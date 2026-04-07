Green Evolution Lab: firmy, které se přizpůsobí včas, získají náskok

Praha 7. dubna 2026 (PROTEXT) - Firmy napříč Českou republikou čelí rostoucímu tlaku: odběratelé žádají data o udržitelnosti, banky mění podmínky financování a evropská legislativa přináší nové požadavky na transparentnost a reporting. Proto Impact Hub spouští nový vzdělávací program Green Evolution Lab. Ten naviguje firmy v měnících se evropských požadavcích.

Vzdělávací program, který jde do praxe

Green Evolution Lab je série workshopů a setkání, zaměřených na témata, která už dnes přímo ovlivňují byznys: snižování nákladů, reporting, opravitelnost produktů nebo zelené financování. Program firmám pomůže pochopit, co se na ně skutečně vztahuje, kde mají začít a jak proměnit tlak z trhu a legislativy v konkrétní kroky, které dávají obchodní i strategický smysl.

Účastníci si během programu pojmenují reálný dopad svého podnikání, identifikují příležitosti pro změnu a nastaví směr, který propojí jejich byznys s dlouhodobou odolností. Součástí je i propojení s experty a firmami, které řeší podobné výzvy. Program nabízí praktický rámec pro rozhodnutí, která budou firmy dříve nebo později stejně muset udělat.

Kdy a jak se zapojit

První Focus group proběhne 9. 4. 2026, po ní bude následovat 10 workshopů. Přihlášky jsou otevřené už nyní.

Účast na workshopech je zdarma díky financování z EU, ale kapacita je omezená.

O Impact Hubu

Impact Hub je kurátorovaný ekosystém pro spolupráci, sdílení know-how a zkušeností. Prostřednictvím své komunity urychluje vznik a růst projektů, které zavádějí cirkulární a regenerativní modely, snižují environmentální zátěž a posilují dlouhodobou psychickou i ekonomickou odolnost komunit.

Kromě toho poskytuje i pracovní zázemí v coworkingu a kancelářích, a zasedací a eventové prostory k pronájmu až pro 150 lidí. www.impacthub.cz.

 

Zdroj: Impact Hub Czechia, a.s.

 

 

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

7. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Kolín bude opět soutěžit o titul Historické město, krajským vítězem je posedmé

ilustrační snímek

Kolín se stal posedmé Historickým městem roku Středočeského kraje, a bude tak opět soutěžit o celorepublikový titul. V krajském kole město uspělo díky...

7. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Žádnými bludy netrpěl, uvedl znalec. Soud potvrdil za ubodání družky 17 let

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pražský vrchní soud poslal v úterý Petra G., který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost...

7. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:28

Prezident Pavel na návštěvě Brna. Zavítal za zdravotníky, promluví také se studenty

Prezident Petr Pavel na úvod návštěvy Brna zavítal za zdravotníky týmu Czech...

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  11:26

Frekventovaná ulice Kosmonautů v Karviné bude uzavřena

7. dubna 2026  11:21

Kam v Praze o víkendu? Rodinná hra vás zavede na Žižkovskou věž i do Plynárenského muzea

Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Je to tak trochu orientační závod, ale bez stresu z času. Hlavní je zvednout hlavu vzhůru, objevovat a užít si jarní den jinak než obvykle. Už 48. Pražské věže se uskuteční v neděli 12. dubna a...

7. dubna 2026  11:18

Obyvatelé Liberce mohou do konce května posílat návrhy na využití části rozpočtu

ilustrační snímek

Obyvatelé Liberce mohou posílat od začátku dubna tipy na využití části městského rozpočtu. Město na jejich nápady v šestém ročníku participativního rozpočtu...

7. dubna 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Karlovy Vary podpoří i letos filmový festival 11 miliony korun

ilustrační snímek

Město Karlovy Vary podpoří i letos Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 11 miliony korun, stejně jako vloni. Podepsalo i smlouvu o spolupráci s festivalem...

7. dubna 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  10:53

U Náchoda už vidí světlo na konci tunelu

7. dubna 2026  10:52

Pojištění kola na cestách: Jak bezpečně cestovat s kolem letadlem

7. dubna 2026  10:51

