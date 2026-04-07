H2 Global Group a VR LIFE slaví globální úspěch: Zájem médií a investorů stoupá

Zpráva s titulkem "Strong Signal for Investors" byla převzata více než 260 globálními online mediálními platformami s celkovým měsíčním zásahem přesahujícím 98 milionů unikátních čtenářů. Objevila se na předních finančních a zpravodajských portálech, jako jsou Yahoo Finance, Associated Press (AP), MarketWatch či Morningstar.
Největší ohlas zaznamenala kampaň ve Spojených státech, odkud pochází téměř 65 % veškerého zájmu. Úspěch podtrhuje i fakt, že americká odborná média, včetně Pharma Device News a Boston Life Sciences Times, nepublikovala pouze původní znění zprávy, ale vytvořila vlastní, hloubkové analytické články o potenciálu této evropské technologie.
"Takový zájem jsme upřímně nečekali, zvláště když distribuce probíhala během velikonočních svátků. Začínají se nám ozývat novináři se žádostmi o rozhovory a především zahraniční investoři a partneři, kteří s námi chtějí navázat strategickou spolupráci," uvedl David Maršálek, zakladatel a generální ředitel H2 Global Group.
Za globálním zájmem stojí unikátní řešení, které spojuje japonskou vědu s evropskou klinickou validací. Technologie kombinující virtuální realitu a molekulární vodík (VR Vitalis Pro) představuje průlom v oblasti plicní rehabilitace a celkové zdravotní péče. A nejen to, společnost H2 Global Group dosáhla dalšího významného milníku, probíhá klinická studie v souvistlosti s prevencí a podporou léčby Alzheimerovy demence a mírné kognitivní poruchy (MCI), a společnost je již v procesu registrace prvního zdravotnického prostředku s molekulárním vodíkem na světě.
"Dlouhodobě velmi citlivě vnímám, v jakém stavu se dnes zdravotnictví nachází, zejména pokud jde o duševní zdraví dětí, kvalitu života seniorů i lidí, kteří do vyššího věku teprve postupně vstupují. To jsou jedny z největších společenských výzev současnosti a už není možné je dál přehlížet. Jsem přesvědčen, že společně s naším mezinárodním týmem, který propojuje špičkové japonské vědce a lékaře s českými odborníky, inovátory a dalšími experty ze zahraničí, dokážeme nabídnout světu udržitelná, neinvazivní a funkční řešení s reálným dopadem na kvalitu života lidí," říká David Maršálek.
"Naší ambicí totiž není jen vyvíjet nové technologie, ale proměňovat je v dostupné inovace s dlouhodobým přínosem pro celou společnost. Tento přístup ztělesňuje i naše neinvazivní vodíkové řešení, které má budoucí uplatnění nejen v oblasti prevence a podpory léčby Alzheimerovy demence a mírné kognitivní poruchy (MCI), ale také u širokého spektra zánětlivých procesů v organismu. Právě v těchto oblastech dnes medicína hledá nové, bezpečné a funkční cesty, jak pacientům nabídnout vyšší kvalitu života, účinnější dlouhodobou podporu a ve výsledku i lepší a zdravější společnost," doplňuje Maršálek detaily k probíhající klinické studii a cílům firmy.
Zároveň se začínají hlásit o spolupráci i první strategičtí partneři, například z řad armádních odběratelů, pro využití tohoto řešení nejen na regeneraci organismu válečných veteránů, ale také pro řešení psychických stavů, celkové kondice a psychického rozpoložení.
Klíčovým faktorem úspěchu je také společenský přesah projektu. V současné době poznamenané ekonomickými krizemi, válečnými konflikty a rostoucím stresem ve společnosti, nabízí H2 Global Group řešení, které lidem prokazatelně pomáhá zvládat nejtěžší životní situace. Technologie se ukazuje jako vysoce účinná nejen při fyzické rekonvalescenci, ale i při odbourávání psychické zátěže.
VR LIFE se svým řešením VR Vitalis nyní směřuje své úsilí k získání certifikace amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), což by otevřelo dveře k plné expanzi na severoamerický trh. Současný mediální úspěch a rostoucí zájem ze strany i amerických partnerů naznačují, že společnost má k tomuto cíli velmi dobře nakročeno.
Současná úroveň zájmu o vodíkové řešení představuje unikátní příležitost nejen pro velké zahraniční fondy, ale i pro české a slovenské investory. Drobní a menší investoři z regionu střední Evropy mají i nadále možnost se do tohoto projektu investičně zapojit a kapitalizovat na jeho rostoucím globálním potenciálu. Možnost kapitálově se zapojit do globálně rostoucího MedTech trhu řešením s reálným společenským dopadem je v regionu střední Evropy výjimečná. Zájem zahraničního kapitálu je jasným signálem validity projektu, a zároveň potvrzením, že ti, kteří se rozhodnou investovat nyní, vstupují v pravý čas.
O společnosti H2 Global Group
David Maršálek je zakladatel a majitel skupiny H2 Global Group, která se zaměřuje na vývoj, klinickou validaci a mezinárodní škálování zdravotnických technologií založených na využití molekulárního vodíku, a na propojování kapitálu s inovacemi v oblastech MedTech, HealthTech, Longevity a dlouhodobé péče.
Pod jeho vedením skupina získala unikátní patentová řešení z Japonska, navázala spolupráci se špičkovým japonským výzkumným týmem, vybudovala technologickou a vědeckou základnu s globálním přesahem a dosáhla komunikované pre-money valuace 1,6 miliardy Kč. V lednu 2026 H2 Global Group zahájila klinickou studii, schválenou SÚKL, a současně vstoupila do registrační fáze prvního zdravotnického prostředku na světě, využívajícího molekulární vodík v oblasti neurodegenerativních onemocnění.
