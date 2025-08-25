Gospelová senzace zasáhne kostel v Lednici

Gospely, v překladu “dobré zprávy” jsou chloubou křesťanské hudby. Patří k nim výrazný vokální zpěv a harmonie, velká otevřenost a emoce i spirituální poslání. 15 gospelových skladeb v podání Martinů Voices je na programu druhý pátek v říjnu v kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici. Americké spirituály, jak se mimo jiné koncert oficiálně jmenuje, zazní v osobitých jazzových úpravách. Akce slibuje zážitek, po kterém si budete ještě dlouho zpívat.
Martinů Voices jsou absolutní hvězdy české sborové scény. Od roku 2010 sbírají ocenění z nejrůznějších stran hudebního průmyslu – jejich alba pro Supraphon získala prestižní Diapason d'Or a dokonce i Editor's Choice v prestižním britském časopisu Gramophone.
To není jen tak! Také sbormistr Lukáš Vasilek není zrovna nováček. Kromě vedení Martinů Voices je hlavním sbormistrem Pražského filharmonického sboru a spolupracoval už s takovými velikány, jako jsou Berlínští filharmonikové nebo Česká filharmonie.
Původní americké spirituály vznikaly jako výkřik za svobodou a jsou vokálním hlasem Bible. Aranžmá v lednickém kostele bude ještě o poznání silnější vyznání. Zvláštním hostem koncertu je totiž ázerbájdžánský bubeník Mikhail Pashayev, který rád uplatňuje své dovednosti perkusionisty a zpěváka zároveň. Na programu najdete světově známé gospely jako "Down by the Riverside" nebo "Nobody Knows de Trouble ". Spirituální koktejl gospelů a energie bicích nástrojů vám zaručeně rozhýbe i nohy pod lavicí. Tak tedy 10. října na viděnou v kostele sv. Jakuba Staršího v Lednici.
10. října, 19:00
Kostel sv. Jakuba Staršího v Lednici
Vstupenky: 690/590/490 Kč
Zde zakoupíte vstupenky: www.lvhf.cz/koncerty/americke-spiritualy/
10. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu (20. září – 18. října 2025) objevuje pro své posluchače HUDBU Z NOVÉHO SVĚTA.
Na programu je to nejlepší z americké hudby, interpreti a autoři narození ve Spojených státech amerických nebo jinak spojení s tímto kontinentem. Na deseti hlavních koncertů a festivalovém Prologu zazní například hudba L. Bernsteina, G. Gershwina, E. W. Korngolda, A. Dvořáka, I. Stravinského, B. Martinů a dalších.
Festival začíná Prologem 20. září v Redutě Brno.
Slavnostní zahajovací koncert (27. září) a Závěrečný galakoncert (18. října) proběhnou v jízdárně zámku Valtice.
