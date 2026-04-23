Gorenje se poprvé představuje na EuroCucina 2026 i s ambasadorem Lukou Modrićem

Autor:
  9:56
Praha 23. dubna 2026 (PROTEXT) - Značka Gorenje se letos poprvé účastní veletrhu EuroCucina 2026, který patří mezi nejdůležitější světové akce v oblasti kuchyní a designu. Součástí je také první osobní vystoupení Luky Modriće v roli ambasadora značky Gorenje.

Veletrh se koná v Miláně jako součást Salone del Mobile, jedné z nejvýznamnějších světových událostí zaměřených na nábytek a interiérový design. Pro Gorenje jde o důležitý krok směrem k segmentu kuchyňských studií, kde se spotřebiče stávají součástí celkového návrhu kuchyně a kde chce být značka přítomná již ve fázi plánování ideálního kuchyňského řešení.

„Kuchyňský business je pro značku Gorenje důležitý a navazuje tak na kontakt se zákazníky právě ve chvíli, kdy hledají pomoc a jistotu při budování vlastního života – jednoduššího v jejich domovech. Zároveň je to skvělý způsob, jak ukázat celou šíři naší nabídky a kvalitu, které zákazníci důvěřují již více než 75 let,“ říká Jianmin Han, CEO Hisense Europe, odpovědný za globální řízení značky Gorenje.

Spotřebiče Gorenje jsou navržené tak, aby se přirozeně integrovaly do kompletních kuchyňských konceptů a spolehlivě fungovaly po mnoho let v souladu s filozofií „Život jednoduše“. Právě na EuroCucina se s klíčovými produktovými řadami Gorenje seznámí profesionálové, kteří o podobě kuchyní rozhodují.

Kuchyně jako součást každodenního života

Gorenje na veletrhu představuje své klíčové spotřebiče pro moderní kuchyně. Mezi nimi je nová vestavná trouba na pizzu, která dokáže připravit autentickou neapolskou pizzu za pouhé dvě minuty, nebo AI Dish Designer, chytrý kuchyňský asistent napojený na Wi-Fi aplikaci ConnectLife, který pomáhá s přípravou jídel na základě dostupných ingrediencí. Součástí prezentace jsou také chladničky pro moderní kuchyně. Nová řada Smart KitchenFit je navržena pro dokonalou integraci do kuchyňského nábytku a využívá technologii AdaptTech, která se učí uživatelské návyky a optimalizuje chlazení pro delší čerstvost potravin i nižší spotřebu energie.

Tyto inovace představuje Gorenje i přímo v akci. Návštěvníci si mohou spotřebiče prohlédnout při ukázkách vaření a pečení pizzy pod vedením známého šéfkuchaře Vita Iacopelliho. Do programu se zapojil také Luka Modrić, který si společně s šéfkuchařem vyzkoušel přípravu neapolské pizzy a práci s vestavnou troubou.

„Je pro mě velkou ctí být tady v Miláně s Gorenje. Jako sportovec vím, že úspěch je o disciplíně a o tom mít správný tým a nástroje. V kuchyni to není jiné. Gorenje vyrábí produkty, které jsou spolehlivé a snadno se používají, což je důležité pro rodinný život. Příprava pizzy byla velká zábava a ukazuje, jak skvělá technologie může pomoci vytvářet krásné chvíle s lidmi, které máte rádi. Gorenje pro mě představuje kvalitu a tradici, se kterou se ztotožňuji, a proto je naše partnerství naprosto přirozené,“ říká Luka Modrić, ambasador značky Gorenje.

Luka Modrić se letos stal ambasadorem značky Gorenje a v Miláně se v této roli představuje poprvé osobně, v duchu kampaně „To nejlepší začíná doma i na hřišti“. Gorenje spolupráci s jedním z nejúspěšnějších fotbalistů své generace oznámilo letos v únoru, kdy spojilo svou značku s jeho důrazem na rodinu, stabilitu a každodenní zázemí. Partnerství probíhá napříč Evropou v rámci 360° kampaně, která zahrnuje televizi, OOH, digitál, PR i sociální sítě, přičemž v Česku a na Slovensku běží v plném rozsahu.

