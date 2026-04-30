Grilování bez plánování. Tesco, když je potřeba mít vše rychle

Při spontánních nákupech patří mezi nejoblíbenější položky hotově marinované maso, například Tesco marinovaná vepřová krkovice, hovězí burgery Grill Master nebo sýry určené ke grilování. Zákazníci často sahají také po dresincích a omáčkách ke grilování, které umožňují rychle doladit chuť bez další přípravy. Mezi nejoblíbenější položky patří Tesco Grill Camembert, který skvěle doplňuje brusinková omáčka. Typický nákup na spontánní grilování umožňuje snadno přizpůsobit nabídku různým chutím a přitom šetří čas.
„Grilování je pro mnoho lidí symbolem společně stráveného času a pohody. Naším cílem je nabídnout zákazníkům takový sortiment, aby si u nás mohli vybrat vše na jednom místě, od čerstvého pečiva přes kvalitní maso až po omáčky. Zároveň dbáme na výborný poměr ceny a kvality, protože víme, že právě ten je pro zákazníky dnes klíčový,“
říká Pavol Halász, produktový ředitel Tesco Stores ČR.
Vedle klasických položek zákazníci často přidávají jeden výraznější prvek, ochucený sýr, marinovanou rybu nebo netradiční pečivo z dlouhozrajícího těsta, jako je například čedarová focaccia. Pečivo z vlastních pekáren Tesco doplnují dvě speciální novinky - kroucený chléb a Ciabatta s provensálským kořením.
Tento přístup přináší obměnu bez složité přípravy a bez výrazného navýšení nákladů.
Tesco Online Nákupy vše pro grilování na jednom místě
Díky kombinaci kamenných prodejen a služby Tesco Online Nákupy zůstává Tesco jasnou volbou i pro zákazníky, kteří řeší grilování skutečně na poslední chvíli.
Tesco Stores ČR, a.s.
Tesco bylo založeno ve Velké Británii již v roce 1919, na tuzemský trh vstoupila společnost Tesco Stores ČR a. s. v roce 1996. V Česku provozuje 186 kamenných obchodů, e-shop iTesco.cz, mobilního virtuálního operátora Tesco Mobile a 17 čerpacích stanic. Zavedlo řadu novinek a inovací. Jako první retailer nabídl věrnostní program Clubcard. Bojuje proti plýtvání potravin, například nabízí křivé ovoce a zeleninu a daruje potravinové přebytky. Nadační fond Tesco nabízí grantový program Správný start, jehož cílem je podpora charitativních projektů zaměřených na děti a mladé lidi. Tento program navazuje na úspěšnou iniciativu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, která během 15 kol pomohla tisícům lokálních projektů. V oblasti péče o planetu je jedním z cílů, který Tesco naplňuje již od roku 2020, používání elektrické energie ze 100 % obnovitelných zdrojů.
https://corporate.itesco.cz/
Zdroj: Tesco
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.