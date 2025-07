Grimace Shake je tu naživo! Připrav se na léto plné barev, chuti a zábavy

Počkat... Kdo je Grimace?

Grimace se poprvé objevil už v roce 1971 jako nezbedný milovník milkshaků. Postupně se však stal milou a vždy usměvavou postavičkou, která doprovázela Ronalda McDonalda. Po virálním návratu v roce 2023 se Grimace opět hlásí o slovo – tentokrát i v Čechách, aby šířil dobrou náladu a nezaměnitelné fialové vibrace.

Ať už jsi jeho fanouškem déle, nebo ho poznáváš poprvé, Grimace Shake je zážitek, který si nemůžeš nechat ujít. Stačí si ho objednat v McDonald's a přidat svému dni špetku fialové magie.

Grimace jede na turné!

A to není všechno – Grimace se toto léto vydává na cestu! Navštíví několik měst v Česku. Turné odstartuje 17. července v Brně (Vaňkovka), pokračuje 18. července v Olympii a potom se přesune do Prahy – 19. července do Palladia, 20. července na Výstaviště v Holešovicích a další dny na různá místa v rámci města.

„Kampaň je svým způsobem pocta našim nejvěrnějším fanouškům a síle sociálních sítích. Ať Grimace znáte nebo neznáte, je ten správný čas se připojit k zábavě a užít si shake, který je o barvě, kreativitě a spojení,“ dodává Martin Troup, marketingový ředitel McDonald's CZ/SK/UA.

Zdroj: McDonald's

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.