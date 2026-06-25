GROHE přináší koupelny do ulic českých měst

Na nečekaných místech mohou kolemjdoucí objevit prosklené instalace s plně vybavenými koupelnami, kde hrají hlavní roli barevné baterie a sprchové systémy GROHE. A zároveň si prohlédnout si, jak dokáže správně zvolená barva proměnit atmosféru koupelny a dodat jí zcela nový charakter.
Design, který lze nejen vidět, ale i slyšet
Do kampaně GROHE Colors byly vybrány čtyři charakteristické povrchové úpravy, z nichž každá vypráví vlastní příběh a oslovuje jiný životní styl. Součástí instalací jsou také QR kódy, které návštěvníky zavedou k audiopříběhům jednotlivých barev. Ty namluvili známé osobnosti české kulturní scény – herečka Petra Sommerová, moderátor Petr Říbal, modelka a influencerka Jitka Nováčková a herec Krištof Králík.
Každý příběh přenáší posluchače do světa emocí, představ a hodnot spojených s konkrétním odstínem. Návštěvníci si tak mohou vybrat nejen barvu, ale i atmosféru, která nejlépe odpovídá jejich představě ideálního domova.
Inspirace mimo showroom
Cílem kampaně je přiblížit možnosti moderního koupelnového designu široké veřejnosti a ukázat, že kvalitní design nemusí zůstávat pouze v katalozích nebo showroomech. Díky umístění instalací do frekventovaných veřejných prostor mohou lidé zažít koupelnu v netradičním kontextu a lépe si představit, jak by jednotlivé barvy působily v jejich vlastním domově.
GROHE Colors tak dokazuje, že koupelna může být mnohem víc než jen funkční místnost. Může se stát místem, které vypráví příběh svých majitelů, odráží jejich osobnost a každý den jim připomíná, jak chtějí žít.
Zdroj: GROHE
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