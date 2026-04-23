Gorenje se poprvé představuje na EuroCucina 2026 i s ambasadorem Lukou Modrićem

Veletrh se koná v Miláně jako součást Salone del Mobile, jedné z nejvýznamnějších světových událostí zaměřených na nábytek a interiérový design. Pro Gorenje jde o důležitý krok směrem k segmentu kuchyňských studií, kde se spotřebiče stávají součástí celkového návrhu kuchyně a kde chce být značka přítomná již ve fázi plánování ideálního kuchyňského řešení.
„Kuchyňský business je pro značku Gorenje důležitý a navazuje tak na kontakt se zákazníky právě ve chvíli, kdy hledají pomoc a jistotu při budování vlastního života – jednoduššího v jejich domovech. Zároveň je to skvělý způsob, jak ukázat celou šíři naší nabídky a kvalitu, které zákazníci důvěřují již více než 75 let,“ říká Jianmin Han, CEO Hisense Europe, odpovědný za globální řízení značky Gorenje.
Spotřebiče Gorenje jsou navržené tak, aby se přirozeně integrovaly do kompletních kuchyňských konceptů a spolehlivě fungovaly po mnoho let v souladu s filozofií „Život jednoduše“. Právě na EuroCucina se s klíčovými produktovými řadami Gorenje seznámí profesionálové, kteří o podobě kuchyní rozhodují.
Kuchyně jako součást každodenního života
Gorenje na veletrhu představuje své klíčové spotřebiče pro moderní kuchyně. Mezi nimi je nová vestavná trouba na pizzu, která dokáže připravit autentickou neapolskou pizzu za pouhé dvě minuty, nebo AI Dish Designer, chytrý kuchyňský asistent napojený na Wi-Fi aplikaci ConnectLife, který pomáhá s přípravou jídel na základě dostupných ingrediencí. Součástí prezentace jsou také chladničky pro moderní kuchyně. Nová řada Smart KitchenFit je navržena pro dokonalou integraci do kuchyňského nábytku a využívá technologii AdaptTech, která se učí uživatelské návyky a optimalizuje chlazení pro delší čerstvost potravin i nižší spotřebu energie.
Tyto inovace představuje Gorenje i přímo v akci. Návštěvníci si mohou spotřebiče prohlédnout při ukázkách vaření a pečení pizzy pod vedením známého šéfkuchaře Vita Iacopelliho. Do programu se zapojil také Luka Modrić, který si společně s šéfkuchařem vyzkoušel přípravu neapolské pizzy a práci s vestavnou troubou.
„Je pro mě velkou ctí být tady v Miláně s Gorenje. Jako sportovec vím, že úspěch je o disciplíně a o tom mít správný tým a nástroje. V kuchyni to není jiné. Gorenje vyrábí produkty, které jsou spolehlivé a snadno se používají, což je důležité pro rodinný život. Příprava pizzy byla velká zábava a ukazuje, jak skvělá technologie může pomoci vytvářet krásné chvíle s lidmi, které máte rádi. Gorenje pro mě představuje kvalitu a tradici, se kterou se ztotožňuji, a proto je naše partnerství naprosto přirozené,“ říká Luka Modrić, ambasador značky Gorenje.
Luka Modrić se letos stal ambasadorem značky Gorenje a v Miláně se v této roli představuje poprvé osobně, v duchu kampaně „To nejlepší začíná doma i na hřišti“. Gorenje spolupráci s jedním z nejúspěšnějších fotbalistů své generace oznámilo letos v únoru, kdy spojilo svou značku s jeho důrazem na rodinu, stabilitu a každodenní zázemí. Partnerství probíhá napříč Evropou v rámci 360° kampaně, která zahrnuje televizi, OOH, digitál, PR i sociální sítě, přičemž v Česku a na Slovensku běží v plném rozsahu.
Zdroj: Gorenje