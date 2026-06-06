Guild Wars 3, moderní, nejnovější plod žánru MMORPG, byla na Letním herním festivalu uvedena pro PC a PlayStation 5

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  9:29
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Bellevue (Washington) 6. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Poprvé v historii se hra z této legendární série dostává na konzoly

Kritiky oceňované herní studio ArenaNet® dnes večer uvedlo Guild Wars 3™, třetí díl legendární a oblíbené série MMORPG (počítačové hry online na hrdiny o více hráčích) Guild Wars® a svou první novou hru od roku 2012. Hra vyjde celosvětově na PC, Steam a PlayStation 5, což znamená, že se hra Guild Wars poprvé objeví na domácích konzolích. První beta testování je naplánováno na podzim roku 2027.

Oficiální debutový trailer obsahuje první záběry z hraní v herním enginu (stroji pohánějícím hru) a lze jej zhlédnout ZDE. První koncepční umění a další materiály jsou k dispozici v oficiální tiskové sadě Guild Wars 3.

„Guild Wars 3 představuje novou éru nejen pro ArenaNet a Guild Wars, ale také pro MMORPG jako celek," řekl Colin Johanson, herní ředitel Guild Wars 3 a vedoucí studia ArenaNet. „Žánr MMORPG má na celém světě miliony hráčů, kteří touží po nových, moderních zážitcích, a příležitost využít tohoto nadšení je obrovská. Naším přístupem ke Guild Wars 3 je posunout MMORPG vpřed, vytvořit online herní svět, který působí uvěřitelně, je obohacující, pohotově reagující a inovativní, a zároveň respektuje čas hráčů a poskytuje pozitivní, podpůrný prostor pro budování komunity a užívání si nových příběhů v našem vesmíru."

Hra Guild Wars 3 se odehrává více než tisíc let před děním původní hry v tyrijské oblasti Orru, rozlehlém divokém pohraničním kraji prosyceným magií tohoto světa. Život této bujné, zelené krajiny ztělesňují přírodní bytosti s hlubokým spojením se zemí, zvané vaelští duchové. Různé cechy se přou o to, jak chránit nebo využívat bohatství za hranicemi civilizace. Tito nespočetní duchové se budou lišit velikostí a vlivem v rámci okolních ekosystémů, přičemž nejvýznamnějším z nich je Hledač. Jak je vidět v traileru, Hledač každého hráče bude sloužit jako spojení s duchy Orru a jako nástroj, který ho ponese na jeho cestách otevřeným světem hry.

Hráči se vžijí do role Vaelwardena, člena cechu dobrodruhů odhodlaných zachovat a chránit jak duchy divočiny, tak samotnou zemi Orr. Díky hloubce přizpůsobení postav a hratelnosti založené na rozvíjení dovedností, díky níž je série Guild Wars známá, budou hráči hledat dobrodružství a čelit nebezpečí v tomto nádherném, pulzujícím online světě, přičemž budou rozvíjet své vztahy s duchy divočiny, obyvateli Orru a ostatními hráči jako Vaelwardenů.

Bojový systém, který byl od samého počátku navržen tak, aby skvěle fungoval jak s ovladačem, tak s klávesnicí, odměňuje správné umístění postavy tím, že klade důraz na radost z pohybu a dynamiku. Hráči plynule přecházejí mezi různými způsoby pohybu a mohou tak využít svou rychlost k tomu, aby při boji s nepřáteli způsobili větší poškození a dosáhli většího účinku.

Další informace o cenách, beta testování, datu vydání a herních funkcích budou zveřejněny v průběhu roku 2026 a v roce 2027. Hra Guild Wars 3 bude k dispozici přímo od vývojářů na stránkách GuildWars3.com a od dnešního dne si ji můžete přidat do seznamu přání na Steam a PlayStation Store. Další informace najdete na oficiálních stránkách hry.

O sérii Guild Wars

Guild Wars je oceněná série MMORPG s úchvatnou grafikou, která byla původně uvedena na trh v roce 2005 pro PC. Díky nadčasové estetice, která jako by oživila umění, úchvatné velkoleposti rozsáhlých prostředí pro hraní rolí, svižným akčním soubojům, rozsáhlým dynamickým událostem, které hráči společně řeší v otevřeném světě, týmovým soutěžním soubojům hráč proti hráči a rozsáhlému fantasy příběhu je tato série často prohlašována za hru s nejpřátelštější komunitou hráčů v herním světě. Guild Wars byla v roce 2025 znovu uvedena na trh jako Guild Wars Reforged a v roce 2026 se rozšířila i na mobilní zařízení. Guild Wars 2® byla uvedena na trh v roce 2012 na PC a rychle si vysloužila ocenění napříč celým odvětvím, včetně titulu Hra roku 2012 časopisu Time. Na rozdíl od většiny konkurentů byla tato série vždy hratelná bez nutnosti předplatného a za celou svou historii přivítala přes 29 milionů hráčů.

O společnosti ArenaNet

ArenaNet je vývojářem nejprodávanější hry Guild Wars Reforged a průkopnické, masivně multiplayerové online PC hry na hrdiny Guild Wars 2. Posláním studia je vytvářet inovativní online světy, budovat živou a angažovanou globální komunitu hráčů a začleňovat ručně vytvořené umělecké prvky do všech aspektů svých her. Společnost ArenaNet byla založena v roce 2000 a tisk i fanoušci pravidelně označují hry Guild Wars a Guild Wars 2 za dvě z nejlepších MMO (her pro více hráčů online) a RPG (her na hrdiny) všech dob. Společnost ArenaNet se sídlem v Bellevue ve státě Washington je stoprocentní dceřinou společností korejského herního giganta NC.

 

KONTAKT: ArenaNet, Justin Fassino, Senior PR Manager, pr@arena.net 

 

 

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