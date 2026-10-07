GROHE SPA přiveze na DesignBlok inspiraci z Milan Design Week

Zatímco loňská instalace "Návrat k prameni" byla věnována cestě od minulosti zatížené plasty k udržitelnější budoucnosti, letošní expozice se zaměří na osobní požitek z vody a její roli v prostoru. Unikátní koncept od mezinárodního designového týmu Lixil Global Design nahlíží na koupelnu jako na plně propojený celek a ukazuje, jak může vzniknout vizuálně i funkčně sjednocený prostor. Čeští návštěvníci letošního DesignBloku, který se uskuteční od 7. do 11. října, tak budou moci poznat ucelený přístup GROHE SPA k vodě a osobním rituálům.
Když se voda stává zážitkem pro všechny smysly
GROHE SPA vychází z filozofie Salus per Aquam, tedy přeneseně "Voda zdrojem zdraví", a ukazuje, jak může spojení vody, architektury, materiálů, světla a precizního designu vytvořit prostor pro regeneraci, klid a každodenní osobní rituály.
Cílem instalace je vytvořit atmosféru wellness a nabídnout návštěvníkům chvíli pro zpomalení mimo každodenní ruch. Prostředí pracuje s projekcí světel, tematickým audiem a vůněmi, které společně s tekoucí vodou vytvářejí smyslový zážitek. Jednotlivé prvky se vzájemně doplňují a vtahují návštěvníka do prostoru, kde se voda stává ústředním prvkem celého prožitku.
GROHE SPA zároveň propojuje různé barvy, povrchové úpravy a materiály s technologiemi a designem. Výsledkem je prostor, který ukazuje koupelnu jako místo určené nejen pro každodenní hygienu, ale také pro odpočinek a celkovou regeneraci.
Atrio Private Collection: ikonický design podle osobního vkusu
Stěžejní část expozice tvoří designové baterie z řady GROHE SPA Atrio Private Collection. Ta staví na charakteristickém minimalistickém designu, vyvážených proporcích a čistých oválných tvarech.
Řada Atrio Private Collection představuje pečlivě sestavenou kolekci produktů, která se plně přizpůsobuje potřebám zákazníků a jejich vytříbenému vkusu. Nabízí široký výběr tvarů a barev, včetně vyměnitelných rukojetí a krycích destiček z prémiových materiálů Caesarstone. Elegantní křemenné akcenty lze snadno odrážet v materiálech stěn i dalších povrchů pro dosažení rovnováhy v interiéru. Baterie se tak mohou stát výrazným prvkem prostoru a podtrhnout jeho osobitý charakter.
Součástí instalace budou také moodboardy ikonické britské značky Buster + Punch, známé výraznými kovovými prvky a osobitým přístupem k designu. Spolupráce GROHE a Buster + Punch propojuje vodu, světlo, materiály a kovové detaily do jednotného vizuálního konceptu.
Letošní instalace GROHE na DesignBloku ukazuje vodu nejen jako nezbytnou součást každodenního života, ale také jako prvek, který může ovlivňovat atmosféru prostoru, naše smysly i způsob, jakým odpočíváme. GROHE SPA posouvá vnímání koupelny od čistě funkčního prostoru k místu, které může být součástí každodenního rituálu péče o sebe.
Zdroj: www.grohe.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59502.