GSCF rozšiřuje platformu Connected Capital umožňující vytvářet, spravovat a analyzovat programy provozního kapitálu

  8:17
New York 18. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Zavádění platformy rozvíjí síť propojující klienty z řad podniků a partnery poskytující financování

Přední světový poskytovatel řešení pro pracovní kapitál GSCF dnes při příležitosti prvního výročí spuštění své platformy Connected Capital informoval o jejím úspěšném přijetí a významných vylepšeních. Platforma Connected Capital, vytvořená za účelem sjednocení bankovního financování a alternativního kapitálu na jedné servisní platformě, se vyvinula ve škálovatelný ekosystém, který nabízí globálním podnikům, rostoucím společnostem a finančním institucím širší pokrytí rizik, rychlejší přístup k likviditě a efektivnější servis.

Od prvního uvedení platformy v roce 2024 spustila společnost GSCF 30 nových programů správy pracovního kapitálu pro přední podniky a rychle rostoucí společnosti a zároveň prohloubila spolupráci se svými partnery z řad bank a správců aktiv, čímž dosáhla objemu financování přesahujícího 52 miliard dolarů. Její model integrovaných služeb pomáhá klientům optimalizovat svůj pracovní kapitál zprostředkováním výhodného bankovního financování od pečlivě vybrané skupiny bankovních partnerů a flexibilních alternativních kapitálových řešení od partnerských správců aktiv.

„V roce 2025 jsme se posunuli ze zahajovací gáze do fáze škálování," řekl generální ředitel GSCF Doug Morgan. „Prostřednictvím propojení naší špičkové servisní infrastruktury s modelem financování Connected Capital pomáháme klientům rozšířit rozsah financování, odhalit nové zdroje likvidity, podpořit růst tržeb a precizněji spravovat své globální programy. Nabízíme to, co dnešní finanční ředitelé požadují – výběr zdrojů kapitálu, kontrolu nad službami a přehledná data."

Novinky na platformě: Lepší konektivita i kontrola

GSCF pokračuje ve strategických investicích do technologie a zavádí nové funkce pro sjednocení dat, rozhodování a pracovních postupů napříč různými globálními programy pro správu pracovního kapitálu:

• Řídící středisko Connected Capital (Connected Capital Control Center): V tomto centrálním uzlu se shromažďují programová data všech odběratelů, dodavatelů, poskytovatelů financování a regionů a nabízí přehled o využití, rizicích, klíčových ukazatelích výkonnosti a faktorech ovlivňujících cashflow v reálném čase. Platforma také nabízí individuálně přizpůsobené dashboardy, umožňující finančním týmům přesné a přehledné řízení aktivit v rámci komplexních programů pracujících s více subjekty.

• Integrace dat a zapojení AI: Pomocí API rozhraní byla zdokonalena konektivita mezi různými systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a finančními systémy, která pomáhá eliminovat datová sila a automatizovat onboarding, zúčtování a vykazování. Nativní cloudová platforma GSCF tak prostřednictvím konsolidace dat umožňuje chytřejší rozhodování a zajišťuje rozsáhlé analytické funkce na bázi AI.

• Komplexní služby: Flexibilní, technologicky vyspělý provozní model stavící na odborně řízených službách společnosti GSCF – od těch s vysokou mírou kontaktu (high-touch) po samoobslužné – zkracuje dobu do získání prvního financování a snižuje provozní náklady pro podnikové klienty.

„Klienti chtějí flexibilní financování bez složitého zařizování," říká produktová ředitelka společnosti GSCF Shannon Dolanová. „Naše platforma nové generace Connected Capital propojuje data a rozhodnutí napříč programy a partnery, což týmům umožňuje jednat na základě jediného zdroje informací, získat rychlejší přístup ke kapitálu a průběžně optimalizovat peněžní výkonnost."

Proč zvolit Connected Capital právě teď

V dnešním nestabilním obchodním prostředí vyžadují rozvíjející se sítě dodavatelských řetězců a podnikové struktury s více subjekty širší pokrytí rizik a rychlejší realizaci. Platforma Connected Capital společnosti GSCF svým klientům nabízí:

• Rozšíření dosahu: Schopnost obsloužit více kupujících, dodavatelů a geografických oblastí při současném snížení rizikovosti programu.

• Větší flexibilitu: Struktury s více investory, které rozšiřují pokrytí na kupující bez investičního ratingu, vedlejší geografické oblasti a komplexní programové požadavky.

• Rychlejší přístup k likviditě: Téměř okamžitá realizace díky návrhu programu a integraci dat.

• Omezení provozních komplikací: Nastavitelné procesy snižují složitost programu a nutnost vytvářet vlastní workflow.

• Praktické informace: Přehledy v reálném čase, které transformují pracovní kapitál z taktické výhody na strategický motor růstu.

O společnosti GSCF

GSCF je předním světovým poskytovatelem řešení pro pracovní kapitál. Společnostem a partnerům z řad finančních institucí umožňuje urychlit růst, zpřístupnit likviditu a spravovat rizika a komplexitu celého cyklu pracovního kapitálu. Vytváříme, spravujeme a analyzujeme programy pracovního kapitálu prostřednictvím naší inovativní nabídky Working Capital as a Service (pracovní kapitál jako služba), která kombinuje možnosti konfigurovatelné a komplexní technologické platformy, odborných služeb a ekosystému Connected Capital, zahrnujícího alternativní kapitálová řešení a bankovní kapitál. Tým odborníků na pracovní kapitál společnosti GSCF řeší výzvy spojené s efektivitou pracovního kapitálu ve více než 75 zemích. Další informace naleznete na adrese www.gscf.com .

Kontaktní informace:

GSCF

Natalie Silverman

Marketingová ředitelka

Natalie.Silverman@gscf.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg 

Ústecký kraj finančně podpořil dobrovolné hasiče ze Střekova a Mojžíře

Dobrovolní hasiči si rozdělí více než 156 tisíc korun, peníze půjdou na vybavení a provoz.

18. září 2025  7:59

Hlas onkologických pacientů rozšiřuje podporu i na oblast hematoonkologie

18. září 2025  7:49

