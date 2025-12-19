Granitol bilancuje rok 2025: nové pobočky, ocenění Obal roku i 130 let tradice

  9:18
Praha 19. prosince 2025 (PROTEXT) - Akciová společnost Granitol, největší český výrobce vyfukovaných polyetylenových fólií a flexibilních obalů se sídlem v Moravském Berouně, se v roce 2025 zaměřila na další rozvoj svých aktivit, posílení působení v zahraničí a připomenutí významného výročí své existence.

Jedním z klíčových kroků byla expanze do zahraničí. Granitol v průběhu roku otevřel novou pobočku na Slovensku a současně zahájil přímé obchodní působení také na polském trhu. Tyto kroky navazují na úspěšné fungování společnosti v Rumunsku a potvrzují dlouhodobou snahu být blíže zákazníkům na strategických trzích střední a východní Evropy. Více než polovina produkce společnosti dnes směřuje na zahraniční trhy, a to do 25 zemí světa.

Rok 2025 byl pro firmu zároveň rokem významného jubilea. Granitol oslavil 130 let od svého založení a vstoupil do další etapy svého vývoje s novým vedením společnosti. Tradice, stabilita a dlouhodobé zkušenosti budou i nadále určovat směr firmy a zároveň vytvářet prostor pro postupný rozvoj, investice do moderních technologií a energetickou efektivitu udržitelného provozu.

V oblasti odpovědného přístupu k výrobě firma v průběhu roku uvedla do provozu vlastní fotovoltaickou elektrárnu, která přispívá ke snížení energetické náročnosti výroby a k vyššímu podílu energie z obnovitelných zdrojů. Tento krok zapadá do dlouhodobého směřování společnosti v oblasti efektivního hospodaření s energiemi.

Významným úspěchem bylo také získání ocenění Obal roku 2025. Odborná porota ocenila společnost Granitol hned dvakrát – za ekologické řešení jednodruhového flexibilního obalu LAMIBAG® PE/PE, který je plně recyklovatelný, a zároveň udělila speciální cenu Packaging Print Prize za vysokou kvalitu tisku. Dvojité ocenění potvrzuje schopnost firmy spojovat technické provedení, funkčnost a precizní zpracování.

Vedle obchodních a provozních aktivit věnovala společnost pozornost i firemní kultuře. Během roku uspořádala pro své zaměstnance a jejich rodiny řadu akcí, mezi které patřil family day, firemní ples nebo turistický zájezd. Nechyběly ani tradiční pozornosti v podobě dárků k narozeninám, k Mezinárodnímu dni žen, pro prvňáčky při nástupu do školy, mikulášská nadílka či vánoční dárky.

Granitol se rovněž aktivně účastnil odborných konferencí zaměřených na kvalitu, obalová řešení a udržitelnost a prezentoval se na významných oborových veletrzích v České republice i v zahraničí.

Na závěr roku chce společnost Granitol poděkovat všem svým zaměstnancům za jejich práci a nasazení a zároveň obchodním partnerům a zákazníkům za dlouhodobou důvěru a spolupráci. I díky nim může firma s více než stoletou historií pokračovat v dalším rozvoji a upevňovat své postavení na domácím i mezinárodním trhu.

Zdroj: Granitol

