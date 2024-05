Gorenje získává ocenění ICONIC Awards za inovace v designu kuchyňských spotřebičů

Ceny ICONIC 2024: Indikátor trendů v interiérovém designu

Prestižní Ocenění ICONIC Awards 2024: Interior Products, které pořádá Německá rada pro design, vyzdvihuje pozoruhodné počiny v interiérovém designu s důrazem na inovace a udržitelnost. Týká se různých kategorií jako je nábytek, osvětlení, bytový textil, venkovní výrobky nebo koupelnová řešení pro obytné i komerční prostory. Slouží jako platforma pro prezentaci oborových trendů a podporuje navazování kontaktů mezi designéry a vývojáři výrobků.

Triumfovaly kuchyňské spotřebiče Gorenje G800

Ceny ICONIC jsou proslulé náročným hodnotícím procesem, který vede mezinárodní porota složená z odborníků z oblasti designu a interiérového návrhářství. V roce 2024 se z více než 300 přihlášených projektů obzvlášť výrazně prosadilo jen 24 účastníků, jejichž projekty získaly ocenění "Best of Best".

Mezi takto oceněnými vynikly kuchyňské spotřebiče Gorenje řady G800 pro svou vynikající funkčnost, elegantní design a snadné začlenění do různých kuchyňských sestav. Ocenění a titul "Vítěz" získaly ohřívací zásuvky, parní a kompaktní vestavné trouby a vestavný kávovar z řady Gorenje G800.

Matevž Popič, vedoucí oddělení produktového designu společnosti Hisense Europe, k tomuto ocenění uvedl: "Mezinárodní porota renomované soutěže ICONIC Awards 2024 v kategorii interiérového designu ocenila výjimečnou použitelnost, sofistikovaný design a harmonický vzhled kuchyňských spotřebičů Gorenje řady G800. Tyto spotřebiče se hladce začleňují do různých kuchyňských prvků a kompozic, čímž se proměňují z jednotlivých objektů v homogenní součást kuchyňského prostoru. Porota vyzdvihla promyšlený a udržitelný přístup k designu řady G800, který spočívá mimo jiné v nadčasovém vzhledu, zjednodušené montáži i v použití udržitelných materiálů. Ocenění celé řady G800 podtrhuje výjimečnou kvalitu každého výrobku, dokonalou funkčnost i vizuální přitažlivost."

Gorenje stále posouvá hranice designu kuchyňských spotřebičů. Ocenění jako je Iconic Awards potvrzuje pozici Gorenje coby lídra v oboru i toho, kdo udává směr celému odvětví.

Více informací: cz.gorenje.com, sk.gorenje.com

Fotogalerie zde: https://1drv.ms/f/s!AlDUuB6kZhh4gYhhzdX93F2r7renuA?e=I0oqIx

Zdroj: Gorenje

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.