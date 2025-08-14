H2 Medical Technologies otevírá investorům cestu k unikátnímu řešení pro prevenci a léčbu Alzheimerovy demence

Představte si, že můžete být u zrodu objevu, který má šanci změnit životy milionů lidí po celém světě – a přitom pochází z České republiky, země, která světu dala génia antivirotik prof. Antonína Holého, vizionářského podnikatele Tomáše Baťu, vynálezce kontaktních čoček prof. Otto Wichterleho, či polarografie Jaroslava Heyrovského.
Česká inovační stopa pokračuje v Ostravě – H2 Medical Technologies, člen skupiny H2 Global Group, vyvinuli první zařízení na světě využívající molekulární vodík k prevenci a podpoře léčby Alzheimerovy choroby.
Jedinečné uznání na světové scéně
V září letošního roku vystoupí zakladatel a CEO společnosti David Maršálek na LSI Europe Summit 2025 v Londýně – jedné z nejprestižnějších světových konferencí pro investory a inovátory v oblasti medicíny a technologií. H2 Global Group bude jediným českým zástupcem v oblasti MedTech a HealthTech, který před stovkami investorů a lídrů světové medicíny představí nejen nový prototyp přístroje vyvinutý pro klinické studie s cílem registrace prvního vodíkového zdravotnického prostředku na světě, ale také kompletní vodíkové řešení.
Know-how světové úrovně z Japonska
Projekt stojí na více než 30 letech vědeckého výzkumu, registrovaných patentech a spolupráci s japonským vědeckým týmem pod vedením světově uznávaného profesora Shigeo Ohty, který je navíc společníkem v H2 Global Group.
„Vodíku se věnuji od roku 2011, vyvíjíme nová řešení v podobě produktů, přístrojů, registrujeme patenty a užitné vzory pro praktické využití vodíku v různých oblastech péče o zdraví. V posledních 3 letech jsme s týmem intenzivně pracovali na tom, abychom mohli pomáhat lidem zejména v oblasti neurodegenerativních onemocnění,“ říká David Maršálek. „Vím, jak náročné je pro jednotlivce i celou rodinu pečovat o člověka s demencí nebo Alzheimerovou chorobou – sledovat, jak postupně ztrácí vzpomínky, orientaci, a nakonec schopnost postarat se o sebe. Je to obrovská zátěž nejen pro blízké, ale i pro stát a systém. Podle dat WHO má dnes s demencí problém více než 50 milionů lidí, do roku 2050 to může být více než 154 milionů lidí na světě, a proto je prevence a investice do ní tak zásadní. Chceme dát lidem účinný nástroj, který jim pomůže chránit jejich vzpomínky, vztahy a soběstačnost.“
Podle Davida Maršálka tato technologie cílí nejen na Alzheimerovu chorobu, ale i na regeneraci nervového systému, prevenci stárnutí mozku a další neurologické oblasti. „Cíl je jasný, dostat toto naše unikátní řešení do běžného zdravotnického úhradového systému, a tím ho také zpřístupnit co nejvíce lidem.“
Od lázeňské až po veterinární péči
Vedle zařízení připravovaných k medicínské certifikaci firma pod vedením PharmDr. Milana Krajíčka a prof. Ohty vyvinula a vyrábí také balenou, vodíkem sycenou vodu H2 Premium Water a doplňky stravy, jako H2 Brain – unikátní dvoufázové tablety pro zvýšení přirozené tvorby molekulárního vodíku střevním mikrobiomem a podporu správné činnosti mozku. H2 Medical Technologies je navíc jedinou firmou na světě s oficiálním schválením využití svých přístrojů ve veterinární medicíně od ÚSKVBL. Brzy budou na trh uvedeny speciální přípravky pro péči o kočky, psy a koně. Vodíková řešení H2 Global Group již několik let využívá řada tuzemských i zahraničních léčebných lázní, lázeňských domů, regeneračních center, dentálních klinik a sportovních klubů.
Investiční příležitost, která se neopakuje
Možnost investovat do této české technologické revoluce je stále otevřená i pro české investory. Až dosud projekt financovali čeští investoři převážně formou dluhopisů. V zahraničí je běžné, že lidé do takových MedTech projektů vstupují v rané fázi, získávají podíly a při úspěšném exitu je zhodnocují násobně. V Česku je povědomí o takových možnostech zatím malé – o to větší je nyní šance být u toho v době, kdy má projekt největší růstový potenciál.
„Jsme přesvědčeni, že kombinace vědeckých důkazů, patentové ochrany, mezinárodní spolupráce a zkušeného týmu nám umožní stát se světovým lídrem v oblasti vodíkových technologií pro zdravotní péči,“ dodává Maršálek. „Takové šance nepřicházejí často – a až se o nás bude psát v učebnicích, můžete říct: Byl jsem u toho. Jsem součástí silné vize společnosti, kde vodík je molekula života, která spojuje svět,” dodává zakladatel H2 Global Group David Maršálek.
Více informací: www.H2global.group a https://H2invest.cz/
Zdroj: H2 Global Group
