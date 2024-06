GymBeam je na českém trhu suverénní jedničkou ve své kategorii. Do budoucna si klade velké cíle.

Praha 5. června 2024 (PROTEXT) - Společnost GymBeam má za sebou už dekádu na českém trhu a hodlá pokračovat stejným tempem i do té další. Z výsledků za první kvartál tohoto roku je to více než zřejmé. Firma překonala původní plán hrubého provozního zisku (EBITDA) o 91 milionu korun a dlouhodobě se pyšní titulem jedničky v kategorii Digital first fitness pro firmy na českém trhu. Do budoucna chce v tomto trendu pokračovat a upevňovat pozici i na dalších evropských trzích.