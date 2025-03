Granitol otevírá pobočku na Slovensku, navazuje na úspěch v Rumunsku

„Chceme být blíže našim zákazníkům a lépe reagovat na jejich potřeby. Věříme, že díky přítomnosti přímo na místě dokážeme zintenzivnit vztahy s partnery a nabídnout jim obalová řešení šitá na míru,“ říká Igor Adamec, ředitel rozvoje obchodu společnosti Granitol.

Na slovenském a maďarském trhu Granitol působí již několik let, doposud však zejména prostřednictvím distributorů. Založením nové pobočky firma sází na přímý kontakt s koncovými zákazníky. Do čela nové dceřiné společnosti nastupuje Tivadar Németh, který díky znalosti lokálního prostředí, slovenského i maďarského jazyka, povede expanzi na těchto trzích.

Cílem je nejen rozšíření zákaznické základny, ale i celkové posílení značky Granitol v regionu. Nová pobočka má zároveň přispět k lepšímu pochopení potřeb místních zákazníků a větší pružnosti v obchodních vztazích.

Inspirací pro expanzi na Slovensko se stal úspěch v Rumunsku, kde Granitol prostřednictvím své pobočky v Temešváru obsluhuje stabilní okruh zákazníků a zaujímá pevné postavení na trhu.

Granitol aktuálně exportuje více než polovinu své produkce do zahraničí. Produkty společnosti putují do 25 zemí světa, nejdále až do Tádžikistánu. Rozšíření o další trhy je tak logickým krokem v dlouhodobé strategii firmy. Kromě Slovenska a Maďarska se Granitol v blízké budoucnosti plánuje intenzivně zaměřit také na polský trh.

Granitol se specializuje na výrobu obalových materiálů pro široké spektrum odvětví – od potravinářství, nápojového a chemického průmyslu, přes stavebnictví, sklářský průmysl, hygienu, až po segment Pet Food. V portfoliu má fólie pro skupinová balení, obalové fólie, fólie pro paletizaci a stretch hood, HDPE fólie MIKROTEN®, laminované fólie a pytle i moderní, ekologicky šetrné jednodruhové flexibilní obaly, které jsou plně recyklovatelné. Díky výrobě „pod jednou střechou“ – od vyfukování fólie přes desetibarevný flexotisk až po laminaci a svařování – dokáže firma nabídnout flexibilní a vysoce kvalitní řešení šitá na míru požadavkům zákazníků.

