále přináší smart řešení přizpůsobené potřebám moderních domácností a měnícímu se životnímu stylu.

 

Zdroj: Gorenje

