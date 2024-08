Hagiwara Electric Group, společnost obchodovaná na tokijské burze, koupila BellaDati, výrobce IoT Frameworku a pokročilé analytické softwarové platformy

„Věříme, že spojení BellaDati s naší skupinou a založení fúzního businessu, který využívá silné stránky našich stávajících podniků, nám umožní vstoupit na nové trhy a zvýšit naši konkurenceschopnost na stávajících trzích, čímž posílí firemní hodnotu naší skupiny,“ říká HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD.

Martin Trgina okamžitě po akvizici odstoupil z pozice CEO a zůstane na krátké přechodné období v BellaDati PTE, LTD se sídlem v Singapuru. Poté se bude plně soustředit na svůj nový hi-tech Singapore enterprise software venture.

Kazuto Saito byl jmenován novým CEO.

O BellaDati:

BellaDati byla založena v Singapuru v roce 2013 Martinem Trginou . Má místní pobočky v Singapuru, Japonsku a České republice. BellaDati je IoT Framework a pokročilý analytický cloud a on-premise platforma. Velké a střední japonské podniky jej využívají k vývoji svých vlastních vertikálních řešení a služeb po celém světě.

O Hagiwara:

HAGIWARA ELECTRIC HOLDINGS CO., LTD (dále jen „společnost“) byla založena v roce 1948 a sídlí v japonské Nagoji. Ve střednědobém plánu řízení Skupiny „Make New Value 2026“, který nově začal od fiskálního roku končícího 31. Března 2025, si Společnost klade za cíl provést strukturální transformaci a vytvoření obchodní základny připravené na novou etapu růstu. HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS CO., LTD („HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS“), hlavní dceřiná společnost společnosti jejího Technology Solutions Business, realizuje svou manažerskou vizi založenou na střednědobém plánu řízení jako „ inženýrská společnost, která zvyšuje efektivitu businessu prostřednictvím využití dat."

HAGIWARA TECHNO SOLUTIONS pozicovala BellaDati jako základní platformu datové infrastruktury a efektivní nástroj další expanze na nové trhy a podniky s vysokou přidanou hodnotou.

