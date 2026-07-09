Grilování letos cenově podobné jako loni. S letáky lze ušetřit až 30 % výdajů

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  12:52
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Praha 9. července 2026 (PROTEXT) - Souhrnná cena oblíbených potravin na gril se od loňska prakticky nezměnila, u jednotlivých položek ale došlo k výrazným meziročním změnám. O pětinu zlevnilo celé kuře, o desetinu kuřecí prsa, vepřová krkovice, makrela či olivový olej. Nejvýrazněji naopak zdražil hovězí burger, a to o 20 %, resp. o 50 korun za kilogram. Vyšší ceny pocítíme také při nákupu zeleniny, zejména u cukety (+40 %), brambor (+17 %) nebo papriky (+10 %). Průměrná sleva sledovaných položek v akčních letácích dosahuje 28 %. Vyplývá to z meziročního srovnání cen v akčních letácích sedmi největších obchodních řetězců. Analýzu provedla společnost Česká distribuční, která je součástí skupiny VLTAVA LABE MEDIA, a zároveň největším distributorem tištěných letáků v České republice.

„Grilovací sezona je v plném proudu, a proto jsme se znovu podívali do akčních letáků a porovnali, jak se meziročně vyvíjejí ceny oblíbených potravin. Sledovali jsme šestnáct položek napříč masem, rybami i zeleninou. Ukázalo se, že celkové náklady zůstávají podobné jako loni, výrazně se ale proměnila jejich struktura. Zatímco maso nebo olivový olej v akcích zlevňují, zelenina naopak zdražuje. Řetězce dál lákají zákazníky na výrazné slevy, které v průměru dosahují 28 %. Při plánování nákupu podle tištěných letáků tak mohou domácnosti ušetřit až třetinu výdajů. Vyplatí se proto nabídky sledovat a nákup si předem promyslet,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

Letní nabídka akčních letáků je i letos plná výrazných slev na oblíbené potraviny ke grilování. Nabídka kuřecího masa zahrnuje především kuřecí prsa, stehna, ale i celá kuřata. Vepřové maso je nejčastěji zastoupeno oblíbenou krkovicí nebo pečení. Ve velkém množství se v letácích objevují hovězí burgery. Pestrá je také nabídka uzenin, zejména špekáčků nebo bavorských klobás. Zkrátka nepřijdou ani milovníci grilovaných ryb, sýrů nebo zeleniny.

Nejvíce zlevnil olivový olej, kuřecí, vepřové a rybí maso

Nejvýraznější meziroční pokles ceny zaznamenal olivový olej, který zlevnil z přibližně 290 Kč na 260 Kč za litr. Levnější je také losos (z 341 Kč na 319 Kč/kg) a makrela, která zlevnila o 19 Kč/kg. Akční cena pražmy zůstává přibližně na loňské úrovni kolem 290 Kč/kg. Celé kuře zlevnilo zhruba o pětinu na 57 Kč/kg a kuřecí prsa o desetinu na 114 Kč/kg. Naopak kuřecí stehna zdražila přibližně o 13 % na zhruba 108 Kč/kg. U vepřového masa zlevnila především krkovice, a to o 15 Kč/kg na 102 Kč, zatímco cena pečeně zůstává meziročně téměř beze změny. Mírnou úsporu přinášejí také špekáčky, kde kilogram zlevnil zhruba o 10 korun.

Zdražila zelenina i hovězí burger

Růst cen se projevil u všech sledovaných druhů zeleniny. Nejvíce u cukety, která meziročně zdražila o 40 %, přičemž kilogram nyní v akci vychází zhruba na 35 korun. Brambory podražily přibližně o pětinu a paprika o desetinu. Největší absolutní nárůst ceny ale zaznamenal hovězí burger – kilogram meziročně zdražil o 50 Kč na bezmála 300 korun. Více si zákazníci připlatí i za hermelín, a to přibližně o 23 Kč za kilogram.

Meziroční srovnání průměrných akčních cen a slev potravin na grilování (červen 2025 a 2026):

Položka (vždy 1 kg)Průměrná sleva 2025Průměrná sleva 2026Průměrná cena 2025Průměrná cena 2026Meziroční rozdíl v ceně (Kč)Meziroční rozdíl v ceně (%)
Kuřecí prsa25 %35 %128,23 Kč113,90 Kč-14,33 Kč-11 %
Kuřecí stehna18 %29 %94,90 Kč107,18 Kč12,28 Kč13 %
Kuře celé27 %36 %70,61 Kč57,40 Kč-13,21 Kč-19 %
Vepřová krkovice33 %36 %117,18 Kč101,72 Kč-15,46 Kč-13 %
Vepřová pečeně38 %43 %111,90 Kč109,93 Kč-1,97 Kč-2 %
Hovězí burger14 %10 %248,79 Kč297,59 Kč48,80 Kč20 %
Makrela20 %22 %194,00 Kč174,90 Kč-19,10 Kč-10 %
Pražma7 %11 %282,33 Kč291,50 Kč9,17 Kč3 %
Losos24 %20 %341,00 Kč319,00 Kč-22,00 Kč-6 %
Špekáčky26 %16 %129,78 Kč120,11 Kč-9,67 Kč-7 %
Bavorské klobásy23 %24 %228,40 Kč236,40 Kč8,00 Kč4 %
Hermelín45 %25 %253,24 Kč275,75 Kč22,51 Kč9 %
Cuketa50 %36 %24,90 Kč34,90 Kč10,00 Kč40 %
Paprika51 %47 %49,05 Kč54,03 Kč4,98 Kč10 %
Brambory34 %32 %22,36 Kč26,23 Kč3,87 Kč17 %
Olivový olej27 %25 %291,76 Kč261,17 Kč-30,59 Kč-10 %
Celkem29 %28 %2 588,43 Kč2 581,70 Kč-6,73 Kč0 %

 

Zdroj: Česká distribuční

 

 

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