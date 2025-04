GymBeam opět boduje - v anketě Shop roku získal ocenění v Česku i na Slovensku

Ocenění Cena kvality, kterou GymBeam obdržel, je vyhlašována na základě dlouhodobého hodnocení zákazníků v rámci systému Ověřeno zákazníky. Důraz se klade nejen na rychlost doručení a úroveň komunikace, ale i na přehlednost e-shopu a celkový nákupní zážitek.

„Za získaná ocenění jsme velmi vděční – vnímáme je jako závazek do dalších let a zároveň jako jasné potvrzení, že naše každodenní úsilí a důraz na nejvyšší kvalitu přinášejí výsledky. Je to úspěch celého týmu i důkaz, že kolem sebe máme silnou a loajální komunitu spokojených zákazníků, bez které by to nebylo možné,“ komentuje úspěch Beatrix Vojteková, CMO společnosti GymBeam.

GymBeam tak opět potvrzuje, že je lídrem v oblasti sportovní výživy a fitness doplňků nejen v online světě, ale i v budování vztahu se zákazníky a komunitou. O úspěchu hovoří také čísla - v roce 2024 společnost překročila obrat 200 milionů eur s akvizicí téměř 1,5 milionu nových zákazníků napříč všemi trhy. Značka tak dlouhodobě stanovuje vysoké standardy kvality a inovací v oblasti zdravého životního stylu.

O GymBeam:

GymBeam je s obratem přes 200 milionů EUR za rok 2024 nejrychleji rostoucím fitness e-shopem v Evropě. Zaměřuje se na prodej výživy pro sport a zdraví, zdravých potravin, sportovního oblečení a příslušenství. Ve svém portfoliu má více než 120 značek a tisíce produktů, z toho velkou část tvoří vlastní výroba.

Společnost od vzniku expandovala do dalších krajin Evropy. Momentálně působí na 16 trzích, mezi které kromě Slovenska a Česka patří například Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Bulharsko, Ukrajina, Slovinsko, Polsko, Německo či Itálie. V roce 2025 se chce soustředit i na rakouský a švýcarský trh.