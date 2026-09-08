Haier představuje na veletrhu IFA 2026 chytrou domácnost založenou na AI

Umělá inteligence, která se přizpůsobuje každodennímu životu
V celém portfoliu přeměňuje umělá inteligence informace v reálném čase na praktické úpravy. Pračka Vize 15 využívá vestavěnou kameru, senzory a algoritmy k detekci faktorů, jako je velikost náplně, vyvážení a úroveň pěny, a následně upravuje hladinu vody, dávkování pracího prostředku, pohyb bubnu a nastavení programu. V oblasti chlazení spojuje prototyp Maestro několik technologií pro uchovávání potravin. Jeho systém Péče o potraviny umělou inteligencí 2.0 rozpoznává uložené suroviny a doporučuje vhodné podmínky, které uživatelům pomáhají efektivněji spravovat potraviny.
Trouba Vrcholná řada ID 6 uplatňuje stejný přístup k vaření. Její vnitřní kamera rozpoznává potraviny, sleduje průběh vaření a dokáže program zastavit, jakmile je dosaženo požadovaného výsledku. V obývacím pokoji analyzuje technologie UltraSense AI obsah a okolní podmínky, aby v reálném čase přizpůsobila obraz a zvuk na chytrých televizorech Haier.
Společně tyto technologie rozšiřují využití umělé inteligence do koordinovaných domácích scénářů zahrnujících praní prádla, péči o potraviny, vaření a zábavu. Aplikace hOn sjednocuje propojené produkty, služby a domácí praktické úkony společnosti Haier Europe do jediného digitálního prostředí, což jim umožňuje spolupracovat v rámci každodenních běžných prací a proměnit propojenou technologii v praktické výhody v domácnosti.
Tento posun od jednotlivých produktů ke koordinovaným domácím scénářům již oslovuje uživatele ve velkém měřítku. Podle společnosti Euromonitor International byla společnost Haier Smart Home na základě globálních tržeb v oblasti chytrých domácností v roce 2025 uznána jako světová jednička v oboru chytrých domácností. Platforma Haier Smart Home překročila 130 milionů registrovaných uživatelů na celém světě a v roce 2025 zaznamenala 86,1 miliardy interakcí v rámci chytrých scénářů.
Rozšíření inteligence do fyzické interakce
Společnost Haier také předvedla, jak umělá inteligence a „ztělesněná inteligence" dokážou převést inteligenci chytré domácnosti do fyzických úkonů. Součástí prezentace byli humanoidní roboti v interakci s domácími spotřebiči, robotické úklidové systémy navržené k rozpoznávání předmětů a různých druhů nečistot, stejně jako roboti-společníci vyvinutí pro hlasovou asistenci a personalizovanou podporu.
Exoskeleton společnosti Haier rozšířil toto téma i mimo domácnost. Jeho senzory a algoritmy interpretují záměry pohybu v reálném čase a přizpůsobují asistenci poskytovanou každému uživateli, čímž podporují mobilitu a zároveň zachovávají přirozený pohyb. Tyto ukázky společně odrážejí snahu společnosti Haier propojit umělou inteligenci, domácí spotřebiče a robotiku s ohledem na praktické lidské potřeby.
Toto technologické portfolio je podporováno otevřeným inovačním systémem „10+N" společnosti Haier, který propojuje globální výzkumné zdroje s poznatky místních uživatelů. V první polovině roku 2026 se Haier již po patnácté v řadě umístila na prvním místě globálního žebříčku patentů na vynálezy v oblasti chytrých domácností sestaveného serverem IPRdaily. Do budoucna plánuje Haier v příštích pěti letech investovat nejméně 13 miliard eur, přičemž se zaměří na základní technologie, včetně umělé inteligence, polovodičů a bezpečnosti internetu věcí, aby podpořila svou transformaci založenou na umělé inteligenci.
Účast společnosti Haier na veletrhu IFA rovněž zdůrazňuje její globální sportovní partnerství v rámci zásady „hrajte s jedničkami", která propojuje snahu o sportovní dokonalost se zaměřením značky na inovace, výkon a lepší uživatelské zážitky na celém světě.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet technologie chytré domácnosti společnosti Haier v hale 3.1 na stánku 101 během veletrhu IFA 2026 v Berlíně, který se koná od 4. do 8. září.
*Zdroj: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026 Edition; podíl v % podle počtu kusů, údaje o objemu prodeje za rok 2025
Zdroj: Haier Group