Graffiti proměňuje prostory Direct auto Galerie v živé obrazy moderní mobility

Direct Auto Galerie s hrdostí představuje dva významné umělecké projekty, které proměnily její prostory v Horních Počernicích (Praha) a Ostravě v působivé umělecké instalace. Ve spolupráci s renomovanými graffiti umělci se podařilo propojit svět automobilů se světem vizuálního umění a vytvořit originální dialog mezi technologií, kreativitou a lidským vnímáním pohybu.
Horní Počernice (Praha): Auto jako emoce v podání ChemiSe
V pražských Horních Počernicích se uměleckého ztvárnění ujal ChemiS (vlastním jménem Dmitrij Proškin), mezinárodně uznávaný muralista (podle malířského hnutí z Mexika) působící v České republice. Je známý svým fotorealistickým a často interaktivním stylem, který kombinuje technickou preciznost se silným emocionálním nábojem. Spolupracoval s organizacemi jako Lékaři bez hranic, Amnesty International nebo UNHCR, a stal se prvním českým umělcem pozvaným malovat na ikonickou zeď Hall of Fame v New Yorku.
V Horních Počernicích vytvořil sérii sedmi velkoformátových muralů s ústředním tématem „Auto jako emoce“. Pět děl o rozměrech 12×6 metrů a dvě o rozměrech 18×9 metrů zachycují komplexní vztah mezi člověkem a automobilem z různých úhlů pohledu, a to jako symbol pokroku, svobody i každodenní reality. „Jsme hrdí na to, že právě tak výrazný umělec, jako je ChemiS, vtiskl našim prostorám svou osobitou energii a vytvořil díla, která propojují svět automobilů s lidskou emocí,“ uvádí Jakub Jonáš brand manager Direct auto.
Projekt v číslech:
Umělec: ChemiS (@chemisgraffiti)
Téma: Auto jako emoce – vztah člověka a automobilu
Rozsah: 5 děl 12×6 m, 2 díla 18×9 m
Doba trvání: 110 pracovních dníSpotřeba materiálu: 900 sprejů
Ostrava: Cesta mobility skrze umění Paniky
V Ostravě oživil fasádu Direct Auto Galerie umělec známý pod pseudonymem Panika71. Autor původem ze Slovenska, který dlouhodobě žije a tvoří v Praze, se věnuje graffiti tvorbě od konce devadesátých let. Ve své práci se soustředí témata identity, komunitního ducha a proměny městského prostoru. Jeho projekty lze najít v České republice, i na Slovensku, a často při své tvorbě zapojuje i místní komunitu nebo obyvatele.
Jeho ostravské dílo symbolizuje fascinující vývoj mobility, a to od historických koní a prvních parních automobilů, přes vozy se spalovacími motory, až po současné elektricky poháněné automobily. Tato vizuální cesta časem podtrhuje rychlost změn v lidské civilizaci a všeho, co s ní neodmyslitelně souvisí.
