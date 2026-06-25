GymBeam posiluje firemní kulturu. Teambuilding vyšel na téměř 18 milionů korun

Po loňských Aténách zvolil GymBeam další strategickou destinaci. Letos padla volba na Itálii, jeden z nejrychleji rostoucích a zároveň nejvýznamnějších trhů společnosti, kde firma dlouhodobě posiluje svou přítomnost. Právě Itálie aktuálně meziročně roste o 81 %. Významnou roli zde sehrála také televizní kampaň, která v Itálii zasáhla 13,5 milionu lidí a zvýšila asociaci značky s kvalitou o 20 %. GymBeam navíc v roce 2025 s tržbami 232 milionů eur potvrdil pozici lídra na trhu sportovní výživy v Evropské unii a předstihl konkurenty jako MyProtein i Prozis. Díky silnému lokálnímu zázemí a dostupnosti destinace šlo zároveň o efektivní organizační volbu. Účastníci dorazili speciálně pronajatým letadlem Boeing 737 a během čtyř dnů absolvovali intenzivní program, který kombinoval vzdělávání, sport, poznávání i neformální budování vztahů.
„Věřím, že investice do lidí uvnitř firmy je tou nejlepší investicí, kterou může společnost udělat. Jakmile děláte něco ve velkém měřítku pro stovky lidí, přirozeně to není levné. Ale pokud chceme jednou ročně dostat do jedné místnosti kolegy ze 16 zemí, osobní setkání je nenahraditelné. Silná firemní kultura a skutečné vztahy mezi lidmi jsou tím, co nám dlouhodobě pomáhá dosahovat výsledků,“ říká Dalibor Cicman, zakladatel a CEO GymBeam.
Workshopy, rafting i vila Erba u jezera Como
Součástí programu byli i interní školení a workshopy pro mezinárodní kolegy, společný All Hands s vedením společnosti nebo prohlídka nového automatizovaného skladu GymBeam poblíž Milána, který patří mezi technologicky nejpokročilejší logistická centra svého typu v EU. Aktuálně slouží jako logistické centrum pro západní Evropu a je součástí širší expanze GymBeam, který po vstupu na trhy ve Francii a Nizozemsku nově působí již v 51 zemích.
Nechyběly ani skupinové tréninky pro ambasadory, rafting či workshop výroby pravých italských těstovin a tiramisu. Hlavní večerní program se konal v ikonické vile Erba u jezera Como – architektonickém skvostu, který okouzlil i hollywoodské filmaře a zazářil jako luxusní sídlo v hitu Danyho parťáci 2. Účastníci navštívili také oblasti kolem jezer Como a Garda nebo historické Bergamo.
42 klíčových ambasadorů a obsah v 11 jazycích
Atmosféru celé akce pomáhalo zachytit také 42 klíčových ambasadorů z různých evropských zemí. Téměř všichni sdíleli obsah přímo během akce a content s milionovými dosahy se tak natáčel až v 11 jazycích. Do tvorby obsahu se zapojili také samotní zaměstnanci GymBeam, kteří dokumentovali průběh teambuildingu z vlastního pohledu.
GymBeam dlouhodobě staví na silné firemní kultuře a důvěře mezi týmy jako na jednom ze základních pilířů růstu. Podle Dalibora Cicmana je to o to důležitější v době rychlé technologické transformace a implementace AI nástrojů, které vyžadují vysokou míru spolupráce a rychlé rozhodování napříč mezinárodní organizací.
„Roky zpětně si lidé nebudou pamatovat jen výsledky nebo čísla. Budou si pamatovat momenty a společné zážitky, které stály za jejich vznikem. Právě takové okamžiky pomáhají budovat vztahy, důvěru a prostředí, ve kterém mohou vznikat velké věci,“ komentuje Dalibor Cicman.
Kromě posilování firemní kultury GymBeam zároveň pokračuje v produktových i technologických inovacích. Jen za poslední rok rozšířil portfolio o více než 1 000 nových produktů, celkově jich nyní nabízí 11 499. Připravuje také rebrand produktových řad a rozšíření nabídky o čistou kosmetiku i fresh segment zahrnující vejce, čerstvé mléko nebo prémiové maso v rámci redesignu Fitness Hubů. V oblasti brandu firma navázala první globální spolupráci se společností DC, inspirovanou ikonickými postavami jako Batman, Superman a Joker. Technologický rozvoj podporuje vlastní AI infrastruktura s třemi DGX servery a pěti modely běžícími na vlastním hardwaru s nepřetržitou dostupností. IT tým za posledních 12 měsíců zvládl 1 617 produkčních nasazení, přičemž Francie a Nizozemsko se staly prvními trhy spuštěnými v AI-first režimu.
Zdroj: GymBeam