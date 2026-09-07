Gorenje na IFA 2026 představilo novou generaci spotřebičů pro moderní domácnost

Společným jmenovatelem novinek je snaha zjednodušit běžný chod domácnosti a co nejvíc úkonů automatizovat. Vedle toho se Gorenje zaměřuje také na úspornější provoz, praktičtější využití prostoru a design, který spotřebiče přirozeně začleňuje do moderních interiérů. Na veletrhu tak představuje nejen zcela nové produktové řady, ale také nové technologie a funkce napříč stávajícím portfoliem.
Nový koncept Matt Edition
Výrazný blok novinek se týká vaření a celkového pojetí moderní kuchyně. Nový koncept Matt Edition propojuje varné desky, trouby a odsavače do designově sjednoceného celku s matným povrchem. Jeho základem je technologie InfiniteMatt, která kromě vzhledu řeší také praktickou stránku každodenního používání. Povrch je oproti standardnímu sklu až desetkrát odolnější proti poškrábání, omezuje viditelnost otisků prstů a odráží až o 80 % méně světla. Vedle InfiniteMatt přichází také varianta InfiniteMatt SE s až pětinásobnou odolností proti poškrábání.
Matné provedení se objevuje u klasických indukčních varných desek i modelů Hood-in-Hob, které spojují varnou plochu a odsávání do jednoho spotřebiče. Nové desky využívají například automatické rozpoznání nádobí, stabilní regulaci teploty nebo flexibilní varné zóny. U modelů s integrovaným odsáváním se výkon ventilace automaticky přizpůsobuje aktuálnímu vaření.
Pizza za dvě minuty a odsávání, které se řídí samo
Výraznou novinku přinášejí také vestavné trouby. Funkce PizzaPlus vytváří v horní části trouby prostředí s teplotou přes 360 °C a umožňuje připravit pizzu neapolského typu přibližně za dvě minuty. Trouba se pro tento režim z chladného stavu předehřeje zhruba za 12 minut a součástí řešení je speciální plech umístěný těsně pod horními topnými tělesy. PizzaPlus bude dostupná u vybraných trub řad G600, G800 a G900.
Automatizace se dostává také do nové generace odsavačů G600. Senzor PureAir průběžně sleduje prostředí v kuchyni a reaguje na páru, kouř, pachy a další nečistoty. Odsavač se podle potřeby sám spustí a upraví výkon. Technologie HoodSync H2H navíc umožňuje komunikaci s varnou deskou, takže odsávání reaguje přímo na průběh vaření. Nová řada zahrnuje vertikální, T-shape i plně integrované modely.
Lednice přidávají o polovinu více místa a pohlídají za vás čerstvost
Novinky se týkají také chlazení. Vestavná kombinovaná chladnička BigVolume nabízí objem 377 litrů, tedy až o 50 % více prostoru než standardní modely od Gorenje ze stejné kategorie. Větší kapacitu přináší díky rozměrům 69 cm na šířku a 193 cm na výšku.
Vnitřní prostor lze přizpůsobovat podle aktuálních potřeb. Funkce ConvertActive umožňuje změnit mrazicí část na chladicí prostor nebo zónu s teplotou kolem 0 °C. Technologie AdaptTech se zároveň učí, kdy uživatelé chladničku nejčastěji otevírají, a ještě před očekávaným zvýšeným provozem upraví chlazení tak, aby omezila teplotní výkyvy. Oddělené chladicí systémy chladničky a mrazničky pak brání přenosu pachů mezi oběma částmi.
Gorenje na IFA představila také nové volně stojící modely řady G600 s objemem 413 litrů. Oproti předchozí generaci nabízí o 52 litrů více prostoru a nově také systém AirPurifier, který omezuje nežádoucí pachy přirozeně vznikající při zrání potravin. Vybrané modely zároveň dosahují spotřeby až o 15 % nižší, než odpovídá hranici energetické třídy A.
Méně starostí s mytím. Myčka si prostředek dávkuje sama
V oblasti mytí nádobí představila Gorenje nové modely řad G600 a G400, u nichž vybrané varianty dosahují energetické spotřeby až o pětinu nižší, než vyžaduje hranice energetické třídy A. Automatický systém dávkování umožňuje naplnit zásobník mycího prostředku najednou až na 20 mycích cyklů, přičemž spotřebič následně sám volí potřebné množství podle zvoleného programu. U vybraných modelů přibyl také speciální držák na lahve s cíleným proudem vody pro jejich důkladnější umytí zevnitř.
