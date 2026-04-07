H2 Global Group a VR LIFE slaví globální úspěch: Zájem médií a investorů stoupá

  14:01
Praha 7. dubna 2026 (PROTEXT) - Oznámení české inovační skupiny H2 Global Group o úspěšném kapitálovém vstupu do společnosti VR LIFE, jejím více než 100% zhodnocení investice v průběhu 3 let a zároveň společném světově unikátním řešení na rehabilitaci plic na poli evropského MedTechu, vyvolalo mimořádný ohlas na mezinárodních trzích. Tisková zpráva distribuovaná do USA během velikonočních svátků zaznamenala masivní šíření. Společnost nyní hlásí zvýšený zájem ze strany zahraničních novinářů, investorů a strategických partnerů.

Zpráva s titulkem "Strong Signal for Investors" byla převzata více než 260 globálními online mediálními platformami s celkovým měsíčním zásahem přesahujícím 98 milionů unikátních čtenářů. Objevila se na předních finančních a zpravodajských portálech, jako jsou Yahoo Finance, Associated Press (AP), MarketWatch či Morningstar.

Největší ohlas zaznamenala kampaň ve Spojených státech, odkud pochází téměř 65 % veškerého zájmu. Úspěch podtrhuje i fakt, že americká odborná média, včetně Pharma Device News a Boston Life Sciences Times, nepublikovala pouze původní znění zprávy, ale vytvořila vlastní, hloubkové analytické články o potenciálu této evropské technologie.

"Takový zájem jsme upřímně nečekali, zvláště když distribuce probíhala během velikonočních svátků. Začínají se nám ozývat novináři se žádostmi o rozhovory a především zahraniční investoři a partneři, kteří s námi chtějí navázat strategickou spolupráci," uvedl David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group.

Za globálním zájmem stojí unikátní řešení, které spojuje japonskou vědu s evropskou klinickou validací. Technologie kombinující virtuální realitu a molekulární vodík (VR Vitalis Pro) představuje průlom v oblasti plicní rehabilitace a celkové zdravotní péče. A nejen to, společnost H2 Global Group dosáhla dalšího významného milníku, probíhá klinická studie v souvistlosti s prevencí a podporou léčby Alzheimerovy demence a mírné kognitivní poruchy (MCI), a společnost je již v procesu registrace prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě.

"Dlouhodobě velmi citlivě vnímám, v jakém stavu se dnes zdravotnictví nachází, zejména pokud jde o duševní zdraví dětí, kvalitu života seniorů i lidí, kteří do vyššího věku teprve postupně vstupují. To jsou jedny z největších společenských výzev současnosti a už není možné je dál přehlížet. Jsem přesvědčen, že společně s naším mezinárodním týmem, který propojuje špičkové japonské vědce a lékaře s českými odborníky, inovátory a dalšími experty ze zahraničí, dokážeme nabídnout světu udržitelná, neinvazivní a funkční řešení s reálným dopadem na kvalitu života lidí," říká David Maršálek.

"Naší ambicí totiž není jen vyvíjet nové technologie, ale proměňovat je v dostupné inovace s dlouhodobým přínosem pro celou společnost. Tento přístup ztělesňuje i naše neinvazivní vodíkové řešení, které má budoucí uplatnění nejen v oblasti prevence a podpory léčby Alzheimerovy demence a mírné kognitivní poruchy (MCI), ale také u širokého spektra zánětlivých procesů v organismu. Právě v těchto oblastech dnes medicína hledá nové, bezpečné a funkční cesty, jak pacientům nabídnout vyšší kvalitu života, účinnější dlouhodobou podporu a ve výsledku i lepší a zdravější společnost," doplňuje Maršálek detaily k probíhající klinické studii a cílům firmy.

Zároveň se začínají hlásit o spolupráci i první strategičtí partneři, například z řad armádních odběratelů, pro využití tohoto řešení nejen na regeneraci organismu válečných veteránů, ale také pro řešení psychických stavů, celkové kondice a psychického rozpoložení.

Klíčovým faktorem úspěchu je také společenský přesah projektu. V současné době poznamenané ekonomickými krizemi, válečnými konflikty a rostoucím stresem ve společnosti, nabízí H2 Global Group řešení, které lidem prokazatelně pomáhá zvládat nejtěžší životní situace. Technologie se ukazuje jako vysoce účinná nejen při fyzické rekonvalescenci, ale i při odbourávání psychické zátěže.

VR LIFE se svým řešením VR Vitalis nyní směřuje své úsilí k získání certifikace amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), což by otevřelo dveře k plné expanzi na severoamerický trh. Současný mediální úspěch a rostoucí zájem ze strany i amerických partnerů naznačují, že společnost má k tomuto cíli velmi dobře nakročeno.

Současná úroveň zájmu o vodíkové řešení představuje unikátní příležitost nejen pro velké zahraniční fondy, ale i pro české a slovenské investory. Drobní a menší investoři z regionu střední Evropy mají i nadále možnost se do tohoto projektu investičně zapojit a kapitalizovat na jeho rostoucím globálním potenciálu. Možnost kapitálově se zapojit do globálně rostoucího MedTech trhu řešením s reálným společenským dopadem je v regionu střední Evropy výjimečná. Zájem zahraničního kapitálu je jasným signálem validity projektu, a zároveň potvrzením, že ti, kteří se rozhodnou investovat nyní, vstupují v pravý čas.

Více informací na www.H2global.group / www.H2invest.cz / www.H2medical.com

 

O společnosti H2 Global Group   
David Maršálek je zakladatel a majitel skupiny H2 Global Group, která se zaměřuje na vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování zdravotnických technologií založených na využití molekulárního vodíku, a na propojování kapitálu s inovacemi v oblastech MedTech, HealthTech, Longevity a dlouhodobé péče.

Pod jeho vedením skupina získala unikátní patentová řešení z Japonska, navázala spolupráci se špičkovým japonským výzkumným týmem, vybudovala technologickou a vědeckou základnu s globálním přesahem a dosáhla komunikované pre-money valuace 1,6 miliardy Kč. V lednu 2026 H2 Global Group zahájila klinickou studii, schválenou SÚKL, a současně vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě, využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění.

Video: https://youtu.be/mHO5GB0rFcY?si=LxBc4KeIQbv1Wv1-

 

Zdroj: H2 Global Group

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

 

