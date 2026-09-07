Grundig vstupuje na IFA 2026 do další fáze strategického partnerství odhalením nové produktové řady

Využitím silných stránek společnosti Changhong v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a dodavatelského řetězce ve spojení s bohatou evropskou tradicí a zastoupením společnosti Grundig přinese toto partnerství nové příležitosti pro značku Grundig v Evropě i na dalších mezinárodních trzích. Obě společnosti jsou na základě hluboce zakořeněné tradice, designové filozofie a tržní přítomnosti značky Grundig připraveny dále integrovat své schopnosti a silné stránky, aby tak podpořily inovace produktů, fungování značky a dlouhodobý růst společnosti Grundig na klíčových trzích.
Nová řada společnosti Grundig představuje v tomto partnerství významný milník. Vlajková loď televizorů AURORA 100 je vybavena LED čipy RGB s mikrofokací, technologií ultraúzkého řízení světla OD8 a 9 720 nezávisle ovládanými zónami stmívání. Její tenký profil o tloušťce 39 milimetrů a technologie Aurora Light Wings poháněná umělou inteligencí přinášejí pohlcující audiovizuální zážitek, který kombinuje živou kvalitu obrazu s designem vhodným do každého interiéru. Řada chladniček Space Pro kombinuje úspornou hloubku 599 mm s prostorným objemem 600 litrů a specializovanou zónou Fresh Zone s teplotou -3,5 °C. Kolekci doplňují vestavěné pračky se sušičkou zajišťující sušení při teplotě 45 °C pomocí tepelného čerpadla a klimatizační jednotky vybavené umělou inteligencí, které disponují systémem čištění a cirkulace čerstvého vzduchu.
Značka Grundig se od designu produktů až po uživatelský zážitek důsledně řídí svým sloganem „Všechno začíná doma" a navrhuje spotřebiče, které se hladce začlení do domácnosti. Také nově představené produkty zůstávají věrné zaměření značky Grundig na design, kvalitu a chytré funkce a zároveň využívají lokální inovace přizpůsobené životnímu stylu na různých trzích.
Účast společnosti Grundig na veletrhu IFA 2026 představuje nejen důležitou kapitolu v historii značky, ale také významný krok k praktickému uplatnění strategického partnerství mezi společnostmi Changhong a Beko. Do budoucna hodlají obě společnosti využívat své společné odborné znalosti v oblasti technologií, budování značky a tržních operací k podpoře produktových inovací. Společně se zaměří na rozšíření globálního působení značky Grundig a nabídnou moderní řešení pro domácnosti, která spojují kvalitu, inovace a design.
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