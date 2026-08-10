Grantová výzva Nadace Komerční banky: Srdeční záležitost 2026

Nadace Komerční banky přijímá žádosti do grantové výzvy do 10. září 2026. O podporu mohou žádat nestátní neziskové a příspěvkové organizace působící v České republice nebo na Slovensku. Na realizaci ročního projektu lze získat až 100.000 korun. Výsledky budou oznámeny do 15. října 2026. Přednost mohou získat organizace a projekty, které dosud podporu z programu Srdeční záležitost neobdržely. Jedna organizace může být v rámci programu podpořena nejvýše třikrát.
„Dobrovolnictví je pro mnoho zaměstnanců skutečnou srdeční záležitostí. I proto chceme dávat příležitost nejen dlouhodobým partnerům, ale i novým projektům a iniciativám. Za deset let existence programu Srdeční záležitost jsme již podpořili 103 projektů částkou přes 10 milionů korun,“ říká Hana Libecajtová, výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci KB a předsedkyně správní rady Nadace Komerční banky.
O podporu lze žádat ve dvou krocích:
1. Vyplněním online formuláře
2. Zasláním povinných příloh na e-mail nadace@kb.cz
- Projektový záměr – popis projektu, cíle, aktivity, výstupy (ve formátu Word .docx)
- Rozpočet projektu – položkový rozpočet včetně výše požadovaných prostředků pro jednotlivé položky (ve formát Excel .xlsx)
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Zdroj: Komerční banka