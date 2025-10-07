GRANITOL získal ocenění Obal roku 2025 za ekologickou inovaci

Praha 7. října 2025 (PROTEXT) - Společnost GRANITOL a.s., největší český výrobce vyfukovaných polyetylenových fólií a flexibilních obalů se sídlem v Moravském Berouně, získala prestižní ocenění Obal roku 2025. Odborná porota ocenila zejména inovativní řešení, které kombinuje vysokou funkčnost s ekologickým přístupem a naplňuje současné požadavky trhu na udržitelnost.

Oceněný obal představuje jednodruhový flexibilní laminovaný pytel LAMIBAG®, který je plně recyklovatelný a současně zajišťuje potřebné bariérové vlastnosti pro potravinářský a spotřebitelský průmysl. Díky unikátní kombinaci materiálů lze obal po použití snadno zpracovat v recyklačním řetězci, což významně přispívá k cirkulární ekonomice.

„Získané ocenění potvrzuje, že naše dlouhodobá strategie investic do moderních technologií a vývoje udržitelných řešení je správná. Obal roku 2025 je důkazem, že dokážeme spojit inovace s ohledem na životní prostředí a současně poskytnout zákazníkům spolehlivý a kvalitní produkt,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Michal Raška, Ph.D.

Inovace a tradice pod jednou střechou

Granitol je na trhu již 130 let a v posledních dekádách se etabloval jako přední evropský výrobce plastových obalů. Veškerou produkci realizuje „pod jednou střechou“ v Moravském Berouně – od vyfukování fólie přes flexotisk až po laminaci a svařování. Díky této plné kontrole nad výrobním procesem zaručuje nejvyšší kvalitu i pružnost v reakci na požadavky zákazníků.

Firma v posledních letech investovala desítky milionů korun do nových technologií. Moderní vyfukovací linky a desetibarevné flexotiskové stroje umožňují vyrábět špičkové obaly, které odpovídají aktuálním trendům i přísným požadavkům potravinářského a průmyslového sektoru.

Silná orientace na udržitelnost

Oceněný obal dokládá, že Granitol systematicky snižuje ekologickou stopu výroby a aktivně přispívá k rozvoji cirkulární ekonomiky v obalovém průmyslu.

„Zákazníci dnes stále častěji vyžadují obaly, které spojují funkčnost a udržitelnost. My jim nabízíme řešení, která předbíhají trendy a otevírají nové možnosti nejen pro potravinářství, ale i pro další odvětví,“ doplnil Robert Haman, obchodní ředitel.

Exportní úspěchy a další směřování

Granitol v současnosti vyváží více než polovinu své produkce do zahraničí a obsluhuje zákazníky ve 25 zemích světa. V roce 2025 firma otevřela novou pobočku na Slovensku a navazuje tak na úspěšnou expanzi v Rumunsku. Plánuje rovněž posílení aktivit na polském trhu.

Spojení inovací, tradice a udržitelnosti umožňuje Granitolu upevňovat svou pozici nejen v České republice, ale i na mezinárodní scéně. Ocenění Obal roku 2025 je důkazem, že firma i po 130 letech existence udává směr v oblasti moderních a ekologicky šetrných obalových materiálů.

 

