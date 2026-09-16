Gorenje druhý rok po sobě patří mezi 1 % nejudržitelnějších společností na světě

Za každým domácím spotřebičem stojí množství rozhodnutí, která spotřebitel běžně nevidí – od způsobu výroby a hospodaření se zdroji přes výběr dodavatelů až po pracovní podmínky a každodenní fungování firmy. Právě tyto oblasti posuzuje EcoVadis, jedna z nejpoužívanějších světových platforem pro hodnocení udržitelnosti. Nezaměřuje se pouze na samotný produkt, ale zkoumá, do jaké míry je odpovědný přístup začleněn do fungování celé organizace a jejího hodnotového řetězce.
Gorenje si v aktuálním hodnocení polepšilo z loňských 87 na 89 bodů ze 100. Platinová medaile ho tak druhý rok po sobě řadí mezi světovou špičku. Výsledek je o to významnější, že Gorenje zůstává jediným velkým výrobcem domácích spotřebičů na světě, který získal nejvyšší platinové hodnocení EcoVadis v letech 2025 i 2026.
„Zařazení mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě je úspěch, na který jsme hrdí, ale zároveň představuje závazek. Toto uznání odráží práci, nasazení a spolupráci týmů napříč naší organizací, které proměňují ambice v oblasti udržitelnosti v každodenní kroky. Naším cílem je usnadňovat odpovědná rozhodnutí pro naše podnikání, partnery i lidi, kteří si vybírají naše výrobky. Takové ocenění nám potvrzuje, že jdeme správným směrem,“ řekl Boštjan Pečnik, výkonný viceprezident společnosti.
Udržitelnost jako otázka důvěry
Ocenění přichází v době, kdy lidé od značek ve svých domácnostech očekávají více. Chtějí výrobky, které vydrží a pomáhají dělat lepší rozhodnutí v každodenním životě. Zároveň stále pozorněji sledují, jak se chovají společnosti, které za těmito výrobky stojí. Udržitelnost se proto stává i otázkou důvěry.
Pro Gorenje jsou kvalitní produkt a odpovědné fungování firmy neoddělitelné. Již více než 75 let se značka soustředí na zjednodušování každodenního života. Dnes tuto filozofii přenáší i do svého přístupu k udržitelnosti: navrhuje spotřebiče s dlouhou životností, hospodaří se zdroji odpovědněji a podporuje lidi i komunity ve svém okolí.
Platinové hodnocení oceňuje dosavadní pokrok, ale zároveň potvrzuje směr do budoucnosti. Udržitelnější svět totiž nevzniká jedním velkým gestem ani velkými sliby. Tvoří se postupně rozhodnutími, která děláme každý den doma, v práci i v komunitách kolem nás.
O společnosti Gorenje
Gorenje je jedním z předních výrobců domácích spotřebičů s více než 75letou tradicí a zastoupením ve více než 160 zemích světa. Značka je známá spojením pokrokových technologií s charakteristickým evropským designem a vyrábí intuitivní a energeticky úsporné spotřebiče, které usnadňují každodenní život. Provozuje výrobní závody po celé Evropě a od roku 2018 je součástí skupiny Hisense Group, jednoho z nejvýznamnějších světových hráčů v oblasti inovací v spotřební elektronice a domácích spotřebičích. Gorenje nadále přináší inteligentní řešení přizpůsobená potřebám moderních domácností a měnícímu se životnímu stylu.
Zdroj: Gorenje
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