Grundig vstupuje na IFA 2026 do další fáze strategického partnerství odhalením nové produktové řady

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  8:36
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Berlín 7. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Prémiová evropská značka domácích spotřebičů Grundig představila na veletrhu IFA 2026 novou produktovou řadu pokrývající klíčové kategorie od televizorů přes chladničky a pračky se sušičkou až po klimatizační jednotky. Tato událost zároveň předznamenala novou fázi strategického partnerství mezi společností Beko – matkou značky Grundig – a společností Changhong, která získala licenci Grundig ve vybraných produktových kategoriích a na vybraných trzích. Akce tak přinesla kromě představení nejnovějšího produktového portfolia značky také vykročení do další fáze partnerství.

Využitím silných stránek společnosti Changhong v oblasti výzkumu a vývoje, výroby a dodavatelského řetězce ve spojení s bohatou evropskou tradicí a zastoupením společnosti Grundig přinese toto partnerství nové příležitosti pro značku Grundig v Evropě i na dalších mezinárodních trzích. Obě společnosti jsou na základě hluboce zakořeněné tradice, designové filozofie a tržní přítomnosti značky Grundig připraveny dále integrovat své schopnosti a silné stránky, aby tak podpořily inovace produktů, fungování značky a dlouhodobý růst společnosti Grundig na klíčových trzích.

Nová řada společnosti Grundig představuje v tomto partnerství významný milník. Vlajková loď televizorů AURORA 100 je vybavena LED čipy RGB s mikrofokací, technologií ultraúzkého řízení světla OD8 a 9 720 nezávisle ovládanými zónami stmívání. Její tenký profil o tloušťce 39 milimetrů a technologie Aurora Light Wings poháněná umělou inteligencí přinášejí pohlcující audiovizuální zážitek, který kombinuje živou kvalitu obrazu s designem vhodným do každého interiéru. Řada chladniček Space Pro kombinuje úspornou hloubku 599 mm s prostorným objemem 600 litrů a specializovanou zónou Fresh Zone s teplotou -3,5 °C. Kolekci doplňují vestavěné pračky se sušičkou zajišťující sušení při teplotě 45 °C pomocí tepelného čerpadla a klimatizační jednotky vybavené umělou inteligencí, které disponují systémem čištění a cirkulace čerstvého vzduchu.

Značka Grundig se od designu produktů až po uživatelský zážitek důsledně řídí svým sloganem „Všechno začíná doma" a navrhuje spotřebiče, které se hladce začlení do domácnosti. Také nově představené produkty zůstávají věrné zaměření značky Grundig na design, kvalitu a chytré funkce a zároveň využívají lokální inovace přizpůsobené životnímu stylu na různých trzích.

Účast společnosti Grundig na veletrhu IFA 2026 představuje nejen důležitou kapitolu v historii značky, ale také významný krok k praktickému uplatnění strategického partnerství mezi společnostmi Changhong a Beko. Do budoucna hodlají obě společnosti využívat své společné odborné znalosti v oblasti technologií, budování značky a tržních operací k podpoře produktových inovací. Společně se zaměří na rozšíření globálního působení značky Grundig a nabídnou moderní řešení pro domácnosti, která spojují kvalitu, inovace a design.

 

KONTAKT: info.chiq@changhong.com

 

 

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