Pro menší kuchyně Gorenje představilo také novou generaci úzkých 45 cm myček. Podle provedení pojmou devět nebo jedenáct sad nádobí a dostupná je rovněž varianta s třetím košem. Vybrané modely spotřebují 6,4 litru vody na cyklus a pracují při hlučnosti 38 dB. Kromě automatického dávkování přípravku nabídnou například samočinné otevření dveří po dokončení programu nebo TimerLight, který promítá zbývající čas do konce mytí přímo na podlahu.
Tenisky? Ty pračka taky zvládne
Gorenje představila také nové možnosti péče o prádlo v rámci platformy SimpliCare. Jednou z nejzajímavějších novinek je ShoeWash, řešení určené pro péči o obuv. Speciální příslušenství společně s příslušným programem umožňuje vyprat doma tenisky a další běžnou obuv a přitom chránit jak boty, tak samotnou pračku. Na praní navazuje také speciální řešení pro sušičky, které během sušení udržuje obuv na místě.
SimpliCare přidává také technologie zaměřené na péči o prádlo a spotřebič. TotalFresh pomáhá po skončení programu snižovat množství vlhkosti uvnitř pračky, zatímco NatureDry využívá při sušení nižší teploty s cílem šetrněji zacházet s materiály, barvami a strukturou textilií. Pračka a sušička spolu navíc mohou pomocí Wash & Dry Sync komunikovat a automaticky si předat informace potřebné pro nastavení navazujícího sušicího programu.
Šest nových vysavačů pro různé typy domácností
Premiéru si na IFA 2026 odbyly také bezdrátové vysavače NEO. Šestice modelů je postavená tak, aby pokryla různé potřeby domácností, od lehkého každodenního úklidu přes péči o tvrdé podlahy a domácnosti se zvířaty až po kombinaci vysávání a vytírání v jednom kroku.
Nejvyšší model NEOEXPERT nabízí sací výkon až 190 AW a dvě vyjímatelné baterie, se kterými vydrží až 120 minut. Nabíjecí stanice zároveň automaticky vysypává nádobu na nečistoty a stará se o její čištění.
Na mokré i suché čištění se zaměřuje NEOCLEAN, který lze sklopit až do úhlu 180 stupňů a dostane se tak i hluboko pod nábytek. Napříč řadou se objevují také senzory nečistot, HEPA filtrace, osvětlení před kartáčem nebo technologie omezující namotávání vlasů.
Zmrzlina přibližně za minutu a návrat retro designu
Gorenje v Berlíně představila také 3v1 Instant Ice Cream Maker GIICM. Na rozdíl od tradičních zmrzlinovačů není potřeba několik hodin předem mrazit speciální nádobu. Uživatel vloží zmražené ingredience přímo do přístroje, který je dokáže zpracovat do zmrzliny, sorbetu, mraženého jogurtu nebo jiného dezertu přibližně za jednu minutu.
Vedle toho byla představena také rozšířená Retro Line. Nová kolekce kombinuje vzhled inspirovaný klasickými kuchyňskými spotřebiči s moderní technikou a zahrnuje mikrovlnnou troubu, topinkovač, rychlovarnou konvici, tyčový i stolní mixér, kuchyňský robot a mlýnek na kávu.
O společnosti Gorenje
Gorenje je jedním z předních výrobců domácích spotřebičů s více než 75letou tradicí a zastoupením ve více než 160 zemích světa. Značka je známá spojením pokročilých technologií s osobitým evropským designem a vytváří intuitivní a energeticky úsporné spotřebiče, které usnadňují každodenní život. Provozuje výrobní závody i po celé Evropě a od roku 2018 je součástí skupiny Hisense Group, jednoho z nejvýznamnějších světových hráčů v oblasti inovací ve spotřební elektronice a domácích spotřebičů. Gorenje i nadále přináší smart řešení přizpůsobené potřebám moderních domácností a měnícímu se životnímu stylu.
Zdroj: Gorenje