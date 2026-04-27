Guangdong Goods Go Global: akce „Produkty ze Zhongshanu v Malajsii“ debutovala v zahraničí

Ráno 25. dubna byla v obchodním centru Pavilion Bukit Jalil v Kuala Lumpuru zahájena Konference o podpoře investic a výměně mezi Čínou (Zhongshan) a Malajsií (Kuala Lumpur) společně s akcí „Guangdong Goods Go Global: Produkty ze Zhongshanu v Malajsii“.
Jedná se o první případ, kdy iniciativa „Guangdong Goods Go Global“ od svého spuštění uspořádala v zahraničí fyzickou offline výstavní a prodejní akci.
Dvoudenní akce s tématem „Prémiové produkty ze Zhongshanu, obchod propojující jihovýchodní Asii“ vytvořila vysoce standardizovanou offline výstavní a prodejní zónu pro prémiové produkty ze Zhongshanu, se zaměřením na klíčové kategorie, jako jsou inteligentní domácí spotřebiče, osvětlovací technika, kovové zámky, výrobky denní potřeby, inteligentní zařízení a inteligentní rehabilitační roboty.
Více než 70 kvalitních podniků ze Zhongshanu, včetně společností TCL, Changhong a Vatti, představilo na akci více než 300 charakteristických produktů.
Více než 20 firem se zapojilo do přímého prodeje na místě, zatímco 30 společností se účastnilo výstavní části, čímž bylo dosaženo propojení prodeje a propagace a současného posílení značky i rozšiřování trhu.
Akce nabídla 11 standardních stánků a 9 speciálních expozic a vytvořila tematickou výstavní zónu „Inteligentní výroba Zhongshan“. Současně byly instalovány speciální prezentační panely „Okouzlující Zhongshan“ a „Kulturní turistika Zhongshan“, které představily sílu místního průmyslu, městský rozvoj a jedinečné kulturní a turistické charakteristiky města, jež je známé jako domov mnoha zámořských Číňanů.
Tato výstavní a prodejní akce vytvořila komplexní marketingový systém propojující domácí i zahraniční aktivity a koordinující více platforem, čímž vznikla výrazná synergie mezi online a offline kanály.
Na akci byla pozvána také přední malajsijská e-commerce platforma Shopee, která vedla osobní jednání se zúčastněnými firmami a představila fungování své platformy, podmínky vstupu pro nové prodejce a dostupné distribuční kanály.
Během akce bylo rovněž oznámeno založení „Obchodního centra slavných a kvalitních produktů Malajsie (Johor Bahru) – Čína (Zhongshan)“ v Malajsii a proběhl slavnostní ceremoniál udělení plakety dvěma firmám se sídlem ve Zhongshanu.
Tento krok znamená, že podniky ze Zhongshanu nyní získaly v Malajsii základnu pro pravidelné výstavy, prodej a obchodní propojení.
Akce nepředstavila pouze produkty ze Zhongshanu, ale také průmyslový ekosystém a podnikatelské prostředí, které za nimi stojí.
Úřad pro podporu investic města Zhongshan na akci prezentoval místní podnikatelské prostředí a jmenoval zástupce malajsijské podnikatelské komunity investičními poradci pro Zhongshan.
To nejen vytváří příležitosti pro místní výrobní sektor Zhongshanu expandovat do zahraničí prostřednictvím obchodní spolupráce, ale zároveň poskytuje zahraničním investorům komplexní pohled na kvalitní podnikatelské prostředí města.
„Stále více podnikatelů, kteří oceňují průmyslové a dodavatelské výhody Zhongshanu, přijíždí město navštívit poté, co se seznámí s produkty ze Zhongshanu,“ uvedl Jiang Ji, tajemník stranického výboru Úřadu pro podporu investic města Zhongshan.
Podle Jianga Zhongshan inovovalo svůj mechanismus podpory investic a využilo roli čínských ambasád a konzulátů, obchodních institucí a významných zámořských čínských podnikatelů prostřednictvím platformy „Guangdong Goods Go Global“.
To nejen umožnilo produktům ze Zhongshanu sebevědomě vstoupit na zahraniční trhy, ale zároveň přilákalo další vlny zámořských čínských podnikatelů z jihovýchodní Asie zpět do Zhongshanu, čímž se průběžně posilují zahraniční investice ve městě.
Očekává se, že tato akce podpoří transformaci vztahů mezi Zhongshanem a zeměmi ASEAN od pouhého obchodu se zbožím směrem k obousměrným investicím, průmyslové synergii a dlouhodobé vzájemně výhodné spolupráci.
Pomůže více kvalitním produktům ze Zhongshanu vstoupit na trhy jihovýchodní Asie a zároveň přivede více firem z jihovýchodní Asie k investicím ve Zhongshanu, čímž se vytvoří pozitivní cyklus hospodářské a obchodní spolupráce.
Zdroj: Guangdong Goods Go Global