Grilování letos cenově podobné jako loni. S letáky lze ušetřit až 30 % výdajů

„Grilovací sezona je v plném proudu, a proto jsme se znovu podívali do akčních letáků a porovnali, jak se meziročně vyvíjejí ceny oblíbených potravin. Sledovali jsme šestnáct položek napříč masem, rybami i zeleninou. Ukázalo se, že celkové náklady zůstávají podobné jako loni, výrazně se ale proměnila jejich struktura. Zatímco maso nebo olivový olej v akcích zlevňují, zelenina naopak zdražuje. Řetězce dál lákají zákazníky na výrazné slevy, které v průměru dosahují 28 %. Při plánování nákupu podle tištěných letáků tak mohou domácnosti ušetřit až třetinu výdajů. Vyplatí se proto nabídky sledovat a nákup si předem promyslet,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.
Letní nabídka akčních letáků je i letos plná výrazných slev na oblíbené potraviny ke grilování. Nabídka kuřecího masa zahrnuje především kuřecí prsa, stehna, ale i celá kuřata. Vepřové maso je nejčastěji zastoupeno oblíbenou krkovicí nebo pečení. Ve velkém množství se v letácích objevují hovězí burgery. Pestrá je také nabídka uzenin, zejména špekáčků nebo bavorských klobás. Zkrátka nepřijdou ani milovníci grilovaných ryb, sýrů nebo zeleniny.
Nejvíce zlevnil olivový olej, kuřecí, vepřové a rybí maso
Nejvýraznější meziroční pokles ceny zaznamenal olivový olej, který zlevnil z přibližně 290 Kč na 260 Kč za litr. Levnější je také losos (z 341 Kč na 319 Kč/kg) a makrela, která zlevnila o 19 Kč/kg. Akční cena pražmy zůstává přibližně na loňské úrovni kolem 290 Kč/kg. Celé kuře zlevnilo zhruba o pětinu na 57 Kč/kg a kuřecí prsa o desetinu na 114 Kč/kg. Naopak kuřecí stehna zdražila přibližně o 13 % na zhruba 108 Kč/kg. U vepřového masa zlevnila především krkovice, a to o 15 Kč/kg na 102 Kč, zatímco cena pečeně zůstává meziročně téměř beze změny. Mírnou úsporu přinášejí také špekáčky, kde kilogram zlevnil zhruba o 10 korun.
Zdražila zelenina i hovězí burger
Růst cen se projevil u všech sledovaných druhů zeleniny. Nejvíce u cukety, která meziročně zdražila o 40 %, přičemž kilogram nyní v akci vychází zhruba na 35 korun. Brambory podražily přibližně o pětinu a paprika o desetinu. Největší absolutní nárůst ceny ale zaznamenal hovězí burger – kilogram meziročně zdražil o 50 Kč na bezmála 300 korun. Více si zákazníci připlatí i za hermelín, a to přibližně o 23 Kč za kilogram.
Meziroční srovnání průměrných akčních cen a slev potravin na grilování (červen 2025 a 2026):
|Položka (vždy 1 kg)
|Průměrná sleva 2025
|Průměrná sleva 2026
|Průměrná cena 2025
|Průměrná cena 2026
|Meziroční rozdíl v ceně (Kč)
|Meziroční rozdíl v ceně (%)
|Kuřecí prsa
|25 %
|35 %
|128,23 Kč
|113,90 Kč
|-14,33 Kč
|-11 %
|Kuřecí stehna
|18 %
|29 %
|94,90 Kč
|107,18 Kč
|12,28 Kč
|13 %
|Kuře celé
|27 %
|36 %
|70,61 Kč
|57,40 Kč
|-13,21 Kč
|-19 %
|Vepřová krkovice
|33 %
|36 %
|117,18 Kč
|101,72 Kč
|-15,46 Kč
|-13 %
|Vepřová pečeně
|38 %
|43 %
|111,90 Kč
|109,93 Kč
|-1,97 Kč
|-2 %
|Hovězí burger
|14 %
|10 %
|248,79 Kč
|297,59 Kč
|48,80 Kč
|20 %
|Makrela
|20 %
|22 %
|194,00 Kč
|174,90 Kč
|-19,10 Kč
|-10 %
|Pražma
|7 %
|11 %
|282,33 Kč
|291,50 Kč
|9,17 Kč
|3 %
|Losos
|24 %
|20 %
|341,00 Kč
|319,00 Kč
|-22,00 Kč
|-6 %
|Špekáčky
|26 %
|16 %
|129,78 Kč
|120,11 Kč
|-9,67 Kč
|-7 %
|Bavorské klobásy
|23 %
|24 %
|228,40 Kč
|236,40 Kč
|8,00 Kč
|4 %
|Hermelín
|45 %
|25 %
|253,24 Kč
|275,75 Kč
|22,51 Kč
|9 %
|Cuketa
|50 %
|36 %
|24,90 Kč
|34,90 Kč
|10,00 Kč
|40 %
|Paprika
|51 %
|47 %
|49,05 Kč
|54,03 Kč
|4,98 Kč
|10 %
|Brambory
|34 %
|32 %
|22,36 Kč
|26,23 Kč
|3,87 Kč
|17 %
|Olivový olej
|27 %
|25 %
|291,76 Kč
|261,17 Kč
|-30,59 Kč
|-10 %
|Celkem
|29 %
|28 %
|2 588,43 Kč
|2 581,70 Kč
|-6,73 Kč
|0 %
Zdroj: Česká distribuční