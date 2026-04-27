Guangdong Goods Go Global: akce „Produkty ze Zhongshanu v Malajsii“ debutovala v zahraničí

Autor:
  15:31
Kuala Lumpur 27. dubna 2026 (PROTEXT) - Slavnostní vstupní brána akce „Guangdong Goods Go Global: Produkty ze Zhongshanu v Malajsii“ v Kuala Lumpuru dne 25. dubna 2026.

Ráno 25. dubna byla v obchodním centru Pavilion Bukit Jalil v Kuala Lumpuru zahájena Konference o podpoře investic a výměně mezi Čínou (Zhongshan) a Malajsií (Kuala Lumpur) společně s akcí „Guangdong Goods Go Global: Produkty ze Zhongshanu v Malajsii“.

Jedná se o první případ, kdy iniciativa „Guangdong Goods Go Global“ od svého spuštění uspořádala v zahraničí fyzickou offline výstavní a prodejní akci.

Dvoudenní akce s tématem „Prémiové produkty ze Zhongshanu, obchod propojující jihovýchodní Asii“ vytvořila vysoce standardizovanou offline výstavní a prodejní zónu pro prémiové produkty ze Zhongshanu, se zaměřením na klíčové kategorie, jako jsou inteligentní domácí spotřebiče, osvětlovací technika, kovové zámky, výrobky denní potřeby, inteligentní zařízení a inteligentní rehabilitační roboty.

Více než 70 kvalitních podniků ze Zhongshanu, včetně společností TCL, Changhong a Vatti, představilo na akci více než 300 charakteristických produktů.

Více než 20 firem se zapojilo do přímého prodeje na místě, zatímco 30 společností se účastnilo výstavní části, čímž bylo dosaženo propojení prodeje a propagace a současného posílení značky i rozšiřování trhu.

Akce nabídla 11 standardních stánků a 9 speciálních expozic a vytvořila tematickou výstavní zónu „Inteligentní výroba Zhongshan“. Současně byly instalovány speciální prezentační panely „Okouzlující Zhongshan“ a „Kulturní turistika Zhongshan“, které představily sílu místního průmyslu, městský rozvoj a jedinečné kulturní a turistické charakteristiky města, jež je známé jako domov mnoha zámořských Číňanů.

Tato výstavní a prodejní akce vytvořila komplexní marketingový systém propojující domácí i zahraniční aktivity a koordinující více platforem, čímž vznikla výrazná synergie mezi online a offline kanály.

Na akci byla pozvána také přední malajsijská e-commerce platforma Shopee, která vedla osobní jednání se zúčastněnými firmami a představila fungování své platformy, podmínky vstupu pro nové prodejce a dostupné distribuční kanály.

Během akce bylo rovněž oznámeno založení „Obchodního centra slavných a kvalitních produktů Malajsie (Johor Bahru) – Čína (Zhongshan)“ v Malajsii a proběhl slavnostní ceremoniál udělení plakety dvěma firmám se sídlem ve Zhongshanu.

Tento krok znamená, že podniky ze Zhongshanu nyní získaly v Malajsii základnu pro pravidelné výstavy, prodej a obchodní propojení.

Akce nepředstavila pouze produkty ze Zhongshanu, ale také průmyslový ekosystém a podnikatelské prostředí, které za nimi stojí.

Úřad pro podporu investic města Zhongshan na akci prezentoval místní podnikatelské prostředí a jmenoval zástupce malajsijské podnikatelské komunity investičními poradci pro Zhongshan.

To nejen vytváří příležitosti pro místní výrobní sektor Zhongshanu expandovat do zahraničí prostřednictvím obchodní spolupráce, ale zároveň poskytuje zahraničním investorům komplexní pohled na kvalitní podnikatelské prostředí města.

„Stále více podnikatelů, kteří oceňují průmyslové a dodavatelské výhody Zhongshanu, přijíždí město navštívit poté, co se seznámí s produkty ze Zhongshanu,“ uvedl Jiang Ji, tajemník stranického výboru Úřadu pro podporu investic města Zhongshan.

Podle Jianga Zhongshan inovovalo svůj mechanismus podpory investic a využilo roli čínských ambasád a konzulátů, obchodních institucí a významných zámořských čínských podnikatelů prostřednictvím platformy „Guangdong Goods Go Global“.

To nejen umožnilo produktům ze Zhongshanu sebevědomě vstoupit na zahraniční trhy, ale zároveň přilákalo další vlny zámořských čínských podnikatelů z jihovýchodní Asie zpět do Zhongshanu, čímž se průběžně posilují zahraniční investice ve městě.

