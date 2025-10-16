H2 Longevity®: Česká revoluce v dlouhověkosti s vodíkem dobývá svět

  13:43
Ostrava 16. října 2025 (PROTEXT) - Česká společnost H2 Global Group, světová jednička v oblasti HealthTech a MedTech s více než 13 lety výzkumu a vývoje v oblasti Molekulárního vodíku®, představuje svůj další exkluzivní projekt – H2 Longevity® centrum dlouhověkosti.

Tento inovativní projekt spojuje vědu, moderní technologie a exkluzivní wellness zážitek do jednoho celku, který mění přístup lidí ke zdraví, energii i výkonu.

Jdeme s trendem. Zákazníci chtějí individuální péči o tělo i duši. Naše vodíkové rituály v rámci projektu H2 Longevity® jsou odpovědí na tuto poptávku. Jde o tzv. biohacking s vodíkem, tedy moderní přístup, který pomocí vědecky ověřených metod optimalizuje zdravé fungování těla, regeneraci, duševní a fyzickou výkonnost. Jsme jediní na světě, kdo dokáže komplexně, bezpečně a efektivně spojit účinky vodíku, vědu, wellness a zážitek do jednoho funkčního celku,“ říká David Maršálek, zakladatel a CEO společnosti H2 Global Group.

Nový symbol zdraví, vitality a dlouhověkosti

H2 Longevity® Ostrava je prvním centrem dlouhověkosti nové generace a výsledkem mnohaletého zkoumání a know-how týmu v H2 Global Group. Cílem je vybudovat síť podobných center po celém světě ve spolupráci s partnery a distributory.

Program je postaven na vědeckých poznatcích a přináší měřitelné výsledky, od regenerace buněk a zlepšení výkonnosti, přes zpomalení procesu stárnutí až po harmonizaci těla a mysli. Součástí další fáze rozvoje H2 Longevity® bude zavedení diagnostického měření, které klientům umožní poznat stav vlastního organismu a získat přesná doporučení pro osobní péči.

H2 Longevity® je lifestyle – cesta ke zdravé dlouhověkosti

Projekt nabízí individuální přístup a je určen nejen distributorům a partnerům, ale také firmám, které chtějí poskytnout zaměstnancům moderní benefity pro zdraví a regeneraci v rámci firemní wellness zóny s důrazem na prevenci pracovních úrazů, stresu a udržitelný výkon. H2 Longevity® je ideální také pro sportovní kluby, fitness centra, kosmetické salony a rehabilitační zařízení, která chtějí nabídnout nejmodernější formu regenerace a biohackingu se správným a bezpečným využitím Molekulárního vodíku® na světové úrovni.

„Zákazníci, distributoři, partneři i investoři chápou, že H2 Longevity® není jen další wellness trend, ale nová globální vlna zdraví, vědy a exkluzivity. Naším cílem je propojit svět pod značkou, která nese český podpis a světový význam,“ říká David Maršálek.

Projekt má již nyní globální rozměr a zájem o spolupráci projevují další partneři z různých koutů světa. Technologie H2 Global Group již využívají tisíce zákazníků, klientů a distributorů v Česku, na Slovensku, v Německu, Španělsku, Anglii, USA či Hongkongu a expanze stále pokračuje.

 

Spojení vědy a funkčního řešení

H2 Longevity® nabízí wellness rituály H2 Ritual Collection, které kombinují vodíkovou inhalaci, červené světlo, balenou vodíkovou vodu H2 Premium®, doplňky stravy H2 Brain® a H2 Forte® a pleťovou péči. K procedurám jsou využívány přístroje od dceřiné společnosti H2 Medical Technologies, která je exkluzivním dodavatelem profesionálních vodíkových generátorů a inhalátorů pro wellness, lázně, soukromá zdravotnická zařízení, kliniky, ale i domácí využití.

Součástí rozvoje bude také patentovaná vodíková kosmetika, kterou společnost plánuje oficiálně uvést na trh začátkem roku 2026. Díky tomu vzniká komplexní ekosystém péče o tělo i mysl, který nemá ve světě obdoby.

H2 Global Group – společnost, která mění medicínu

Společnost působí také v medicínském výzkumu a vývoji. Její dceřiná společnost H2 Medical Technologies vyvinula prototyp prvního zdravotnického přístroje na světě pro řízenou vodíkovou terapii, určený pro osoby s mírnou kognitivní poruchou (MCI), která často předchází Alzheimerově demenci. Cílem je v nejbližší době registrovat přístroj jako zdravotnický prostředek a zahrnout jej do úhradového systému veřejného zdravotního pojištění.

Tato technologie, vyvinutá s využitím patentu japonského vědce profesora Shigeo Ohty, spoluzakladatele firmy H2 Global Group, byla představena v září na prestižní mezinárodní konferenci pro investory a inovátory LSI Europe 2025 v Londýně, kde vzbudila mimořádný zájem investorů i odborníků.

H2 Global Group si uvědomuje svou společenskou odpovědnost, jejíž součástí je přinášet inovace, které zlepšují zdraví, vitalitu a kvalitu života lidí po celém světě. Zároveň otevírá příležitost pro investory, partnery a distributory, kteří chtějí být součástí revoluce v oblasti zdraví, vědy a dlouhověkosti.

„Vodík je molekula života, která spojuje svět. Jsme hrdí, že právě z České republiky přinášíme světu řešení, která mění kvalitu života milionů lidí,“ uzavírá David Maršálek, CEO a zakladatel H2 Global Group.

Centrum H2 Longevity® Ostrava je nyní otevřeno pro veřejnost

Nově otevřené centrum H2 Longevity® v Ostravě zve širokou veřejnost, aby si osobně vyzkoušela moderní technologie péče o zdraví a dlouhověkost. Každý zájemce má nyní možnost absolvovat první návštěvu zdarma a objevit na vlastní kůži účinky molekulárního vodíku v kombinaci se světelnou terapií a dalších exkluzivních procedur. Klienti mohou následně využít pravidelné programy péče zaměřené na výkon, regeneraci a harmonii těla i mysli nejen u nás, ale také u našich partnerů. H2 Longevity® Ostrava se tak stává místem, kde se věda o zdraví mění v osobní zkušenost.

 

Zdroj: H2 Global Group

Kontakty:

orders@H2Vibe.cz

www.H2Vibe.cz/Longevity

www.H2Global.group

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