 

Zdroj: Gorenje

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

První z obviněných kvůli brněnské pískovně míří k soudu, sjednal si dohodu

Pískovna Černovice

Krajský soud v Brně ve čtvrtek začne projednávat dohodu o vině a trestu v kauze pískovny v brněnských Černovicích, kterou si sjednal jeden z obviněných Jiří Novotný. Žalobkyně z Vrchního státního...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  13:22

Hnutí Brnoklidem založené bývalými členy ANO má registraci,lídryní je Podivinská

Brněnští zastupitelé vyloučení z hnutí ANO založili hnutí Brnoklidem a chtějí na podzim kandidovat na magistrát i v některých městských částech. Registraci...

23. dubna 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 mil. Kč, přitom očekával schodek

ilustrační snímek

Jihočeský kraj loni hospodařil s přebytkem 508 milionů korun. Původně rozpočet na rok 2025 předpokládal schodek více než 1,5 miliardy korun. Změnu...

23. dubna 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Tóny v pražském metru rozproudily debatu. Dirigent rozebral gongy linek A, B i C

Želivského je stanice metra nacházející se v Praze pod Vinohradskou ulicí u...

Na sociálních sítích se rozhořela debata, zda se za jednotlivými gongy neskrývá důmyslný výběr tónů, které by odpovídaly počátečním písmenům linek A, B a C. Abychom tyto teorie potvrdili, nebo...

23. dubna 2026  13:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

23. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V Ostravě otevřou laboratoř pro výzkum pokročilých materiálových technologií

ilustrační snímek

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) příští týden otevře Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií. Díky tomuto novému pracovišti na...

23. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Kupujeme zajíce v pytli, říká firma o nádraží v Moldavě. Na ubytovnu ho proměnit nesmí

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě (17. srpna 2018)

Ještě letos se chce nový majitel pustit do základních oprav historického nádraží v Moldavě na Teplicku. Vlastníkem památky z druhé poloviny 19. století se skutečně stane firma Hotel Prince de Ligne...

23. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Bývalý hejtman chce zpět do politiky za nové uskupení, exprimátor Brna dostal košem

Hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek

Čtyři roky byl Bohumil Šimek za hnutí ANO hejtmanem Jihomoravského kraje. Minulé volební období strávil v opozici a v krajské politice už působil značně unaveně, takže se nikdo příliš nedivil, když z...

23. dubna 2026  12:52

Výtvarná Litomyšl láká na díla Róny, Kintery, Švankmajera i zahraničních autorů

ilustrační snímek

Smetanova výtvarná Litomyšl letos přinese 15 výstavních projektů. Návštěvníci se seznámí s díly výtvarníka Krištofa Kintery, filmaře Jana Švankmajera, sochaře...

23. dubna 2026  11:13,  aktualizováno  11:13

Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka...

Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy...

23. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nájemná vražda manželky. Soud rozhoduje o muži, který si ji podle obžaloby objednal

U pardubického soudu pokračuje líčení v případu nájemné vraždy...

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové plánuje ve čtvrtek závěrečné řeči a vynesení rozsudku v případu nájemné vraždy devětačtyřicetileté ženy, kterou si podle spisu objednal její manžel...

23. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  12:39

Metry od tragédie. Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník záchranářů

Dron kroužil kolem heliportu a ohrožoval vrtulník.

Neznámý dron ohrožoval ve středu odpoledne vrtulník, který se chystal vzlétnout z nemocnice v Liberci. Od stroje se pohyboval několik metrů. Šokovaní záchranáři hovoří o bezohlednosti nejvyššího...

23. dubna 2026  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.