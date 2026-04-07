Green Evolution Lab: firmy, které se přizpůsobí včas, získají náskok

Vzdělávací program, který jde do praxe
Green Evolution Lab je série workshopů a setkání, zaměřených na témata, která už dnes přímo ovlivňují byznys: snižování nákladů, reporting, opravitelnost produktů nebo zelené financování. Program firmám pomůže pochopit, co se na ně skutečně vztahuje, kde mají začít a jak proměnit tlak z trhu a legislativy v konkrétní kroky, které dávají obchodní i strategický smysl.
Účastníci si během programu pojmenují reálný dopad svého podnikání, identifikují příležitosti pro změnu a nastaví směr, který propojí jejich byznys s dlouhodobou odolností. Součástí je i propojení s experty a firmami, které řeší podobné výzvy. Program nabízí praktický rámec pro rozhodnutí, která budou firmy dříve nebo později stejně muset udělat.
Kdy a jak se zapojit
První Focus group proběhne 9. 4. 2026, po ní bude následovat 10 workshopů. Přihlášky jsou otevřené už nyní.
Účast na workshopech je zdarma díky financování z EU, ale kapacita je omezená.
O Impact Hubu
Impact Hub je kurátorovaný ekosystém pro spolupráci, sdílení know-how a zkušeností. Prostřednictvím své komunity urychluje vznik a růst projektů, které zavádějí cirkulární a regenerativní modely, snižují environmentální zátěž a posilují dlouhodobou psychickou i ekonomickou odolnost komunit.
Kromě toho poskytuje i pracovní zázemí v coworkingu a kancelářích, a zasedací a eventové prostory k pronájmu až pro 150 lidí. www.impacthub.cz.
Zdroj: Impact Hub Czechia, a.s.