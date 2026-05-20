GymBeam v roce 2025: evropská jednička v Health & Fitness a technologický lídr

Praha 20. května 2026 (PROTEXT) - Společnost GymBeam oficiálně uzavírá rok 2025 jako největší mezinárodní e-commerce platforma v segmentu Health & Fitness v EU a potvrzuje svou pozici evropského lídra v oblasti sportovní výživy a zdravého životního stylu. Dnes nabízí nejširší portfolio na trhu s více než 11.499 skladovými položkami a zároveň je držitelem jednoho z nejvyšších počtů aktivních produktových registrací v rámci EU. Konsolidované tržby dosáhly 269 milionů EUR, což představuje meziroční růst o 24 %.

GymBeam má za sebou období silné expanze, rekordní produktové inovace, masivní automatizace a dalšího posílení vertikálně integrovaného modelu, který propojuje vývoj, výrobu, logistiku i přímý prodej napříč evropskými trhy. "Nejnovější výsledky potvrzují to, co jsme věděli už nějakou dobu – GymBeam dosáhl rozsahu, technologií, výrobních kapacit a důvěry zákazníků, které nám umožňují konkurovat na celém evropském trhu i za jeho hranicemi," říká Dalibor Cicman, zakladatel a CEO GymBeam. Dále dodává: “V době, kdy mnoho e-commerce firem čelí tlaku na marže, nám se daří růst a zároveň zvyšovat ziskovost. Je to výsledek přímých vztahů se zákazníky, efektivní logistiky, vlastní výroby a disciplinovaných investic do automatizace a umělé inteligence.”

Rekordní růst produktového portfolia a důraz na kvalitu

GymBeam během roku 2025 uvedl na trh více než 1000 nových skladových položek, z toho 450 produktů v klíčových kategoriích sportovní výživy a funkčních potravin. Portfolio rozšířily například nové proteinové tyčinky s 20 g proteinu, jerky, kombucha nebo proteinové těstoviny. Společnost zároveň reagovala na rostoucí trend longevity a uvedla produkty zaměřené na podporu vitality, regenerace a dlouhodobého zdraví. Mezi nejprodávanější produkty roku patřily 100% Mikronizovaný Kreatin Monohydrát, Grass Fed Just Whey Protein nebo Chelated Magnesium.

"Z pohledu produktové kvality je pro nás zásadní nejen růst portfolia, ale i jeho konzistentní bezpečnost a regulatorní přesnost napříč všemi trhy. Každý nový produkt musí splňovat přísné evropské standardy – a právě to dokládá i našich 8974 aktivních produktových registrací napříč státy EU, které jasně potvrzují naši silnou pozici na trhu,“ uvedla Beatrix Vojteková, CMO GymBeam.

AI transformace a automatizace napříč firmou

Rok 2025 byl pro GymBeam zároveň obdobím zásadní technologické transformace. Společnost výrazně rozšířila využití umělé inteligence napříč celou organizací – od zákaznické péče přes logistiku až po marketing a produktový management. AI chatbot dnes autonomně řeší velkou část zákaznických požadavků a automatizace Product Information Managementu umožňuje okamžitou lokalizaci obsahu pro více než 16 evropských trhů.

Zásadní proměnou prošla také logistika. Za pouhých 11 měsíců od prvního výkopu GymBeam spustil plně robotický AutoStore hub nedaleko Milána – sklad o rozloze 15.300 m2 s 85 roboty, kde průměrná doba vychystání jedné položky nepřesáhne 10 sekund. Hub dnes zásobuje trhy západní a jižní Evropy a společně s AI robotickými rameny řízenými machine learningem tvoří páteř stále efektivnější evropské logistické sítě GymBeamu.

Rozvoj fitness hubů, zákaznického ekosystému a strategických partnerství

GymBeam během roku rozšířil také síť fyzických fitness hubů. Nový hub ve Varšavě významně posílil mediální zásah značky na polském trhu a flagship hub ve Vídni se stal zároveň operační základnou pro rakouský trh. Obě lokace společnost postupně transformuje na moderní q-commerce centra pro rychlé městské doručování. Významnou roli v růstu hraje také mobilní aplikace a nový loyalty program, který dosahuje o 83 % vyšší konverze než tradiční e-shop.

Viditelnost značky napříč Evropou dále podporovala strategická partnerství s organizacemi Oktagon MMA a KSW, která patří mezi nejvýraznější sportovní značky ve střední Evropě.

Výroba, investice a finanční výsledky

Zásadním milníkem roku 2025 bylo také dokončení investičního kola ve výši 30 milionů EUR, do kterého vstoupili investoři PortfoLion a EBRD. Získaný kapitál GymBeam využívá především pro další robotizaci, rozvoj výroby a expanzi na západoevropských trzích. Klíčovou strategickou akvizicí se stala německá společnost KAJA Food disponující certifikacemi BIO a IFS, díky níž GymBeam výrazně posílil vlastní výrobu a kontrolu nad celým R&D procesem. Prodeje z vlastní výroby meziročně vzrostly o 277 % a inovační cyklus od nápadu po uvedení produktu na trh se zkrátil na 10 až 12 týdnů.

Silné provozní výsledky se promítly také do profitability firmy. EBITDA vzrostla meziročně o 35 % na 18,7 milionu EUR a EBITDA marže dosáhla 8,0 %, což GymBeam řadí nad průměr evropského segmentu sportovní výživy a výrazně před většinu přímých D2C konkurentů.

Výhled pro rok 2026

V roce 2026 se GymBeam zaměří především na další rozvoj výrobních kapacit v Německu, rozšíření automatizace a další posílení logistické infrastruktury v Itálii. Součástí strategie bude také rozvoj segmentu longevity a další využití AI technologií napříč firmou.

„Do roku 2026 vstupujeme s nejsilnější kapitálovou pozicí a nejefektivnějším operačním modelem v historii společnosti. Naším cílem je dál posouvat hranice evropského e-commerce – rychlostí inovací, kvalitou produktů a technologickou vyspělostí,“ uzavírá Dalibor Cicman.

Zdroj: GymBeam

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