Očekává se, že tato akce podpoří transformaci vztahů mezi Zhongshanem a zeměmi ASEAN od pouhého obchodu se zbožím směrem k obousměrným investicím, průmyslové synergii a dlouhodobé vzájemně výhodné spolupráci.

Pomůže více kvalitním produktům ze Zhongshanu vstoupit na trhy jihovýchodní Asie a zároveň přivede více firem z jihovýchodní Asie k investicím ve Zhongshanu, čímž se vytvoří pozitivní cyklus hospodářské a obchodní spolupráce.

Zdroj: Guangdong Goods Go Global

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Cenu za zachování lidové výroby Slovácka obdrží dvě ženy

ilustrační snímek

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby Slovácka letos obdrží dvě ženy, stejně jako loni. Za výrobu batikovaných kraslic ji dostane...

27. dubna 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Městskou policii Karviná povede Petr Kijonka, střídá dlouholetého ředitele

ilustrační snímek

Městskou policii Karviná povede Petr Kijonka. Ve funkci vystřídá Petra Bičeje, který u strážníků působil více než 30 let. Od roku 2007 zastával funkci...

27. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Jarní výstavu květin Flora Olomouc navštívilo přes 50.000 lidí, víc než loni

ilustrační snímek

Mezinárodní výstavu květin Flora Olomouc minulý týden od čtvrtka do neděle navštívilo více než 50.000 lidí, v meziročním srovnání jich bylo o 12 procent víc....

27. dubna 2026  16:07,  aktualizováno  16:07

Habartov na Sokolovsku plánuje zřízení městské policie

ilustrační snímek

Habartov na Sokolovsku chce letos zřídit městskou policii. Radnice v nejbližších dnech vyhlásí výběrové řízení na strážníky, řekl dnes ČTK starosta Petr Janura...

27. dubna 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

Auta zaplavila Hodkovice, chodci musí kvůli demolici mostu kličkovat u silnic

Více než půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Hodkovice nad Mohelkou čelí nárůstu dopravy v souvislosti s uzavírkou mostu nad rychlostní silnicí mezi Libercem a Turnovem kvůli jeho rekonstrukci. Osobní i nákladní doprava se přesunula do ulic...

27. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Liberecká univerzita chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium

ilustrační snímek

Technická univerzita v Liberci chce pomoci reprezentantům lépe skloubit sport a studium. Není to o úlevách, škola chce reprezentačním sportovcům od příštího...

27. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Festival Kino na hranici přivítá přes 100 polských hostů a 150 filmů

ilustrační snímek

Mezinárodní filmový festival Kino na hranici, který se od 29. dubna a do 3. května uskuteční v Českém Těšíně na Karvinsku a sousedním polském Těšíně, letos...

27. dubna 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Podvodníci připravili seniora z Libereckého kraje skoro o tři miliony

ilustrační snímek

Podvodníci připravili seniora z Libereckého kraje skoro o tři miliony korun. Uvěřil jim, že má zaplatit daň z investičního účtu, i když žádný neměl. Na webu...

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

Havlíčkobrodská nemocnice bude opravovat oddělení pro ženy po porodu

ilustrační snímek

Nemocnice Havlíčkův Brod upraví oddělení pro ženy po porodu. Stavební práce potrvají asi pět měsíců a vyjdou přibližně na 29,5 milionu korun. Krajská rada dnes...

27. dubna 2026  15:24,  aktualizováno  15:53

Kraj investuje 186 milionů Kč do modernizace školy ve Velkém Poříčí na Náchodsku

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj vypíše veřejnou zakázku na stavební úpravy Střední průmyslové školy Otty Wichterleho (SPŠOW) ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Dnes o tom...

27. dubna 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Férový chlap z doby, kdy explodovala svobodná vůle, vzpomínají na vydavatele

Představitelé firmy Indies na hudebním veletrhu, druhý zprava spoluzakladatel...

Vstřícný a usměvavý chlapík, který byl výrazným hybatelem hudební nezávislé scény. Tak vzpomínají v branži na Miloše Grubera, o jehož úmrtí v neděli informovalo vydavatelství Indies. Gruber s kolegy...

27. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Humor, i ten černý, jako sérum proti splínu. Odešel malíř Pavel Matuška

Pavel Matuška vystavil Usmívání opět na kosteleckém Novém zámku. (2024)

Třebechovický výtvarník Pavel Matuška, originál mezi humoristy se zálibou ve velkých barevných plátnech, zemřel 21. dubna. Mistru staré dobré školy Renčína, Vyčítala či Bartáka bylo dvaaosmdesát let....

27. dubna 2026  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.