Gorenje prodlužuje partnerství s UEFA EURO 2028™

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  11:40
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Praha/Berlín 4. září 2026 (PROTEXT) - Gorenje se stává oficiálním partnerem UEFA EURO 2028™ a navazuje tak na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějším evropským fotbalovým šampionátem národních týmů. Zároveň tím potvrzuje svůj dlouhodobý závazek spojovat lidi prostřednictvím společné vášně pro sport.

Fotbal má jedinečnou schopnost spojovat lidi – ať už v obývacích pokojích, kuchyních nebo na setkáních fanoušků po celé Evropě. Přináší okamžiky, které společně prožívají rodiny, přátelé i celé komunity. Gorenje je značkou pevně spjatou s evropskými domácnostmi, a proto je hrdé na to, že může i nadále podporovat jednu z nejsledovanějších sportovních událostí na kontinentu.

Turnaj UEFA EURO 2028™ přivede na jedno místo nejlepší evropské národní týmy a přitáhne pozornost milionů fanoušků. Pro Gorenje je partnerství přirozeným pokračováním jeho poslání usnadňovat každodenní život a umožnit lidem trávit více času chvílemi, které si skutečně užívají.

Partnerství s UEFA EURO 2028™ zároveň přirozeně navazuje na spolupráci Gorenje s jednou z největších osobností evropského fotbalu. Ambasador značky Luka Modrić, držitel Zlatého míče a jedna z nejvýraznějších postav své generace, ztělesňuje hodnoty, které Gorenje dlouhodobě spojuje se sportem – odhodlání, vytrvalost, týmového ducha, ale také význam rodiny a pevného domácího zázemí. Právě na této myšlence stojí i spojení Gorenje s Modrićem: velké výkony a vítězství se mohou odehrávat na hřišti, jejich základy ale vznikají doma. Modrić bude jako ambasador značky i nadále součástí evropských komunikačních a marketingových aktivit Gorenje.

„Fotbal je o emocích, sounáležitosti a nezapomenutelných vzpomínkách. A právě tyto hodnoty jsou velmi blízké také značce Gorenje. Každý společně sledovaný zápas, každé jídlo před úvodním hvizdem i každá oslava po skončení utkání začínají doma. Jsme hrdí, že můžeme v této cestě pokračovat společně s UEFA EURO 2028™ a zůstat součástí jedné z nejvýznamnějších sportovních událostí v Evropě,“ říká Regina Netolická, marketingová ředitelka společnosti Gorenje spol. s r.o. CZ/SK.

Partnerství navazuje na úspěšnou spolupráci Gorenje s předchozími ročníky UEFA EURO a dále posiluje přítomnost značky na mezinárodní sportovní scéně. Prostřednictvím spotřebitelských aktivit, marketingových kampaní a exkluzivních zážitků získají fanoušci po celé Evropě v letech předcházejících UEFA EURO 2028™ nové možnosti, jak se zapojit do dění kolem turnaje i samotné značky.

Gorenje již více než sedm desetiletí vytváří domácí spotřebiče navržené s ohledem na skutečný každodenní život. Spojením promyšleného designu, intuitivních technologií a praktických řešení pomáhá lidem věnovat méně času domácím povinnostem a více tomu, co mají rádi.

S postupně rostoucím očekáváním před UEFA EURO 2028™ se Gorenje těší na další společné oslavy fotbalu, sdílených zážitků a síly okamžiků, které dokážou spojovat lidi.

O partnerství s UEFA EURO 2028™

Partnerství mezi UEFA EURO a značkou Gorenje začalo při UEFA EURO 2020™ a pokračovalo během UEFA EURO 2024™. S UEFA EURO 2028™ vstupuje Gorenje již do třetího po sobě jdoucího cyklu partnerství s nejprestižnější evropskou fotbalovou soutěží národních týmů. Dále tak posiluje propojení zavedené evropské značky domácích spotřebičů s jednou z nejsledovanějších sportovních událostí na světě.

O společnosti Gorenje

Gorenje je jedním z předních výrobců domácích spotřebičů s více než 75letou tradicí a zastoupením ve více než 160 zemích světa. Značka je známá spojením pokročilých technologií s osobitým evropským designem a vytváří intuitivní a energeticky úsporné spotřebiče, které usnadňují každodenní život. Provozuje výrobní závody i po celé Evropě a od roku 2018 je součástí skupiny Hisense Group, jednoho z nejvýznamnějších světových hráčů v oblasti inovací ve spotřební elektronice a domácích spotřebičů. Gorenje i nadále přináší smart řešení přizpůsobené potřebám moderních domácností a měnícímu se životnímu stylu.

Zdroj: Gorenje

 

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