Gorenje spojuje síly s jedním z nejlepších házenkářů planety Mathiasem Gidselem

Gorenje je s evropskou házenou spojeno již téměř deset let. Značka podporuje nejvýznamnější evropské házenkářské soutěže a v současnosti je oficiálním partnerem mužské i ženské EHF Champions League a mistrovství Evropy EHF EURO 2026. Spolupráce s Mathiasem Gidselem, jednou z nejvýraznějších osobností současné světové házené, tak přirozeně navazuje na dlouhodobé působení Gorenje v tomto sportu.
Mathias Gidsel patří mezi nejúspěšnější házenkáře své generace. Jeho cesta na vrchol je založena nejen na talentu, ale především na každodenní disciplíně, vytrvalosti a soustředění na neustálé zlepšování. Právě tyto hodnoty stojí také v centru nové spolupráce s Gorenje.
„Mathias je příkladem sportovce, který ukazuje, že za špičkovými výsledky stojí především každodenní práce, disciplína a odhodlání. Zároveň působí autenticky a zůstává sám sebou, což jsou hodnoty, které jsou blízké i značce Gorenje. Naším cílem je prostřednictvím chytrých a praktických řešení usnadňovat každodenní život a vytvářet lidem prostor pro věci, na kterých jim skutečně záleží,“ říká Janko Štern, marketingový ředitel Gorenje.
Úspěch postavený na každodenním odhodlání
Přestože je Mathias Gidsel známý především svými výkony na házenkářském hřišti, důležitou roli v jeho kariéře hraje také prostředí mimo něj. Zázemí, pravidelný režim a možnost odpočinout si od náročného programu považuje za důležitou součást přípravy i dlouhodobé výkonnosti.
„Za úspěchem není jeden trénink nebo jeden zápas. Je to výsledek každodenních návyků, práce a lidí, které máte kolem sebe. Rodina a domov pro mě vždy představovaly místo, kde můžu načerpat energii a připravit se na další výzvy,“ říká Mathias Gidsel.
Právě myšlenka, že velké výsledky začínají u každodenních detailů, propojuje Gidsela se značkou Gorenje. Ta se dlouhodobě zaměřuje na spotřebiče a technologie navržené tak, aby zjednodušovaly běžné domácí povinnosti a nechávaly lidem více času na to, co je pro ně důležité.
Inspirace pro další generaci
Partnerství zároveň pokračuje v dlouhodobém spojení značky Gorenje s házenou. Vedle podpory vrcholných evropských soutěží se značka snaží přibližovat hodnoty tohoto sportu – týmovou spolupráci, vytrvalost a odhodlání – také fanouškům a mladší generaci.
Mathias Gidsel se díky svým výkonům i přístupu ke sportu stal jednou z nejvýraznějších tváří současné házené. Společně s Gorenje chce ukázat, že za mimořádnými výsledky stojí především každodenní práce, dobré zázemí a schopnost soustředit energii na věci, které jsou skutečně důležité.
O společnosti Gorenje
Gorenje je jedním z předních výrobců domácích spotřebičů s více než 75letou tradicí a zastoupením ve více než 160 zemích světa. Značka je známá spojením pokročilých technologií s osobitým evropským designem a vytváří intuitivní a energeticky úsporné spotřebiče, které usnadňují každodenní život. Provozuje výrobní závody i po celé Evropě a od roku 2018 je součástí skupiny Hisense Group, jednoho z nejvýznamnějších světových hráčů v oblasti inovací ve spotřební elektronice a domácích spotřebičů. Gorenje i nadále přináší smart řešení přizpůsobené potřebám moderních domácností a měnícímu se životnímu stylu.
Zdroj: Gorenje
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